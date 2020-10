Se video: Fant kamera hos motorsyklist som kjørte fra politiet – viste fart på 299 km/t

Motorsyklisten ser inn i politibilen og bestemmer seg: Her er det bare å gasse på. Mannen klarer å stikke av – men blir senere tatt.

Den 23 år gamle mannen er dømt til 60 dagers fengsel, hvor 15 er betinget. Han er fratatt førerkortet for tre og et halvt år og må ta ny førerprøve.

Råkjøringen skjedde på kvelden 15. mai i fjor, men politiet har ikke frigitt videoene før nå – etter at rettskraftig dom foreligger.

Politiet sitter på to videoer:

* Den ene er politiets egne opptak fra kvelden.

* Den andre er en video fra mannens videokamera på hjelmen, som politiet beslagla. Den viser at motorsykkelens speedometer under en tur kom opp i 299 kilometer i timen. Eieren sier det var opptak fra en annen dag. Han sier at videoen er gjort med hans hjelmkamera, men han ønsker ikke å kommentere om det var han som kjørte da opptaket ble gjort.

Føyk av gårde

VG kan i dag vise bilder av en av de groveste fartshendelsene som er filmet på norske veier.

Politivideoen viser at trafikken gled greit på E18 ved Hanekleiva i Sande i Vestfold denne maikvelden. Sydlig retning.

Klokken 20.20 brytes både freden og loven:

En UP-patrulje ligger i høyre felt. Den blir forbikjørt av en motorsykkel. Videoen viser at mannen på motorsykkelen ser inn i UP-bilen før han gir gass. Han fyker avgårde som et prosjektil.

Han hevdet i retten at han ikke så at det var en UP-bil. Politiet målte ham på dette tidspunktet til 153 kilometer i timen. Dette skjedde på motorveien, på et sted med fartsgrense på 110 kilometer i timen.

Politiet satt på blålysene og tok opp forfølgelsen.

Mannen fikk avstand og kjørte rolig over motorveien, slik at UP-bilen kom helt innpå ham. Han gasset opp igjen, denne gangen i retning Drammen. Så dro han sykkelen opp i rekordfart.

I tilståelsesdommen fra Drammen tingrett, hvor mannen ble dømt, fremkommer det at de ikke har funnet noen parallell sak.

«Det er tale om en ekstrem hastighet, og retten er ikke kjent med at det finnes rettspraksis som sier noe om straffenivået for denne hastigheten», heter det i kjennelsen.

Etter hva VG forstår skal målingene ha vist en snitthastighet på 272 kilometer i timen etter at han snudde inn mot Drammen igjen. Med sikkerhetsmarginer gir det 256 kilometer i timen.

– Helt hinsides

Påtaleansvarlig, politiadvokat Magnar Pedersen, har fremmet tiltalen. Han sier mannen kjørte med atskillig høyere fart enn det som står i dommen. Der står det at han kjørte i «minst 230 kilometer i timen».

– Det var helt hinsides. Den reelle farten var rekordhøy og på nivå med det VG skriver. Men av ulike hensyn, blant annet tid, valgte vi å legge oss på «minst 230 kilometer i timen», fordi det var nivået han var villig til å tilstå, sier Pedersen.

Han sier det er flere forhold som gjør at de endte opp med en tilståelsesdom og ikke en full rettsprosess.

– Dette var en meget alvorlig sak som vi vanligvis tar gjennom en ordinær rettsbehandling. Men fordi saken ble utsatt og da covidkrisen inntraff i mars, så endte vi med en raskere behandling via en tilståelsesdom, sier Pedersen.

– Liten forskjell i strafferamme

Han sier en viktig del av vurderingen, er at mannen ikke hadde sluppet billigere unna gjennom en ordinær rettsprosess.

– Det ville dreid seg om en strafferamme på 75 dagers fengsel i stedet for 60. Vi fant at det av ressursmessige hensyn i disse coronatider, var riktig å gå via en tilståelsesdom.

Mannen greide å kjøre fra politiet. Han kontaktet en ansatt ved et verksted og de to avtalte en falsk story.

Da politiet fikk fatt i dem, fortalte verkstedmannen at motorsyklisten hadde vært sammen med ham da overtredelsen fant sted.

