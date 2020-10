URIKTIGE BESKYLDNINGER: Saka Maljicaj mener Grimstad kommune har fordreid et møtereferat der hun beskyldes for å være en vanskelig person. Foto: Espen Rasmussen VG / VG

Omstridt møtereferat: Beskrev pårørende til utviklingshemmet som «ustabil»

I et brev til Fylkesmannen i Agder står det at storesøsteren til en utviklingshemmet er «ustabil» og «avisende». Helsepersonell sier de er sitert på meninger de ikke har - fra et møte de ikke har vært på.

I september fortalte VG historien om Saka Maljicaj (44) som fikk besøksforbud til sin språkløse og utviklingshemmede søster under pandemien.

Minst syv ganger ble hun bortvist av politiet fra lillesøsterens private eiendom etter ønske fra Grimstad kommune.

Fylkesmannen i Agder ga kommunen medhold i vedtaket om besøksstans i juni.

Både kommunen og Fylkesmannen mener Saka Maljicaj er så vanskelig at det ikke er mulig å yte søsteren forsvarlig helsehjelp med henne til stede.

Nå kan VG avsløre at et referat fra et samarbeidsmøte i Grimstad i januar, der spesialisthelsetjenesten fremstiller Saka som «avvisende» og «ustabil», er basert på meninger de i dag sier de ikke har. Også personer som forteller at de ikke var til stede på møtet, er sitert i møtereferatet.

«Undertegnede presiserer at jeg aldri har ment å si at pårørende er ustabile. Det er situasjonen rundt pasienten HAVO opplever som ustabilt», skriver vernepleier Christine Gundersen ved Sørlandet sykehus til Grimstad kommune da hun fem måneder senere oppdager hva hun er sitert på.

Saka Maljicaj kaller i dag møtereferatet en forfalskning.

– Spesialisthelsetjenesten er en uavhengig, faglig instans. Derfor er det så alvorlig at disse uttalelsene er blitt jukset med, sier hun.

JUKS: Maljicaj ble sjokkert da hun leste møtereferatet til Grimstad kommune. Foto: Espen Rasmussen VG / VG

Møtereferatet med de uriktige opplysningene ble sendt til Fylkesmannen før de behandlet klagen på besøksforbudet.

Sørlandets sykehus er også sitert på bruk av tvang mot Sakas søster i forbindelse med spising og måltider.

« ... inntrykket er at tvangsbruk er knyttet til søsters tilstedeværelse», står det i møtereferatet.

I brevet til kommunen og den private helsetjenestetilbyderen Stendi skriver vernepleier Gundersen:

«HAVO har ingen forutsetninger for å knytte tvangsbruk i matsituasjonen til søsters tilstedeværelse, da vi ikke har noen observasjoner på dette. Det er således ikke HAVO sitt inntrykk som er nevnt i referatet».

Sørlandet sykehus ber om at korrigeringene tas inn i møtereferatet, men dette blir ikke gjort.

Gundersen sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere saken.

– Føles veldig ubehagelig

Avdelingsleder Petter Wold i Stendi AS har ført møtereferatet fra kommunens samarbeidsmøte. I en e-post til VG skriver han:

«Som opplyst tidligere skal alle henvendelser rettes til Grimstad kommune.»

Ingen fra ledelsen i Grimstad kommune ønsker å besvare VGs spørsmål om hvorfor de har referert helsepersonell på meninger de ikke har.

Kommunikasjonssjef Petter Toldnæs formidler et generelt tilsvar fra enhetsleder Arne Værland:

«Korrigeringen fra møtet 28. januar 2020 mottok Grimstad kommune 11. juni, nærmere fire og en halv måned etter at møtet ble avholdt. Grimstad kommune sendte dokumentasjon til fylkesmannen 12. juni, og her burde også korrigeringen vi mottok dagen før lagt ved. Korrigeringen gikk også med kopi til pårørende og advokat.»

Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen ved Sørlandet sykehuset sier til VG at det tok tid å respondere fordi HAVOs møtedeltager var omplassert til coronaoppgaver.

INGEN KOMMENTAR: Enhetsleder Arne Værland ikke å svare på spørsmål om møtereferatet. Foto: Espen Rasmussen VG / VG

– Det føles veldig ubehagelig å ha vært hovedperson i et møte hvor jeg ikke kunne ta til motmæle, fordi jeg ikke var invitert, sier Saka Maljicaj.

Også en fagrådgiver fra Signo påpeker feil i møtereferatet. Signo er et offentlig kompetansesenter som gir tegnspråklige tilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde:

«Når søster oppfører seg avvisende overfor personalet, ser det ut til at også beboer blir avvisende», siteres Signo.

Ingen fra Signo var til stede på møtet, opplyser fagrådgiver Rikke Jacobsen i Signo.

– Vi har ikke sagt det vi er referert på. Og det er heller ikke noe vi har observert, sier hun til VG.

Jacobsen sier til VG at hun er blitt orientert av Stendi AS om samarbeidsproblemer mellom Saka og kommunen.

– Vi ga beskjed om at det ikke er noe vi går inn i. Vi har kun fokus på hvordan vi ser lillesøster bruke syn og hørselen sin. Ingenting annet.

Likevel sender Grimstad kommune beskrivelsene fra Signo til Fylkesmannen.

Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede sier det er en uvanlig sak.

