SAVNET: Anas Jarrari ved et av minnestedene til 13-åringen som ble påkjørt torsdag og døde fredag. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Lokalmiljøet i sorg etter at 13-åring døde: − En godhjertet gutt

Dhenujen Yogathas (13) døde fredag, etter å ha blitt påkjørt på Haugenstua i Oslo torsdag. – Han var en del av oss, sier en ansatt ved et aktivitetshus gutten ofte besøkte.

Lokalmiljøet på Furuset er i sorg etter at 13-åringen døde av skadene han pådro seg under en påkjørsel torsdag. Én person er pågrepet og siktet for uaktsomt drap i saken, etter at føreren skal ha stukket av fra stedet.

Navnet til Yogathas frigis med tillatelse fra familiens bistandsadvokat Morten Engesbak.

– Alle ansatte og beboere i lokalmiljøet er knust og savner han. Han var en del av oss, sier Anas Jarrari (19) til VG.

Jarrari jobber ved Furuset bibliotek og aktivitetshus og Furuset forum, hvor Yogathas ofte kom innom for å leke og snakke om alle mulige ting. Han beskriver 13-åringen som en aktiv gutt i lokalmiljøet.

– Denne hendelsen er veldig tragisk. Det har preget oss alle på en måte som ikke kan beskrives, sier Jarrari.

– Meningsløst og urettferdig

Yogathas pleide å komme innom aktivitetshuset flere ganger i uken. Enten bare for å hilse på de ansatte, eller bli i flere timer.

– Han hadde nok vært her i dag, om dette ikke hadde skjedd, sier Jarrari.

Jarrari beskriver gutten som godhjertet, positiv og en gutt som var glad i folk.

– Og folk var glad i han. Det er ikke noe negativt å si om han. Alle likte han. Han satte pris på alt han hadde og alt han fikk.

MINNEBOK: Mange har skrevet en hilsen til Dhenujen Yogathas (13) som døde fredag. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Sang og dans

På biblioteket pleide 13-åringen å snakke med venner, og drive med ulike hobbyer. Jarrari forteller at han var en gutt som likte å gjøre mye forskjellig.

– Han var en som kom inn og hilste på og snakket med alle. Han ble alltid med i aktiviteter, og deltok i sang og dans. Når han tok mikrofonen, hoppet han på «viben». Uansett hva, var han alltid hjelpsom, forteller Jarrari til VG.

Det siste døgnet har mange i lokalmiljøet lagt ned roser og signert kondolanseprotokoll for å minnes ham. «Høyt elsket» og «hvil i fred» er blant de vanligste hilsningene, forteller Jarrari.

– Det er tungt for veldig mange i området, og det er viktig for oss å minnes han. Han var en godhjertet gutt, og vi må absolutt ikke glemme ham.

ULYKKESSTEDET: Folk har lagt ned lys og roser på ulykkesstedet. Ulykken skjedde i et kryss ved Grorud torsdag kveld. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Stakk av

Torsdag kveld gikk politiet ut og sa at gutten var truffet av det som muligens er en sort BMW/SUV. Ulykken skjedde i et kryss i retning Grorud på Maria Dehlis vei og bilføreren stakk fra stedet.

Mannen som er siktet for uaktsomt drap på gutten har forklart til politiet at han fikk panikk etter hendelsen – og at han så at det var andre som kunne hjelpe. Det sier mannens forsvarer Harald Fjeldstad til VG.

– Han tar saken svært tungt. Vi har ikke formulert noen formell uttalelse til de etterlatte, men reaksjonen hans da han fikk dødsbudskapet i går var at det selvfølgelig er aller verst for guttens familie. Tankene hans går til dem.

Politiet meldte lørdag at de begjærer fire uker varetektsfengsling for bilføreren, og opplyser at grunnlaget er fare for gjentagelse. Mannen er i tillegg siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand en gang tidligere i desember, opplyser politiadvokat Anne Cathrine Aga til VG.

Hun sier det også er fare for bevisforspillelse i saken, og at også dette spiller inn på begjæringen om varetekt.

– De faktiske forhold er langt på vei avklart, men det e ren fare for at siktede kan påvirke forklaringer om hastighet og rus, sier Aga.

ULYKKE: Politiet gjør undersøkelser ved ulykkesstedet. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Forsvarsadvokat Fjeldstad sier til VG at mannen erkjenner å ha kjørt på gutten, men at han ikke har tatt stilling til selve skyldspørsmålet. Mannen erkjenner også å ha kjørt uten førerkort.

Han tar ifølge forsvarer ikke stilling til hvorvidt han har kjørt i ruspåvirket tilstand, men han erkjenner å ha brukt rusmidler tidligere på dagen, og etter hendelsen.

Fjelstad og klienten tar avstand fra påstanden om gjentakelsesfare:

– Han har ingen historikk med mange mistenkte forhold den siste tiden, og heller ikke lenger noen bil å kjøre med. Dessuten har dette satt en skikkelig støkk i han. Det er utenkelig for han å kjøre bil igjen, sier forsvareren til VG.

– Det er heller ingen bevis for han å forspille. Samboeren hans er allerede avhørt, og det er ingen han kan prate med for å påvirke etterforskningen.