SKOLEBYRÅD: Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Her ved Bjølsen skole. Thorkildsen får presentert VGs tall på skoleelever som er satt i karantene etter sommeren. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Fortvilet skolebyråd: – Jeg har f ... ikke det oljefondet å bare stikke hånden nedi

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) bekymrer seg for Oslo-elever som mister undervisning og ber rektorene hyre på alt de trenger av personell for å få dem gjennom corona-pandemien.

Oppdatert nå nettopp

– Vi har ikke handlingsrom. Jeg er fornøyd med at vi klarte å skjerme skolenes driftsbudsjetter fra kutt neste år. Det er der vi er. Vi har 175 millioner kroner i min sektor i ekstra forbruk på grunn av coronapandemien, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til VG.

Hun står i høstsolen på Bjølsen og snakker om utfordringene for 65.000 barn i grunnskolen, 20.000 ungdommer på videregående skole, barnevern og helsestasjoner i Oslo under coronapandemien.

– Det er en ganske fortvilet byråd som står her, og sier at jeg har f ... ikke det oljefondet å bare stikke hånden nedi. Det er en annen situasjon i Oslo enn på statlig nivå, sier Thorkildsen.

VG har akkurat spurt om hun har penger til ekstra lærerkrefter i Oslo-skolen i vinter. Det er ventet at flere elever må holde seg hjemme, enten med snufsing eller i nye karantener, og at de trenger oppfølging fra skolen.

Lover penger

Med trangt kommunebudsjett er Oslo-byråden glad for at kunnskapsminister Guri Melby (V) på nytt har åpnet pengesekken for Skole-Norge.

– Jeg er glad for at kunnskapsministeren, fra Stortingets talerstol i ukens spørretime, forsikret om at regjeringen også vil legge mer penger på bordet for å dekke skolenes coronautgifter. Min melding til skolene er derfor: Husk at dere har en egen post til å føre coronautgifter på. Melby tar regningen, sier Thorkildsen.

LOVER PENGER: Kunnskapsminister lover penger til ekstra skoleutgifter under pandemien. Foto: Terje Bringedal, VG

Til VG sier Melby at de hele tiden følger med på behovene lokalt.

– Det er klart det bekymrer meg når mange elever må være mye borte fra skolen. Skolen er kjempeviktig både for læring og det sosiale. Hvis elevene ikke kan få opplæring på skolen, skal skolen tilby opplæring på en annen måte slik at elevene får deltatt mest mulig, sier Melby.

Dette har elevene krav på: I et skriv fra Utdanningsdirektoratet klargjøres det hva elever har krav på dersom de må være borte fra skoleklassen under corona-pandemien «Dersom elevene ikke kan få opplæringen på skolen, har skolen plikt til å tilby opplæring på en annen måte slik at man sikrer at elevene i størst mulig grad får deltatt i opplæringen. Skolen må planlegge for denne situasjonen og sikre at elevene raskt får et opplæringstilbud. Elevene har plikt til å delta i opplæringen uansett om den foregår på skolen eller om eleven får opplæringen hjemme. Elever som får opplæring hjemme, skal som utgangspunkt anses for å være til stede i opplæringen. Det skal derfor ikke føres fravær. Det vil være ulike grunner til at eleven ikke kan møte på skolen. Dette avgjør om eleven har krav på opplæring hjemme og hvor raskt skolen må komme i gang med opplæringen. Skolen har plikt til å gi opplæring hjemme hvis elever har: milde symptomer og sykdomsfølelse

langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon

nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe Skolen må gi opplæring til elevene hvis skolen er stengt eller har redusert åpnings- og oppholdstid på grunn av smitteverntiltak. Hvis elevene har annet fravær av helsegrunner, gjelder de ordinære reglene. Se rundskriv Udir-6-2014. Elever som er i karantene, i isolasjon eller har symptomer og sykdomsfølelse Elever som er i karantene, i isolasjon eller har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ville normalt ha møtt på skolen, men må nå holde seg hjemme av smittevernhensyn. Ved karantene og isolasjon må elevene ofte holde seg hjemme i 10 dager. Slikt fravær anses som langvarig, og eleven skal dermed ha opplæring hjemme. Når man vet om fraværet blir langvarig, bør skolene komme i gang med opplæringen så raskt som mulig. Vi anbefaler at skolen, så langt det er mulig, legger opp til at elevene følger planene for faget hjemmefra. Dersom eleven må være hjemme under en uke på grunn av sykdom eller milde symptomer, har skolen i utgangspunktet ikke plikt til å gi opplæring hjemme. For elever som ikke kan komme på skolen på grunn av smittevern, anbefaler vi likevel at skolene legger til rett for at elevene kan gjøre noe skolearbeid. Hvis eleven må være hjemme en uke eller mer eller gjentatte ganger, vil fraværet regnes som langvarig, og elevene skal få opplæring hjemme. Skolen må være særlig oppmerksom på elever med særlige behov og elever som har flere kortere fraværsperioder. Skolen må sikre tilstrekkelig kontinuitet i opplæringen gjennom skoleåret slik at elevene samlet sett får en forsvarlig opplæring. Elever som er i risikogrupper Noen elever er i risikogrupper eller har nær familie i risikogrupper. Disse elevene skal få tilbud om opplæring hjemme selv om skolen eller trinnet ellers er åpent. I disse tilfellene har skolen plikt til å gi opplæring til elevene hjemme med en gang, uavhengig av hvor lenge elevene må være borte fra skolen. Det er ikke nødvendig å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning for å gjennomføre slik opplæring. Skolen må vurdere om og hva slags dokumentasjon som skal kreves. Med nær familie siktes det til dem som eleven bor sammen med, og som det ikke er forsvarlig at eleven isoleres fra. Hvis skolen er stengt eller har redusert åpningstid Dersom en skole må stenge på grunn av smitteverntiltak, skal elevene få opplæringen hjemme. Skolene må gi opplæring til elevene hjemme fra første dag, og ikke bare hvis stengingen blir langvarig. Dette gjelder også hvis enkelte klasser eller trinn er «stengt» fordi hele klasser eller trinn er i karantene som følge av smittesituasjonen på skolen. Dersom skolene har redusert åpnings- eller oppholdstid må skolen sørge for at elevene får opplæring hjemme i tillegg til tilbud på skolen dersom det er nødvendig slik at elevene samlet sett får den opplæringen de skal ha. Hvordan gjennomføre opplæring hjemme? Skolene og lærerne står i en krevende situasjon med mye fravær både blant lærere og elever. Skolen må derfor organisere opplæringen slik den er hensiktsmessig og forsvarlig ut fra hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og forutsetninger, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr og elevenes hjemmeforhold. Opplæring hjemme kan gis i form av blant annet: hjemmeoppgaver

opplæring via læringsplattformer

kontakt med skolen via læringsplattformer eller telefon. I perioder kan det være mange elever som er borte fra skolen. Det er mer utfordrende for skolene å følge opp elevenes læring og trivsel når de ikke er til stede på skolen. Vi har samlet noen råd til hvordan dere kan gjennomføre opplæringen hjemme. Her finner dere også råd til hvordan dere kan sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlag på ungdomstrinnet og i videregående skole.» Vis mer

– For noen kan stenging av skoler få langvarige konsekvenser. Derfor har vi satt av til sammen 340 millioner i år og neste år for at sårbare barn skal få ekstra støtte fremover, sier Melby.

Thorkildsen sier hun følger situasjonen i Oslos bydeler og frykter barn og unge kan sitte igjen med mye av regningen for pandemien på lang sikt.

Flere rektorer er bekymret for manglende undervisning på skolen, etter at VGs kartlegging viste hvordan elever fra 42 skoler i Oslo tilbrakte over 18.000 døgn i karantene de første seks ukene av skoleåret. Jordal-rektor Halvor Holm frykter et nytt «corona-klasseskille» blant ungdom, fordi elever på skoler som har mye karantene vil falle fra eller falle bakpå i undervisningen.