– Juristene våre bistår pårørende i rundt 600 klagesaker i året. Men jeg kan ikke huske at vi har avdekket en tilsvarende foredreing som her omtales i VG, sier han:

– Det er ikke et arbeidsuhell når folk siteres fra et møte de ikke har vært på.

OPPSIKTSVEKKENDE: Jens Petter Gitlesen i NFU er kritisk til hvordan Grimstad har behandlet møtereferatet. Foto: Trond Solberg

Til VG skriver kommunikasjonssjef Petter Toldnæs i Grimstad kommune:

«Dette er en sak med en lang forhistorie, omfattende dokumentasjon og mange parter. Vi har ikke på noe tidspunkt bevisst forsøkt å skjule eller unndra dokumenter. Vi gjør vårt ytterste for å være åpne, transparente og etterprøvbare. Vi ser frem til en grundig gjennomgang av saken gjennom tilsyn fra statlige myndigheter.»

Saka Maljicaj gjorde jurist og saksbehandler Lasse Svenstrup Andersen hos Fylkesmannen oppmerksom på det uriktige møtereferatet i et brev 25. juni.

Fire dager senere ga statens mann i fylket kommunen medhold i vedtaket som gjorde at lillesøsteren ikke fikk besøk av sin nærmeste pårørende i boligen fra 19. mars til 8. mai.

– Det er uholdbart at Fylkesmannen ikke gjør sine egne undersøkelser, spesielt når han får et varsel om at noe ikke stemmer, sier Alice Kjellevold, professor i helserett ved Universitetet i Stavanger.

– Ikke forsvarlig saksbehandling

Det samme mener jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt.

– Spesielt problematisk er det at kommunen har bygget på et møtereferat som viser til uttalelser fra behandlingspersonell som synes å være direkte oppdiktet, sier han.

PROBLEMATISK: Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener Fylkesmannen i Agder burde undersøkt møtereferatet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Når Fylkesmannen får en sak med så viktige, uavklarte elementer, er det ikke forsvarlig saksbehandling å ikke ta skritt for en bedre avklaring av de faktiske forhold, fortsetter jusprofessoren.

Forvaltningsloven forteller at «alle faktiske forhold som er av betydning for saken, forutsetter selvsagt å være brakt på det rene når vedtaket treffes.»

Svenstrup Andersen hos Fylkesmannen ønsker ikke å kommentere uttalelsene, men bekrefter overfor VG at Fylkesmannen ikke gjorde egne undersøkelser ved å kontakte spesialisthelsetjenesten.

– Men vi tok rettelsen til etterretning da vi ble gjort oppmerksom på den av pårørende, sier han.

– Habiliteringstjenestens rettelse er en del av Fylkesmannens saksgrunnlag. Utover dette viser jeg til vårt vedtak i saken, skriver han i en e-post til VG.

I vedtaket skriver han blant annet:

«I denne saken er det dokumentert at pårørendes tilstedeværelse har vært en stor belastning for både lillesøster og ansatte over tid», skriver Andersen i vedtaket:

«Det oppstår uro, utrygghet, fiendtlig stemning(...)»

I vedtaket står det ingenting om feilene i møtereferatet.

Saka Maljicaj mener at uansett hva hun hadde fremlagt av dokumentasjon, ville det ikke blitt vektlagt av Fylkesmannen.

– Han lytter ikke engang til spesialisthelsetjenesten, men det er ikke unikt. Mange pårørende over hele Norge har opplevd det samme, sier hun.

– De merker at rettssikkerhet for utviklingshemmede er et begrep uten betydning, mener hun.

SKUFFET: Saka Maljicaj går av og til turer i området ved lillesøsterens bolig. Foto: Espen Rasmussen / VG

Advokat og tidligere avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, Gorm Grammeltvedt, er i dag engasjert av Saka for å jobbe for lillesøsterens interesser. Han mener kommunen og Fylkesmannen med overlegg har ønsket å fremstille Saka i et dårlig lys.

– I henhold til loven er det nesten umulig å begrense en pårørendes adgang for besøk når brukeren selv ønsker det. Men det kan gjøres i ytterst få tilfeller, hvis det går ut over helsetilbudet til pasienten, sier Grammeltvedt.

Fremstilles som en mørk kraft

Andersen hos Fylkesmannen har tidligere uttalt til VG at «kommunen måtte sette en grense et sted.»

– De fremstiller Saka som en mørk kraft, utelukkende for å legitimere vedtakene sine, mener Grammeltvedt.

Advokaten mener Fylkesmannens vedtak bygger på åpenbare fordreininger.

– Men det er verre enn det, for Fylkesmannen legger på litt selv også.

Dette ønsker ikke saksbehandler Svenstrup Andersen å kommentere.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt har lest Fylkesmannens vedtak for VG. Han mener det grunnleggende og underliggende problemet ser ut til å være er et konfliktforhold mellom søsteren og omsorgstjenesten.

– Pandemiargumentet er dårlig dokumentert og lite overbevisende. Det samme gjelder påstanden om at besøk av søsteren vanskeliggjør behandlingen, noe som er et vilkår for å nekte nærmeste pårørende å være til stede, sier han.

I dag får Saka besøke sin søster fire dager i uken, til tider fastsatt av Grimstad kommune.

Publisert: 26.10.20 kl. 18:00