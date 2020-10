SENTRALE: Boligblokken hvor den avdøde SIAN-aktivisten Dan Eivind Lid (48) ble funnet død er nærmest omringet av overvåkingskameraer. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/VG

Dette kameraet kan ha fanget opp gjerningsmenn bak drapet på Sian-aktivist

KRISTIANSAND/OSLO (VG) Dette overvåkingskameraet kan ha fanget opp en eller flere gjerningspersoner som står bak drapet på SIAN-aktivisten Dan Eivind Lid (48).

Det aktuelle kameraet er montert på veggen på utsiden av boligblokken hvor den avdøde 48-åringen bodde – og dekker området utenfor leiligheten hans.

To av leilighetens vinduer og en terrassedør vender direkte ut til dette området, og politiet har blant annet dekket til et av disse vinduene med et sort dekke, samt båret ut beslag gjennom terrassedøren.

I tillegg har politiet sperret av et stort område på utsiden av denne siden av boligblokken.

På motsatt side av blokken ligger inngangspartiet, som også er overvåket av kamera. Det er derfor en mulighet for at politiet også kan få hjelp fra dette kameraet i jakten på en eller flere personer som kan knyttes til saken.

Etter hvert som timene og døgnene tikker av gårde, blir jobben stadig vanskeligere for drapsetterforskerne. En tommelfingerregel er at de første 48 timene er de mest kritiske.

Halvannet døgn etter at den 48 år gamle aktivisten Dan Eivind Lid i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) ble funnet død, har politiet fortsatt ikke pågrepet noen i saken.

Agder politidistrikt mottar bistand fra Kripos både med taktisk etterforskningsledelse og krimtekniske undersøkelser. I tillegg er det en rekke lokale etterforskere som jobber med saken.

– Observasjoner på stedet og omstendigheter på stedet gjorde at det ble iverksatt etterforskning av et mistenkelig dødsfall, sier politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl i Agder politidistrikt.

DEKKER OPP: Dette kameraet er vendt mot inngangspartiet til boligblokken og fanger opp alle som går inn og ut. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/VG

Det er et møysommelig puslespill etterforskerne nå må legge, når de skal kartlegge spor, bevegelser, tekniske bevis og tips:

• Tips fra publikum

I den innledende etterforskningen er tips fra publikum noe av det viktigste for etterforskerne. Ikke bare kan det gi viktige observasjoner av Lid, men det gir også etterforskerne et bilde av hvilke personer som har vært i Suldalen og i nærheten av åstedet – samt deres bevegelser rundt drapstidspunktet.

– Jeg var hjemme dag og natt, men jeg hørte ingenting, sier en nabo til VG.

Ofte undervurderer publikum viktigheten av mindre observasjoner de sitter på, og politiet ønsker derfor at alle som kan ha opplysninger melder seg.

Den siste kjente observasjonen av avdøde var på fredag, altså dagen før vedkommende ble funnet død i leiligheten sin i Kristiansand.

– Politiet har sikret seg flere spor og informasjon som vi opplever og vurderer som interessante. Vi kan ikke være mer konkret på nåværende tidspunkt, sier Hegdahl.

DØD: SIAN-aktivisten Dan Eivind Lid (48). Foto: NTB

• Fysiske spor på funnstedet

Hår, hudceller, blod eller andre typer DNA-materiale kan nagle en potensiell drapsmann til leiligheten der SIAN-aktivisten ble funnet. Det samme kan fingeravtrykk, fotavtrykk eller eventuelle mønstre fra bildekk.

Krimteknikere i heldekkende beskyttelsesutstyr saumfarte åstedet for spor i helgen.

Etter at eventuelle spor er sikret og emballert, sendes de til Kripos og Folkehelseinstituttet for analyse. Det kan ta noe tid før man får svar på disse prøvene.

– En av hypotesene er at denne personen er utsatt for en alvorlig straffbar handling og at vedkommende har avgått med døden ut fra det. Vi dimensjonerer også innsatsen ut fra det og setter inn betydelige ressurser de neste dagene, sier politiadvokaten.

SPERRET AV: Politiet har festet om sperrebånd rundt hele den grønne gressletten på venstre siden av boligblokken. Det er denne siden av blokken hvor leiligheten til avdøde har vinduer og utgang på bakkeplan. Et av disse vinduene er dekket til med et sort dekke, men det er uklart om vinduet er knust. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/VG

• Obduksjonen

Etter at den avdøde mannen ble funnet, sikret man kroppen slik at eventuelle spor ikke skulle bli borte. Ved obduksjonen deltar både patologer og krimteknikere fra Kripos, der man saumfarer både klær og kropp for eventuelle spor gjerningsmannen kan ha etterlatt seg.

Obduksjonen forsøker også å gi et drapstidspunkt.

Samtidig gir obduksjonen som oftest svar på et av de viktigste spørsmålene etterforskerne sitter med:

Hvordan ble Lid drept?

Både drapsvåpen, metode og graden av brutalitet kan si noe om motiv og mulig gjerningsperson, samt om vedkommende kan ha hatt medhjelpere.

fullskjerm neste SIKRER SPOR: Kripos undersøkte mandag terrassedøren kameraten brukte for å gå inn til Dan Eivind Lid ved 13-tiden lørdag - og fant ham livløs. Foto: TORE KRISTIANSEN

• Avdødes leilighet

Krimteknikerne har brukt helgen på å finkjemme Lids leilighet i Suldalen. Også der leter man etter fingeravtrykk eller DNA som kan vise at andre har vært til stede i leiligheten.

• Elektroniske spor

Etter hvert som mobiltelefoner og datamaskiner er blitt en stadig større del av dagliglivet, er elektroniske spor også blitt uvurderlige bevis for politiet når de etterforsker alvorlig kriminalitet.

Det er uklart om politiet har sikret seg Lids mobiltelefon, men dersom så er tilfelle, så vil etterforskere «speile» innholdet over på en datamaskin slik at det kan analyseres. Dette vil gi viktig informasjon om hvem han har vært i kontakt med i tiden før drapet.

Samtidig har politiet trolig bedt om såkalt trafikkdata fra basestasjonene i nærheten, der all mobiltelefontrafikk går gjennom. Ved å krysspeile informasjon fra ulike basestasjoner kan de fastslå hvem som har befunnet seg i et geografisk område, og bekrefte eller utelukke eventuelle alibi.

– Vi er i en helt innledende fase av etterforskningen, og vi vil analysere data som er innhentet og drive etterforskningen fremover, sier politiadvokaten.

PLOMBERT: Politiet har også sperret av leiligheten til den avdøde 48-åringen. Foto: TOMM W. CHRISTIANSEN/VG

Også bankkort og kontoutskrifter gir verdifull informasjon om offerets bevegelser.

Etterforskerne henter også inn data fra automatiske bomstasjoner i jakten på en eller flere gjerningspersoner. Dette er ofte et svært tidkrevende arbeid.

• Kartlegging av omgangskrets

Kun en brøkdel av drap i Norge er begått av gjerningspersoner som ikke kjenner offeret fra tidligere. Derfor er kartleggingen av Lids omgangskrets svært viktig for politiet.

