KLASSEROMMET: Trygve Slagsvold Vedum fant raskt igjen sin faste plass i klasserommet - hvor han stort sett satt i ro fra første- til og med sjette klasse. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Kjemper for egen nærskole - slik vil Vedum bremse skoledøden

ILSENG (VG) Trygve Slagsvold Vedums nærmeste nabo, Breidablikk skole, kan bli nedlagt. Nå lover Sp-lederen en halv million årlig til hver nærskole som holdes i live.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

På en pult bak i det velbrukte klasserommet satt eleven Trygve Magnus i seks år og fulgte ekstra nøye med i samfunnsfag og naturfag.

På skolen, som nå har rundt 100 elever, går neste generasjon Slagsvold Vedum i femte klasse.

For andre gang på få år, er Breidablikk skole på Ilseng truet av skoledøden.

– Det er litt slitsomt for både foreldre, elever og ansatte at det kommer stadig nye utredninger om nedleggelser og sammenslåinger. Det blir ikke forutsigbarhet for noen av dette, sier Vedum til VG.

Han kommer spaserende over til sin egen nærskole de cirka 70 meterne fra eget gårdstun på Ilseng i Stange.

les også 478 grunnskoler lagt ned på ti år

Stange kommune må redusere sine samlede driftsutgifter med 50 millioner kroner innen 2024. En rekke alternativer med nedlegginger og sammenslåinger av skoler er foreslått - med høringsfrist et stykke ut i september.

På den tiden kan resultatet av stortingsvalget ha ført statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet i regjering. Da vil hedmarkingen benytte anledningen til en ny form for statlig sponsing av grendeskolene.

GYMSALEN: Ribbeveggene i gymsalen har Vedum brukt både som treningsapparater i gymmen på barneskolen - og som kulisse da han i begynnelsen av juni holdt sin landsmøtetale. Han ønsket en distrikts-kontrast til statsminister Erna Solbergs landsmøtetale fra Operataket. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

les også Rødgrønne partier vil bråbremse fritt skolevalg-innføring

– Jeg som rikspolitiker kan ikke gjøre noe med hver enkelt skole. Men det vi kan gjøre noe med er inntektssystemet, sier Vedum.

I hans plan skal antall skoler i en kommune legges inn som et nytt kriterium i inntektssystemet til kommunene. I første omgang tildeles et årlig tilskudd til hver kommune på 500.000 kroner per skole.

SE: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum møter til statsministerutspørring hos VGTV.

1,2 milliarder for å redde skoler

– Det vil bety en omfordeling i inntektssystemet på litt over 1,2 milliarder. Da vil det bli mer lønnsomt for norske kommuner å opprettholde en desentralisert skolestruktur. Og kommunene vil gå glipp av en halv million årlig hvis de legger ned en skole, illustrerer Vedum.

les også Solberg: - Vi har levert bedre politikk for norske bønder enn Sp

TOK NESTEN NEDI: Trygve Slagsvold Vedum er nok i tyngste laget for zipline-apparatet i skolegården. Men han flirte og lo under prøveturen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

I dag får kommunen den økonomiske gevinsten ved sammenslåinger og nedleggelser av skoler, mens fylkeskommunen må betale den ekstra skoleskyssen som nedlagte skoler medfører.

Vedum viser VG gymsalen der han selv spilte stikkball, løp fra vegg til vegg og tok situps nederst i ribbeveggen. Salen har egen scene og sceneteppe, slitt tregulv og ribbevegger tett i tett langs den ene langveggen.

I den gressplen-grønne skolegården er ballbingen bygget på dugnad. Vedum går forbi en fotball som ligger der. Han foretrekker en liten zip-line - og er faretruende nær å ta nedi med baksiden av senterpartiet mens han svisjer fra ende til annen på lekeapparatet.

les også Felicia (11) har brukt tre ekstra skoleår til og fra skolen

– Er det ikke en naturlov da - at hvis det blir færre innbyggere og færre elever, så blir det færre skoler?

– Selvfølgelig kan det være noen plasser der det er så få elever at også foreldrene ønsker å legge ned skolen. Men elevtallet i gjennomsnitt i norske skoler er på 243 elever, så det er blitt ganske store skoler etter hvert. Så her på Ilseng med drøyt hundre elever, er det liv laga med en skole. Men dette må foreldre og lokalsamfunn finne ut av, svarer Vedum.

Skolestørrelse-diskusjonen

– Hva betyr det å ha en så stor skole at lærerne har et fagmiljø og elevene - et spesialpedagogisk tilbud?

– Det blir jo stadig lettere å samarbeide mellom skoler. Også med digitale treff på tvers av kommuner. Det er farlig å bruke skolestørrelse som argument - både den ene og andre veien. Se på Sogn og Fjordane og Nord-Østerdal i mitt eget fylke - der er det flest små skoler, men elevene har best skoleresultater. Samtidig viser Høyre gjerne til Osloskolen - og gode skoleresultater i de store skolene der. Begge deler er en grov forenkling av verden, sier Vedum som minner om at skoleresultater har sammensatte forklaringer, blant annet foreldrenes utdanningsnivå.

les også Skule-nedlegging: 20 skular forsvann i Ivar Aasen-land

VEDUMS SCENE: Nærskolen med tilhørende gymsal er gjerne også et samlingssted i grender og bygdelag. Slik også på Breidablikk skole på Ilseng. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

– Det blir lagt ned 52 skoler i året - i snitt om lag en skole i uka i Norge. Hva er ditt mål?

– Jeg vil ikke sette opp noe måltall. Men trenden har lenge vært at mange skoler er lagt ned. Kan vi bidra til å redusere nedleggingstrenden eller snu den, hadde det vært strålende, svarer Vedum.

– Hvor fort kan en eventuell ny regjering få i gang denne gulroten for å beholde grendeskoler?

– Dette må inn i en tilleggsproposisjon allerede fra høsten av. Da kan vi gjennomføre det allerede fra 2022. Det vil være en start, i hvert fall. Men skolestruktur må bestemmes lokalt. Samtidig er målet vårt å ha en desentralisert skolestruktur, svarer Trygve Slagsvold Vedum.

Han lukter og ser at det legges flunkende ny asfalt på nærskolen hans når VG intervjuer ham der. Det er en del av en opprustning på seks millioner kroner - uansett om skolen får leve eller ikke.