UNDERSØKELSER: To krimteknikere undersøker åstedet inne på restaurant hvor en mann har blitt skutt. Foto: Hilde Moi Østbø, Stavanger Aftenblad

Drapsforsøket i Stavanger: Siktet mann knytter seg til åstedet

En mann i 30-årene som er siktet for drapsforsøk på Los Tacos i Stavanger har i politiavhør knyttet seg til åstedet – og erkjent de faktiske forholdene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Den aktuelle mannen ble pågrepet av politiet på et hotell i Stavanger sentrum like etter klokken 13 fredag – drøyt 13 timer etter at en bartender på en taco-restaurant hadde blitt skutt på jobb.

– Mannen knytter seg til åstedet på det aktuelle tidspunktet. Han har erkjent de

faktiske forhold, men erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier politiadvokat Sondre Johannesen Hauge i Sør-Vest politidistrikt.

Ifølge politiet, vil den siktede mannen bli fremstilt for varetektsfengsling førstkommende mandag.

Løslatelse og våpenfunn

Da politiet rykket ut til åstedet like før midnatt torsdag, ble en annen mann i 30-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk. Vedkommende vil bli løslatt fredag kveld.

– Han er fremdeles siktet, men mistankegrunnlaget mot ham er svekket etter avhøret av den andre siktede, sier Hauge.

Fredag ettermiddag fant politiet et skytevåpen som var nedgravd i et blomsterbed i nærheten av Byparken i Stavanger.

– Det var en hundepatrulje som fant våpenet. Politiet har grunn til å tro at dette er brukt i forbindelse med hendelsen på Los Tacos i går, sier politiadvokaten.

Han ønsker ikke å gi ytterligere detaljer om våpenet, ifølge pressemeldingen.

Avhør

Politiet har gjennomført flere avhør i saken, samt kriminaltekniske undersøkelser og gjennomgang av elektroniske spor.

– Vi er fortsatt interessert i tips som kan belyse saken. Publikum som har

opplysninger kan ta kontakt med politiet, sier Hauge.

Politiadvokaten opplyser at politiet har god kontroll på saken og at de begynner å få oversikt over hendelsesforløpet.

– Det betyr ikke at vi kan konkludere, men at vi kan ta ned aktiviteten en god del i helgen, sier han.