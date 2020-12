DØDE: Barnet som ble innlagt på St. Olavs 4. desember, døde seks dager etterpå. To omsorgspersoner er siktet for grov familievold eller medvirkning til det. Foto: Ned Alley / NTB

Spedbarn døde i barnevernets omsorg: Vil undersøke om barnet ble utsatt for vold over tid

En av politiets hypoteser er at spedbarnet som døde på St. Olavs hospital forrige uke kan ha blitt utsatt for vold over tid. De to siktede nekter straffskyld.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er naturlig å se på om det er snakk om en enkeltstående hendelse eller om det er noe som har pågått over tid, om det viser seg at barnet har vært utsatt for vold, sier politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, Line Dreier Ramberg, til VG.

Det under ett år gamle barnet ble innlagt med indre skader på St. Olavs hospital mandag forrige uke. Få dager senere meldte sykehuset selv fra til politiet fordi de mente at barnets skader var av en slik art at det var grunnlag for å involvere dem.

Barnet var i barnevernets omsorg, og to godt voksne personer som fungerte som omsorgspersoner for barnet ble pågrepet og siktet for grov familievold eller medvirkning til det onsdag 9. desember. Det skal ikke ha vært tegn til ytre vold på barnet.

Torsdag 10. desember, seks dager etter innleggelsen, døde barnet.

– Vi mener nå å kjenne dødsårsaken til barnet, og siktelsen mot de to siktede består. Vi mener det fortsatt er skjellig grunn til å mistenke dem for vold eller medvirkning til dette, sier Ramberg.

Kartlegger barnets helsehistorikk

Barnet hadde vært i de to siktedes omsorg over noe tid. De ble varetektsfengslet fredag forrige uke. Kvinnen ble først varetektsfengslet i fire uker, men anket kjennelsen, og fikk redusert fengslingstiden til to uker. Mannen er fengslet i fire uker.

– Vi holder fortsatt alle muligheter åpne, og den foreløpige obduksjonsrapporten utelukker heller ikke at dødsfallet kan ha medisinske årsaker. Vi er veldig interessert i å finne ut av om det er noen medisinsk historikk som kan forklare skadene, sier Ramberg.

Hun ønsker ikke å utdype om de til nå har funnet slik informasjon, annet enn at de nå arbeider med å innhente opplysninger. Den endelige obduksjonsrapporten er ventet over nyttår.

De siktede er ikke barnets biologiske foreldre, ifølge politiet.

– Vi ønsker ikke å si noe om hvor lenge barnet har bodde hos de siktede, annet enn at ungen bodde hos to personer en tid før det ble dårlig, sier Ramberg.

Stiller seg uforstående til siktelsen

Den siktede kvinnens forsvarer, Theo Dretvik, sier til VG at han anser det som viktig og naturlig at det holdes åpent at det kan være flere årsaker til barnets dødsfall.

– Det gjelder også om det er medisinske årsaker. Når vi får en endelig obduksjonsrapport etter hvert, er det viktig at sakkyndige kommer inn og vurderer konklusjonen, sier han.

På spørsmål om han kjenner til om det forelå bakenforliggende medisinske forhold hos barnet før det døde, sier han at han ikke har anledning til å gi ut informasjon om barnet.

– Politiet har opprettholdt siktelsen etter den foreløpige obduksjonsrapporten. Hvordan stiller din klient deg til det?

– Vi forholder oss til siktelsen som vi har gjort hele veien, men hun erkjenner ikke straffskyld og stiller seg fortsatt uforstående til det hun er siktet for.

Heller ikke den siktede mannens forsvarer, Per Ove Sørholt, kan gå inn på informasjon omkring barnet fordi alle dokumenter i saken er unntatt offentlighet.

– Men som jeg sa helt i begynnelsen, erkjenner han fortsatt ingen som helst form for straffskyld, sier Sørholt.

– Hva er bakgrunnen for at dere ikke anket kjennelsen?

– Han valgte å ikke anke i samråd med meg.