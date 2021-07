SNART GRØNN: Mandag 5. juli blir Hellas et grønt land. Her et ferieminne fra Kreta. Foto: Mona Langset

Mulig feriekrøll: Norge og EU har ulik definisjon på fullvaksinert

Mandag åpner store deler av EU for reiselystne nordmenn. Men husk at selv om du anses som fullvaksinert i norske øyne, er det ikke sikkert at EU er enig.

Publisert: Nå nettopp

For mens man i Norge anses som fullvaksinert en uke etter at man har fått andre dose, regner EU to uker. Derfor gjelder det å holde tunga rett i munnen og et klart blikk på kalenderen når du planlegger ferien.

Hvis det er kortere enn to uker siden siste stikk, må du enten ha en PCR-test som er ferskere enn 72 timer eller en hurtigtest som er maks 48 timer gammel. Det samme gjelder hvis du ikke har tatt noen vaksiner i det hele tatt.

Dette betyr fargene: Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Røde land : Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Vis mer

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sjekket med Utenriksdepartementet, og både UD og utenriksstasjonene har allerede fått noen henvendelser om dette.

UD oppfordrer alle til å sette seg grundig inn i reglene som gjelder på reisemålet, inkludert kriteriene for å være fullvaksinert og dermed få gyldig coronapass.

Mandag vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Frankrike og Hellas er blant landene som blir grønne fra 5. juli.

Sett deg inn i reglene

– Er forskjellen i regler for når man regnes som fullvaksinert godt nok kommunisert fra regjeringens side?

– Vi har vært veldig tydelige på at de som skal reise må sette seg inn i reglene i det landet de reiser til. Ønsker man forutsigbarhet i sommer, er det tryggest å ha Norgesferie, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.

– Vil dere egentlig ikke at folk skal reise?

– Vi fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Fra mandag av gjør vi et unntak fra dette for de fleste land i Europa og utvalgte tredjeland, slik som USA.

– Hvorfor har vi en uke mens EU har to?

– Hvert land gjør egne vurderinger av når de mener beskyttelse oppnås etter vaksinasjon og hva som er faglig forsvarlig. Vi har fulgt faglige råd fra Helsedirektoratet og FHI, skriver Korkunc.

– Godt beskyttet

Folkehelseinstituttet (FHI) peker på at EU har ønsket å lage et felles rammeverk for coronasertifikat for å kunne opprettholde fri bevegelse mellom landene.

– Norge har utarbeidet kriterier for det norske coronasertifikatet basert på medisinske vurderinger rundt når det anses at den vaksinerte har oppnådd beskyttelse etter fullvaksinasjon. Vi mener at den vaksinerte er godt beskyttet mot sykdom en uke etter 2. dose med mRNA-vaksine, skriver overlege Sara Viksmoen Watle i en e-post til VG.

Hun legger til at hvert land må gjøre sine egne vurderinger, og da kan det være ulike regler som gjelder i ulike land, og disse kan endre seg over tid ut fra smittesituasjonen.

– Den reisende må derfor selv ta ansvar for å sette seg inn i råd og regler i landet de skal besøke.