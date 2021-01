REAGERER PÅ AUF-VERVING: 18-åringene Olivia, Hedda, Silje og Emma på Charlottenlund videregående skole i Trondheim. Foto: Terje Bringedal, VG

Vervet av AUF: − Jeg fikk Stratos, men bare hvis jeg betalte

Olivia, Hedda og Silje sier de trodde de ble med på en underskriftskampanje mot fraværsgrensen. Så fikk de kontingentkrav fra AUF.

– Jeg husker at jeg fikk et brev, og så ble jeg helt satt ut. Jeg kan ikke betale penger for å være med i AUF. Jeg vil ikke være med, og jeg skjønte ikke hvordan det hadde skjedd, sier Olivia Hovde (18) til VG.

VG møter henne sammen med Silje Aadahl (18), Hedda Moum (18) og Emma Stjernen Thorsteinsen (18) på Charlottenlund videregående i Trondheim, der de går i 3. klasse.

Høsten 2018 var de 16 år, gikk i 1. klasse og fikk besøk av AUF på Charlottenlund.

– De kom bort og oppsøkte oss i en pause der vi satt vi samlet i gjenger, med pepperkaker og sjokolade. De sa at de hadde en underskriftskampanje for å fjerne fraværsgrensen, sier Emma.

Forrige uke avslørte VG at over halvparten av AUF-medlemmene i 2019 var nyvervede tikronersmedlemmer. 70 prosent av medlemmene fra året før var borte. Det viser tall VG har fått tilgang til fra kilder.

Noen av AUF-erne som forsvant ut, forteller at de aldri ønsket å bli medlem.

– Jeg føler meg litt utnyttet og lurt, sier Hedda.

AUF har sendt VG papirer som viser at Olivia, Silje og Heddas skrev under på å bli medlemmer.

Men selv sier elevene at de trodde at både underskriften og tieren de betalte gikk til arbeid mot den upopulære fraværsgrensen.

– Om de hadde sagt at jeg ble medlem av AUF, så hadde ikke jeg signert, sier Hedda til VG.

Pepperkaker og sjokolade

Flere ungdommer VG har snakket med forteller om skolebesøk fra AUF, der de får godteri eller mat – og blir spurt om å bli med på en underskriftskampanje. AUF har fått kritikk for vervemetoder flere ganger de siste årene.

VG har spurt elvene om hvorfor de skrev under og betalte.

– De sa de trengte penger og underskrifter for å vise at vi er ekte personer, og ikke bare noen de har funnet på, sier Hedda.

Etter et halvt år på videregående var «alle» bekymret for fraværsgrensen, sier 18-åringene.

– Det er drømmen. Du får pepperkake, sjokolade og får fjernet fraværsgrensen, sier Hedda.

– De skyter seg selv i leggen, for du finner jo ut av det, og da mister du tilliten til AUF, sier Silje (t.h.). Her på Charlottenlund videregående skole i Trondheim med Olivia, Hedda og Emma. Foto: Terje Bringedal

AUF-erne sa hvor de kom fra, men ikke at de som skrev under ble medlemmer, ifølge de fire jentene. Blant dem var Emma den eneste som ikke ble vervet.

Olivia ble registrert som medlem i september, Hedda og Silje i desember.

– Jeg fikk Stratos, men bare hvis jeg betalte, sier Olivia.

VG har bedt om et intervju med AUFs ledelse. De henviser til Trøndelag AUF. VG har stilt en rekke spørsmål til fylkesleder Håkon Einarsve, blant annet:

– Flere ungdommer VG har snakket med forteller at de ikke visste at de ble vervet til AUF. Hva er din reaksjon på det?

– Det er mange som snakker med oss, og som ønsker å bli medlem når vi står på stand i kantinene på de videregående skolene i hele Trøndelag, så feil kan dessverre skje, skriver Einarsve.

Signerte verveblokk

VG har spurt AUF om det stemmer at ververe har med godteri på skolebesøk, men kun gir til de som blir medlem. Slik svarer AUF:

– Uavhengig av om man vil bli medlem eller ikke, får uansett alle elever som ønsker det motta brosjyrer, sjokolade, kaffe og annet valgkampmateriell fra oss, skriver Einarsve, som også sitter i AUFs sentralstyre.

For å bli medlem i AUF, må du fylle ut og signere en verveblankett.

– På innmeldingsblanketten må det undertegnes med fullt navn hvor det står «ja, jeg vil ha introduksjonsmedlemskap i AUF», i tillegg til at man må betale medlemskontingenten, sier Einarsve.

