KATASTROFE: Syv er døde og tre er savnet etter kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum. 14 bygninger med 31 boenheter ble slukt av bakken. Foto: Tore Kristiansen

Farevarsel og store nedbørsmengder før skredet – avviser sammenheng

Det handler mer om vekt enn vann, når kvikkleire kollapser: Derfor mener geolog at Gjerdrum-katastrofen ikke har sammenheng med store nedbørsmengder og skredvarselet kort tid i forveien.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Meteorologisk institutt opplyser til VG at det var «svært mye nedbør» i området høsten 2020, spesielt i desember, da nedbøren var 369 prosent over normalen.

Det var også mye nedbør i dagene før skredet, viser data fra målestasjonen på Ukkestad 13 kilometer fra Ask i Gjerdrum.

To døgn før katastrofeskredet varslet også NVE om jord- og flomskredfare på Østlandet. Mye nedbør hadde ført til at grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken var svært høy.

Men jord- og flomskred i bratte skråninger og bekkeløp er noe annet enn kvikkleireskred. Selv om kvikkleiren i et skred flyter som en grå suppe, kan ikke kraftige regnskyll direkte forårsake hendelsen.

– Nedbør er neppe en direkte årsak til at kvikkleireskredet ble utløst, sier forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) Inger-Lise Solberg til VG.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) påpeker at det er langvarige og spesielle prosesser som fører til kvikkleireskred, som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til aktuelt vær.

– Kvikkleiren i seg selv er veldig tett. Du kan ikke få veldig mye vann inn i leiren veldig fort, sier NGU-forskeren.

Hun har doktorgrad i ingeniørgeologi fra NTH og har siden 2003 drevet kartlegging og forskning omkring kvikkleireskred. Solberg har siden 2012 vært prosjektleder for utviklingen av Nasjonal database for grunnundersøkelser.

Ytre påvirkning gjør leiren ustabil

Etter kvikkleireskredet som tok ti menneskeliv 30. desember, har jakten på årsaken startet for fullt.

EKSPERT: Forsker Inger-Lise Solberg (innfelt) på feltarbeid i en leirskjæring. Foto: Louise Hansen, NGU

Kvikkleire dannes over århundrer, kanskje tusener av år, der havbunn ble tørt land ved landhevningen etter istiden. Det skjer når det salte porevannet i marin leire langsomt byttes ut med ferskt grunnvann.

Får kvikkleiren ligge uforstyrret, er det fortsatt ingen fare.

– Det er ytre påvirkning som kan gjøre kvikkleiren ustabil. Det er sjelden at poretrykket i kvikkleiren øker, som følge av langvarig og intens nedbør, sier Solberg.

Med ytre påvirkning mener hun naturlig erosjon i elver og bekker eller menneskelig aktivitet.

Når bekker og elver graver ut jord og løsmasser i yttersvingene, kan små utglidninger forekomme som gjør hele skråningen ustabil. Dersom det finnes kvikkleire lenger inn i skråningen, kan strukturen i leiren kollapse og skred utløses.

SKREDGROP: I bakgrunnen ligger boligene som ble tatt av det store kvikkleireskredet i Gjerdrum på Romerike. Skredet dekker et område på 200 dekar. Foto: Jaran Wasrud/NVE

Graving kan utløse skred

Mer vanlig i moderne tid er at gravearbeider og masseforflytning leder til kvikkleireskred. Belastningen av anleggsvirksomheten blir for stor, for eksempel ved at masseforflytning ikke blir utført riktig.

Skredet kan komme mens arbeidet pågår eller lenge etterpå.

– Inngrepet trenger ikke være stort, sier Solberg.

Hun viser til kvikkleireskredet ved E18 i Holmestrand i 2015, da Skjeggestadbrua delvis falt sammen. En bulldoser som flyttet masser like under, var den sannsynlig utløsende årsaken.

Skredet i Sørum i Akershus i 2016, som tok tre menneskeliv, skjedde som følge av at løsmasser gjennom flere år var blitt dumpet i en skråning i forbindelse med bakkeplanering.

– Også Rissa-raset i 1978 ble utløst av at en relativt liten fylling ble lagt på et ugunstig sted, sier Solberg.

Kvikkleireskred starter oftest i skråninger og forplanter seg bakover.

– Når leiren kollapser, må den få utløp et sted. Alt overskuddsvannet i kvikkleireskredet flyter vanligvis ut i bekkedalen nedstrøms, sier Solberg.

Passer på vekten

Ved utbygging i områder med kvikkleire, er det mer vanlig å grave bort masse enn å legge på mer, for å unngå å øke vekten på skråningen. Nye bygg kan heller ikke være for tunge i forhold til hva leiren tåler.

– Fyllinger bør legges i bunnen av skråningen, for å fungere som motvekt, sier Solberg.

Det var nettopp disse tiltakene som ble anbefalt av Norges geologiske institutt (NGI), før utbyggingen i Nystulia i Gjerdrum tidlig på 2000-tallet:

Avlastning / avgraving av høyere terreng for å redusere belastning.

Oppfylling av lavereliggende terreng og ravinedal for å virke som en motfylling eller motvekt for et eventuelt skred.

Erosjonssikring av Fjellstadbekken / Tistilbekken.

Etter skredet 30. desember vil ikke NGI kommentere om rådene ble fulgt eller kontroll utført i anleggsperioden.

– Løsmasser kan magasinere nedbør

Sommeren 2007 skjedde en utglidning i oppfylte masser i området. Årsakene var ifølge NGI en kombinasjon av stor nedbør forut for skredet og at de oppfylte massene hadde noe varierende kvalitet.

«Toppmassene er lagt ut som vinterarbeid med fare for innblanding av snø og tele. Likeledes er fyllingen lagt ut uten systematisk komprimering og uten noen form for drenering», heter det NGIs notat fra juli 2007.

– Dersom det har gått en utglidning i fyllmasser, må det rettes opp for å sikre området, sier Inger-Lise Solberg, som understreker at hun ikke vet hva som skjedde i Gjerdrum etter hendelsen i 2007.

Se hva som skjer med kvikkleiren:

På generelt grunnlag sier NGU-forskeren:

– Grove løsmasser oppå leiren kan magasinere mye nedbør. Blir ikke vannet ordentlig drenert ut, vil vasstrukne løsmasser øke vekten på leiren som ligger under og påvirke stabiliteten. Da kan poretrykket i underliggende leire øke.

I boligområder er det mye avrenning. Boliger, asfalt og betong gjør overflaten så tett at vannet ikke går i jorden. Hvis ikke sluk og rør tar unna, kan overvannet ta nye veier i terrenget og endre stabiliteten i grunnen.

Dette er skredområdet:

Solberg forklarer at stabiliteten i utsatte områder beregnes, basert blant annet på grunnundersøkelser, før anleggsarbeider utføres. Hva effekten av en utbygging vil bli, skal også beregnes på forhånd.

– En enkeltstående faktor kan utløse et kvikkleireskred, men det kan være sammensatte, bakenforliggende årsaker som kan gjøre et helt område ustabilt, påpeker forsker ved NGU Inger-Lise Solberg.