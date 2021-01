UENIG: Norges mann i EU-systemet, Richard Bergström, avviser kritikken systemet har fått. Foto: Pontus Orre

EU får kritikk for å være bakpå i vaksinekampen: − Helt feil

EU får kritikk for å handle inn for få doser, for tregt. Men Sveriges vaksinekoordinator avviser all kritikken.

– Det synes jeg er helt feil – vi hadde ikke kunnet kjøpe mer. Det fantes ikke mer å få tak i. Pfizer har delt opp dette globalt, sier Richard Bergström til VG.

Bergström har selv tatt del i forhandlingene om innkjøp av vaksiner for EU. Han er også den som sikrer Norge vaksiner: Innkjøpene gjøres gjennom et program som er forbeholdt EU-medlemslandene, men alle landene avgir likevel doser til Norge. Det skjer rent praktisk ved at Sverige kjøper inn disse dosene, og så videreselger dem til Norge.

Henger etter

Norge har avtale om kjøp av til sammen 3,6 millioner Pfizer-doser. Norge har også flere avtaler om å kjøpe doser av andre vaksiner, forutsatt at de blir godkjent.

Totalt har vi nå mottatt i underkant av 90.000 vaksinedoser, og natt til onsdag var det satt 4036 vaksinedoser i Norge, ifølge FHI.

Innen 2020 var slutt, hadde Israel på sin side satt over en million vaksinedoser, og Storbritannia nærmer seg en million satte doser. Begge landene har kjøpt vaksiner selv.

Men hvor raskt landene har vaksinert, har ikke noe å gjøre med saken, ifølge Bergström.

– Nei, jeg synes det er en misforståelse, sier han til VG.

Mener EU ikke kunne kjøpt mer

EU har fått kritikk for å kjøpe for lite vaksiner. Men Bergström sier altså det ikke var mulig å kjøpe mer fra Pfizer.

– EU har reservert 300 millioner Pfizer-doser. Det er nok til 150 millioner mennesker, som er en tredjedel av EUs befolkning, sier han.

Han peker også på at Storbritannia på sin side har kjøpt inn 40 millioner Pfizer-doser, noe som er nok til å vaksinere en tredjedel av befolkningen på 66 millioner.

– Det snakkes som om at det skulle fantes en milliard doser tilgjengelig for EU. Men det meste vi kunne forhandle oss frem til var 200 millioner med en opsjon på 100 millioner ekstra.

Den opsjonen ble brukt i desember.

Ifølge Der Spiegels kilder, hadde EU først fått tilbud om en opsjon på 500 millioner ekstra doser.

– Da EU-kommisjonen fikk sitt mandat rundt første juni var det kun 200 pluss 100 millioner som var tilgjengelig. Jeg har vært på alle møtene fra dag én, sier Bergström om det.

– Kunne ikke gått raskere

I en mye omtalt Der Spiegel-artikkel trekkes det også frem at mens USA og Storbritannia inngikk forpliktende kontrakter med Pfizer i sommer, reserverte bare EU doser i første omgang. At de ikke signerte selve kontrakten før senere, skal ha gjort at vaksinene kommer tregere.

Dette avviser også Bergström:

– Det var parallelle forhandlinger med alle landene. Storbritannia gikk ut tidligere og sa at de hadde en avtale, men vi valgte å vente til vi hadde en hel kontrakt, sier han.

Han sier det første steget i forhandlingene var en prinsipiell diskusjon om pris og volum, der et antall doser ble reservert. I steg to av forhandlingene, ble selve avtalen detaljert og skrevet under.

– Det er klart at det tar lengre tid å få avtalen helt ferdig for alle EU-landene enn bare for Storbritannia. Men det spiller ingen rolle. Det samme antallet doser var uansett reservert fra steg én i forhandlingene, og vi var ikke tilbudt å kjøpe mer.

Bergström står fast ved at det var bedre å forhandle flere land sammen, selv om detaljene i kontrakten da tok lengre tid.

– Det er lettere å være flere land, selskapet har heller ikke kapasitet til å forhandle med alle land i hele verden.

– Men kunne det gått raskere hvis man signerte en forpliktendende kontrakt tidligere?

– Nei, det kunne ikke gått raskere. At vi nå får vaksinen noen uker etter Storbritannia, er fordi selve godkjenningen kom senere. Det har ikke noe med forhandlingen å gjøre.

Både Storbritannia og Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) mottok forskningsdata fra Pfizer. Mens EMA brukte en måned på å gå igjennom de siste dataene før vaksinen fikk en betinget godkjenning, brukte Storbritannia en uke. Det fikk de både kritikk og ros for. Les mer om dette her.

Forhandler videre

Fremover forhandler likevel EU om ytterligere 100 millioner Pfizer-doser, sier Bergström. Han forklarer at det ble mulig fordi kapasiteten hos Pfizer har blitt større, ettersom land har kjøpt vaksiner.

– Det bygges nye fabrikker med EUs penger, sier han.

De ekstra 100 millioner dosene vil ikke komme med en gang, men i et lengre perspektiv.

– De vil kunne komme etter sommeren. Hvis ikke EU trenger dem da, kan de deles med andre land.

Flere medier har tidligere meldt at Tyskland har inngått en egen avtale med Pfizer om å kjøpe 30 millioner ekstra vaksinedoser. Men ifølge Bergström er også disse dosene en del av EU-rammen.

– De dosene kommer delvis fra EU-opsjonen (de ekstra 100 millioner dosene EU løste inn fra avtalen i desember, journ anm.), og fra den forhandlingen som pågår om de ytterligere 100 millioner dosene som kan komme senere, sier han.

Han forklarer at for de dosene som kommer etter sommeren, kan det være større forskjeller i hva som blir fordelt til de forskjellige landene.