– GLAD I ALLE: – Ungdommer i 16-årsalderen er viktige stemmer i samfunnet vårt og vi er glade for alle som engasjerer seg, enten det er i AUF, Natur og Ungdom eller i andre organisasjoner, skriver Håkon Einarsve, leder for AUF i Trøndelag, i en e-post til VG. Her på Trøndelag Aps årsmøte i august 2020. Foto: David Engmo

– Lureri

18-åringene er usikre på hvordan det papirene de skrev under på i 2018 så ut, men sier de ikke oppfattet det som en verveblankett.

De forteller at flere spurte AUF-erne om underskriften ville ha noen konsekvenser for dem senere – og fikk nei.

– Det blir litt lureri. De gir ingen informasjon om det, og når vi spør spesifikt også så lyver de og sier nei, sier Silje.

Høsten 2018 var AUF på Charlottenlund minst tre ganger og vervet til sammen 250 medlemmer på skolen, ifølge fylkeslagets egne innlegg på sosiale medier.

– Han var ganske flink til å snakke for seg, og vi var førsteklassinger, sier Hedda.

VERVEBLOKK: Slik ser AUFs verveblokker ut. Foto: AUF

– Ble lurt og løyet til

Høsten 2019 fikk de tre jentene kontingentkrav fra AUF. Da sendte Hedda en e-post til AUF 23. oktober:

«Hei, jeg visste ikke at jeg var medlem før jeg fikk medlemskontingenten. Jeg trudde i fjor at jeg signerte under og betalte ti kroner, for å vise at jeg er en ordentlig person. Litt trist at jeg ikke fikk vite at jeg da ble medlem, for det var det ingen som sa. Jeg vil ikke være medlem, og kommer ikke til å betale medlemskontingenten».

Samme dag fikk hun en e-post om at utmeldingen var mottatt.

– Jeg ville ikke være med i et parti. Jeg ikke mye om politiske partier, og jeg følte at jeg ble lurt og løyet til, sier Hedda til VG.

VERVET: – De skyter seg selv i leggen, for du finner jo ut av det, og da mister du tilliten til AUF, sier Silje. Foto: Terje Bringedal

AUF-leder: – Leit

– Det er leit at de ikke hadde en god erfaring med å bli medlem i AUF, og dersom de frivillige for AUF ikke har fulgt våre rutiner så beklager jeg selvsagt det, skriver Einarsve til VG.

I 2018 vervet AUF minst 1280 elever på videregående skoler i Trondheim, ifølge innlegg de har lagt ut på sosiale medier.

– AUF jobber alltid med å møte ungdom på en god måte, og skolerer stadig våre frivillige slik at det å bli medlem i AUF er en positiv opplevelse, fortsetter han.

De fire 18-åringene mener at AUF skiller seg ut ved at de ofte er på skolen.

– En annen gang i førsteklasse var det mange partier her. Men det var ingen som var like manipulerende som AUF var, sier Olivia.

MÅ VITE DET SELV: LNU-styreleder Isa Maline Isene mener det er viktig at ungdom som blir medlem vet det selv. Foto: Sverre Øygarden Eikill / LNU

LNU-leder: Må vite at man melder seg inn

Isa Maline Isene er styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Hun vil ikke uttale seg om denne saken, kun om verving generelt.

– Man er nødt til å vite selv at man melder seg inn, sier Isene til VG.

– Å melde seg inn i en organisasjon eller et parti er en aktiv handling, ikke en passiv.

Isene understreker at det ikke må skje ansikt til ansikt eller skriftlig, men også kan skje på internett eller ved bruk av en QR-kode.

– Det bør foregå sånn at man oppsøker folk som er i målgruppen, med informasjon om hva organisasjonen er opptatt av og hvilke fordeler man får gjennom å være med i organisasjonen, sånn at den som melder seg inn gjør det gjennom en aktiv handling, sier hun.

Vervet 250

På Charlottenlund i Trondheim vervet AUF minst 250 av rundt 1150 elever i 2018.

– Jeg har mistet litt troen og stoler ikke på hva de sier lenger. De kan plutselig lyve til oss igjen, sier Hedda.

– Man blir litt skeptisk til alle. Hvis AUF gjør det, så kan det være flere som gjør det, sier Silje.

– Er noen av dere medlem i et annet ungdomsparti?

– Ikke som jeg vet om, sier Olivia.