FRYKTER CORONA-SKILLE: Rektor Halvor Holm og miljøarbeider Hussain Raza Kahn ved Jordal skole. Elevrådsrepresentanter i bakgrunnen. Foto: Terje Bringedal, VG

Thorkildsen understreker at karantener styres av bydelsoverlegene, men er klar på problemene de medfører:

– Det er min store bekymring nå at pandemien forsterker problemer vi allerede har i Oslo. Det er utvikling i smittetallene som avgjør, men la meg være helt tydelig på at det skal mye til før barnehager, skolene og Aktivitetsskolen stenger helt igjen. Nedstenging er noe vi absolutt vil unngå.

– Det er veldig stor forskjell på levekårsstandarden i Oslo. Noen av delbydelene (nabolag innen en bydel, red.anm.) våre har ekstremt dårlige vilkår for innbyggerne sine. Det gjelder for eksempel i Gamle Oslo. Vi har sett på sammenhengen mellom levekårsproblematikk, trangboddhet og helseproblemer og økonomiske problemer – og muligheten for å fullføre utdannelsen. Det er soleklare sammenhenger.

STUDERER KARANTENER: Skolebyråden reagerer på at karantenene i Oslo er konsentrert til få bydeler. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Thorkildsen har hørt flere sterke fortellinger om nedstengningen fra ansatte i Oslo-skolen. Fjern undervisningen tok lærere rett inn i leiligheter over hele byen.

– Nå så de på skjermen hvor mange folk det var i samme rom, hvor mye bråk det var og hvor vanskelig det var å få arbeidsro hjemme hos elevene. Man kan ha en idé om hvordan dette er, men om man ikke sett det eller opplevd det selv, så er det vanskelig å ta inn over seg, sier skolebyråden.

Nye tiltak

Selv om kommunen ikke har egne corona-midler skolene, så er det likevel penger på vei i form av andre tiltak.

Byrådet har tidligere satt av ti millioner til skoler som er spesielt hardt rammet av levekårsproblematikk. Skolene har også fått en pot fra regjeringen på 17 millioner kroner, som kommunen vil fordele etter sosiale faktorer.

– Det vil hovedsakelig berøre skoler i de områdene som er knallrøde på VGs kart over karantener i Oslo-skolen, sier Thorkildsen.

– Kjempefortvilet

Thorkildsen anklager regjeringen for å vedta politikk for kommunene uten inndekning, samtidig som den innsnevre det økonomiske handlingsrommet for Oslo kommune, på et tidspunkt der coronapandemien gjør det viktig med frie inntekter.

– Først fikk vi store ekstrautgifter knyttet til lærenormen, som var underfinansiert med 180 millioner kroner fra staten. I tillegg kom en pedagognorm for barnehagene som var underfinansiert med 74 millioner kroner.

I statsbudsjettet denne høsten reduserte regjeringen den maksimale eiendomsskatten kommuner kan innføre for andre år på rad. Det kan ramme Oslo kommunes inntekter i en tid der det er økte utgifter til å håndtere coronapandemien, sier Thorkildsen.

MINDRE INNTEKTER? I statsbudsjettet fra regjeringen er det foreslått å ytterligere innskrenke kommunenes adgang til egen eiendomsskatt. Foto: Jørgen Braastad

– Og så står vi der i den situasjonen vi er nå og jeg er kjempefortvilet. Jeg vet ikke hvordan vi skal klare å bøte på dette her, sier Thorkildsen.

– Storbyene, særlig Oslo, er i en vanskelig økonomisk situasjon nå.

– Du vil ha penger fra staten?

– Selvfølgelig. Regjeringen burde tenke mer på de langsiktige konsekvensene. Det kan gi oss enorme utgifter i fremtiden, om folk ikke får fullført utdanning og ikke kommer i jobb. Vi får en forsterkning av sosiale og helsemessige problemer. Regjeringen har vært fremoverlente overfor næringslivet, men de burde vært det overfor kommunene også.

Store overføringer

Regjeringen har varslet at kommunesektoren skal kompenseres for merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med virusutbruddet.

Tidligere ekstrabevilgninger og økonomiske tiltak til kommunesektoren i 2020 utgjør i underkant av 20 milliarder kroner. 21. september la regjeringen frem en ny tiltakspakke med forslag om ytterligere bevilgninger til kommunesektoren.

Publisert: 16.10.20 kl. 20:15 Oppdatert: 16.10.20 kl. 20:33