Men politiets bevis gjorde at de snudde . De innrømmet etter hvert de faktiske forholdene.

– Det var dumt

Den 23 år gamle motorsyklisten sier til VG at han angrer, men at han ble trigget av det han mener var unødvendig høyhastighetskjøring av UP-bilen.

– Jeg angrer selvsagt på det jeg gjorde – og vil ikke gjøre det igjen. Det er helt sikkert, det var dumt. Samtidig synes jeg det er greit å få frem at jeg ble trigget av UP-sjåførens kjøring, sier mannen:

– Politiet kjørte i 157 km/t

Han sier at UP-bilen satte opp farten kraftig.

– Jeg kjørte i venstre felt sydover, ikke spesielt fort, og så at en bil foran meg la seg ut og dro på. Videoen som vi fikk se i forbindelse med etterforskningen viser at UP-bilen kom opp i 157 km/t, før han la seg inn og roet det ned igjen, sier mannen.

Han sier dette utløste at han ville ha det litt gøy.

– Jeg visste ikke at det var en UP-bil, spesielt ikke når de speedet opp så mye. Det jazza meg opp og jeg ville ha det litt gøy. Jeg kjørte opp på siden av UP-bilen og dro på. Opp til 153 kilometer i timen, viste målingen senere.

Så roet han det ned, kjørte av til høyre og krysset over motorveien på en bro.

– Da kom politibilen helt opp i rompa på meg. Vi kjørte helt rolig over rampen, før jeg dro på igjen, innover igjen mot Drammen.

– Da ble du målt til 272 kilometer i snitt.

– Ja, men de målingene var aldri gode nok til å bli lagt frem i en rett.

– Kjørte du i 272 i snitt?

– Det vet jeg ikke ettersom jeg ikke fulgte med på farten, men jeg bestrider at de har en måling som beviser det.

Han legger til:

– Jeg sier ikke det om at politiet trigget meg for å unnskylde meg. Det jeg gjorde var feil. Men politiet skal ikke sette opp farten slik. De kjørte like fort som meg, lenge før de begynte å måle meg første gangen, altså noe over 150 kilometer i timen.

– Ekstrem fart

UP-sjef Steven Hasseldal sier det er slike forhold de er på veiene for å hindre.

– Det er helt ekstrem fart som her er avslørt. Vi skal prise oss lykkelige over at det gikk godt. Det er så små marginer når du kommer opp i så høy hastighet, at det bare er flaks at det ikke skjer noe.

KRITISK: UP-sjef Steven Hasseldal advarer mot at det er et stort problem at en gruppe sjåfører kjører altfor fort. Foto: Tore Kristiansen

Han sier det er en trend.

– Det positive er at stadig flere holder fartsgrensen, men det er et stort problem at det også er en stor gruppe som kjører altfor fort. Ikke så ille som han her, men det er disse som er de farligste.

– Blir gira av «Børning 3»

Han er ikke spesielt glad for at bilfilmen «Børning 3» går på kino.

– Det er bra med lidenskap for bil og at bilfilmer blir produsert og kommer til å bli produsert, men det er klart at det er noen som blir gira av slike filmer, når de selv kommer bak rattet. Jeg vil be dem tenke seg nøye om, sier UP-sjefen.

– Motorsyklisten sier han i forbindelse med etterforskningen har fått sett UPs video, som viser at UP-bilen var oppe i 157 kilometer i timen før de begynte å måle farten: Er det legitimt?

– Politiet skal ikke bryte fartsgrensene uten at det er utløst av en måling som viser høy hastighet, eller andre forhold som gjør at fartsgrensene kan brytes. Jeg kjenner ikke omstendighetene i denne saken, så jeg kan ikke kommentere den konkret.

Han legger til:

– Det er uansett ikke noen god unnskyldning at han ble trigget: Han ble altså trigget til å kappkjøre med noen som han oppdaget kjørte fort. Det er ikke formildende, men farlig.

PS: Også mannen på verkstedet ble dømt til fengsel i saken:

– Han sa at de hadde vært sammen da overtredelsen fant sted. Det var en løgn som medførte straffesak mot ham også, sier Pedersen.

Mannen ble dømt til 14 dagers ubetinget fengsel.

Publisert: 20.10.20 kl. 17:43

