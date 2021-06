NÆR NABO: Victor Johnson Sebamalaimuthu (55) bor like over leiligheten der kvinnen ble funnet død tirsdag morgen. Foto: Javad Parsa

Nabo om drept kvinne i 20-årene: − Jeg så henne sist i går kveld

HELLERUD (VG) Nabo Victor Johnson Sebamalaimuthu (55) sier han så den avdøde kvinnen mandag kveld. Hun hadde nettopp flyttet inn i borettslaget, ifølge naboer.

Selv har 55-åringen bodd i borettslaget på Hellerud øst i Oslo i elleve år.

– Hun flyttet inn for en til to uker siden, sier 55-åringen om kvinnen som tirsdag morgen i syvtiden ble funnet drept i en leilighet.







Sebamalaimuthu sier at kvinnen brukte terrassen og at hun gjerne satt der og snakket med folk.

– Hun pleide å vinke til meg på balkongen da hun kom hjem, fordi hun ofte brukte terrasseinngangen og ikke hoveddøren, forklarer han.

– Men jeg kjente henne ikke. Vi skulle dele garasje og jeg har kun snakket med henne om det, legger han til.

Naboen sier han hverken har sett eller hørt noe mistenkelig.

– Jeg så henne sist ved 18–19-tiden i går kveld, sier han.

Politiet har bekreftet at det var en kvinne i 20-årene som ble drept, og at pårørende er varslet. VG får opplyst at kvinnen var 25 år gammel, og at hun nylig endret adresse til det aktuelle leilighetskomplekset. VG har også snakket med flere naboer som forteller at hun nylig flyttet inn.

DRAPSSAK: Kvinnen ble fraktet bort fra leiligheten der hun ble funnet død tirsdag ettermiddag. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

En rumensk statsborger i 20-årene er pågrepet og siktet for drap. Det er så langt ukjent hvordan han stiller seg til anklagene. Ifølge politiet er det en relasjon mellom avdøde og den siktede mannen.

– Vi har ikke påbegynt avhør av siktede, men det er fremdeles politiets ønske å avhøre ham i kveld, sier seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt til VG.

Mannen frontkolliderte på E6 i 06-tiden

Mannen er også siktet for drapsforsøk etter en frontkollisjon på E6 i 06-tiden tirsdag morgen. Ifølge politiet kjørte mannen nordover i feil kjørefelt da han krasjet med en bil i sørgående retning ved Morskogen, nær Eidsvoll og grensen mellom Viken og Innlandet.

Den siktede mannen skal ha kjørt ned en bom ved Korslundtunnelen og over i motsatt kjøreretning. Deretter skal han ifølge Romerikes Blad ha kjørt 1,3 kilometer i motgående kjørefelt før kollisjonen.

NEDKJØRT: Bommen utenfor Korslundtunnelen ble kjørt ned av den drapssiktede mannen før han kjørte over i motsatt kjørefelt. Foto: Fredrik Hagen

Informasjon politiet fikk på stedet førte dem raskt til funnet av den døde kvinnen på Hellerud.

– Den første meldingen gikk ut på at det var front mot front og at det var en bil og en lastebil som var involvert. Da vi kommer fram så viser det seg å være en større varebil som er blitt påkjørt, sa operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Det skal ha vært to personer i varebilen, begge i 50-årene og fra Innlandet, som senere ble kjørt til Hamar sykehus. Den siktede mannen ble kjørt til Ahus. Alle tre skal ha lettere skader.

VILL FERD: Mannen i 20-årene ble pågrepet etter en frontkollisjon på E6 mellom Morskogen og Espa tirsdag morgen. Foto: Martin Bendikt Sjue, Eidsvoll Ullensaker Blad

Et rolig borettslag

Leilighetskomplekset på Hellerud er omringet av et velstelt felles uteområde med flere lekeapparater. Det var over denne plenen den døde kvinnen ble fraktet ut tidligere tirsdag.

Det er et stort borettslag, men lite støy denne tirsdags ettermiddagen. Noen sitter i solen på balkongene sine. Naboene VG har snakket med beskriver området som ekstremt stille og rolig.

– Det er tragisk og trist, sier Sanaullah Khan.

Han hørte ingenting uvanlig natt til tirsdag, men forsto at noe var hendt da han så politioppbudet utenfor blokken tirsdag morgen.

– En time senere fikk jeg vite at det var skjedd et drap, sier Khan.

Felix Urbano Robles laget morgenkaffe da han så politiets sperrebånd utenfor teglstensblokken.

– Det er helt tragisk, et sjokk for oss alle, sier Robles, som bor i oppgangen ved siden av avdøde. I likhet med de fleste naboene i det rolige boligfeltet har han ikke hørt eller sett noe mistenkelig.

