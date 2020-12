FLERE STILLINGER: Helseregionene har fått i oppdrag å opprette 100 nye utdanningsstillinger. Her ved intensivavdelingen på Rikshospitalet. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Styrker tilgangen på intensivsykepleiere: − Vi er nødt til å bruke sterkere virkemidler

Bent Høie vil ha flere intensivsykepleiere ved norske sykehus. Pandemien har vært en øyeåpner for helsemyndighetene, mener Sykepleierforbundet.

– Sykepleierforbundet har tatt opp med oss den bekymringen de har på mangel på intensivsykepleiere, som har blitt veldig synlig i denne situasjonen nå, sier helseminister Bent Høie til VG.

Nå gir han helseregionene i oppdrag for 2021 å opprette 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie fra januar. De får også i oppdrag å utrede det fremtidige behovet for intensivkapasitet, og å styrke arbeidet med å rekruttere, utvikle og beholde intensivsykepleiere i sykehusene.

De nye utdanningsstillingene gjør at sykepleiere kan ta videreutdanning som intensivsykepleier samtidig som de mottar lønn fra sykehuset.

– Vi er veldig glade, og intensivmiljøet setter stor pris på dette. Det er en regjering som har lyttet til det vi har beskrevet er behovene i helsetjenesten knyttet til intensivkapasitet, sier leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen.

– Vi har varslet om manglende intensivkapasitet i flere år, men det er klart at når du får en pandemi som det her, blir det et forstørrelsesglass på et allerede eksisterende problem.

Stort behov

Én av seks intensivsykepleiere er over 60 år, og det er et sterkt behov for å utdanne flere, ifølge Larsen.

– Det er viktig å gjøre denne kartleggingen, så vi både ser på det behovet som er her og nå, og videre. Den oversikten har vi manglet.

Bare Helse Sør-Øst varsler om at de trenger 75 nye intensivsykepleiere.

– Så 100 er en veldig god start, sier hun.

SEIER: Leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen er veldig glad for at helseministeren nå styrker tilgangen på intensivsykepleiere. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Det er klart at det er ikke noe som er løst i januar. Men det er en veldig god retning, og det gir håp om at det er det mulig å få til en økt intensivkapasitet og beredskap for samfunnet i helsetjenester, men også et bedre arbeidsforhold for intensivsykepleierne

– Det tar fem år å utdanne en intensivsykepleier. Du uttalte tidligere denne uken at intensivsykepleiere jobber seg i hjel nå under pandemien. Hva tenker du om det?

– Vi er også nødt til å gjøre tiltak for å klare å beholde dem vi har. Lønn er en del av det om du skal orke å stå i dette over en lengre periode. Også det å tilrettelegge for de over 60 med tanke på turnus, sier Larsen.

Uvanlig steg

Høie mener det er viktig å prioritere tilgangen på intensivsykepleiere slik situasjonene er nå.

– Det er kritisk med helsepersonell, så vet vi jo at det er utfordringer i forbindelse med at det er en del som skal gå av med pensjon innen kort tid, og man har behov for å rekruttere flere. Da må man og ha utdanningskapasitet.

Helseministeren sier det er uvanlig at de tar steget og pålegger et konkret tall for helseregionene.

OPPDRAG: Helseminister Bent Høie gir helseregionene i oppdrag for 2021 å opprette 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie. Foto: Terje Bringedal

– Men vi gjør det nå fordi vi er enige med Sykepleierforbundet om at det er så viktig for denne gruppen her at vi kommer i gang. Og da er vi nødt til å bruke sterkere virkemidler for å få dette til.

Høie er overbevist om at det kommer til å bli pekt på områder man kunne vært bedre forberedt på etter pandemien.

– Når det gjelder spørsmålet om vi har behov for flere intensivsykepleiere, så er svaret på det ja, og det var det også før pandemien. Som jeg sa i vår er jeg helt overbevist om at vi kommer til å få en diskusjon på om vår samlede intensivkapasitet er god nok, så i stedet for å vente på rapporten, er det et så åpenbart spørsmål at vi kan sette i gang utredningen av det allerede.

Publisert: 04.12.20 kl. 16:19 Oppdatert: 04.12.20 kl. 16:38