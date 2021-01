Foto: Scanpix/Privat

Studenter utestenges etter hjemmeeksamen

NTNUs klagenemnd har besluttet å utestenge rundt 15 studenter for juks i et programmeringsfag.

Håvar Bremer

Publisert:

Førsteårsstudentene hadde tidligere hatt en vanlig skoleeksamen i emnet «TDT4100 Objektorientert programmering».

Men så kom coronaen og vårens eksamen måtte gjøres hjemme. Da besvarelsene ble behandlet, slo skolen alarm. De mistenkte 60 tilfeller av juks.

Noen av studentene innrømmet å ha samarbeidet og tok sin straff. De fleste klaget saken inn.

Brev

Nå har klagenemnda behandlet flere av klagene. Universitetet opplyser til VG at «i så godt som alle sakene klagenemnda har behandlet, har nemnda kommet frem til at det har forekommet juks og at det skal gis konsekvens».

– NTNUs klagenemnd har behandlet cirka 60 saker om juks etter vårens eksamener. Cirka 15 av disse er fra TDT4100. Cirka 40 klagesaker er ennå ikke oversendt klagenemnda. Flertallet av disse er TDT4100-saker, opplyser rådgiver Nina Kotte ved NTNU til VG.

Dette brevet fikk en av studentene tilsendt rett før jul. Foto: Privat

I de fleste sakene har konsekvensen blitt annullering og utestengelse i ett semester. I de mest alvorlige sakene har konsekvensen blitt annullering og utestengelse i to semestre, opplyser Kotte.

Noen har også kun fått annullert eksamen. I den perioden man er utestengt, får man ikke ta noen eksamener eller følge undervisning.

– Etter utestengingsperioden er over, får man automatisk tilbake studieplassen og alle tilgangene man hadde før. Juksesaken vil ikke stå nevnt på vitnemålet, sier Kotte.

Juksemistankene oppsto etter at flere studenter ble angitt av medstudenter og NTNU mente å kunne dokumentere identiske besvarelser. Emnet hadde ingen tradisjon for hjemmeeksamen, og mange av studentene skal ha vært ukomfortable med formen.

Påkjenning

Åste Solheim Hagerup er tillitsvalgt blant studentene på NTNU. Foto: Privat

Studentleder Åste Solheim Hagerup ved NTNU sier det har vært en stor påkjenning for de som har vært mistenkt for juks.

– Det er en veldig ubehagelig prosess å være i, spesielt hvis du er uskyldig.

Ifølge Hagerud har det tidligere vært mange eksempler på saker der studenter har blitt mistenkt og senere gått fri.

– Man risikerer å bli utvist fra universitetet, og det vil være veldig uheldig hvis det skjer med flere studenter, sier hun.

Utfordringer

Skoler og universiteter over hele landet fikk store utfordringer da de i mars måtte kaste om på undervisningen og eksamensopplegget. Blant annet ble mange skoleeksamener gjort om til hjemmeeksamener.

I 2020 har det blitt avdekket uvanlig mange tilfeller av juks. Hjemmeeksamen blir pekt på en av hovedårsakene.

– En av forklaringene er nok at muligheten bød seg: Det var lettere å jukse enn det pleier å være, sier rektor Anne Borg ved NTNU til VG.

– Hadde NTNU forberedt studentene godt nok til hjemmeeksamen i fag der det ikke var vanlig?

– Mange fagmiljøer var oppmerksom på muligheten for juks og hadde tatt opp dette med studentene i forkant av eksamen. Selvsagt var hverken NTNU eller studentene godt forberedt på endringene vi sto overfor i mars, og jeg har stor forståelse for at studentene opplevde usikkerhet da alle eksamener plutselig ble lagt om. Det forsvarer likevel ikke juks fra studentenes side, sier Borg.