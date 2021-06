TAKKER AV: Tidligere byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg, har gjort det klart at hun ikke er aktuell som medlem i et nytt byråd. Foto: Jil Yngland, VG

Kilder til VG: Så lenge ventet MDG-Lan med å informere Raymond Johansen

Først da det ble klart at Rødt ikke ville trekke seg fra mistillitsforslaget, informerte Lan Marie Berg byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om at hun ikke ville stille i et nytt byråd, ifølge VGs kilder.

Helt frem til det dramatisk bystyremøtet, der det ble klart at mistillit mot Berg ville felle hele byrådet, ventet den tidligere byråden for miljø- og samferdsel for å se om Rødt ville i snu i saken. Det får VG opplyst.

Først da det ble klart at Rødt ville stå på mistillitsforslaget, selv om byrådsleder Raymond Johansen hadde stilt kabinettsspørsmål, sa Lan Marie Berg takk for seg i Oslo-politikken.

VG får opplyst at Berg informerte byrådslederen om at hun ikke ville være del av et nytt byråd, rundt en halvtime før hun informerte pressen om det samme utenfor Rådhuset.

Det skjedde dermed kun minutter før Johansen selv gikk ut på rådhusplassen for å kunngjøre at han ønsket å danne byråd på nytt, ifølge VGs opplysninger.

VIL FORTSETTE: Da byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møtte pressen onsdag ettermiddag, hadde han nettopp fått vite at Lan Marie Berg (MDG) ikke ville være med i et nytt byråd, ifølge VGs kilder. Foto: Jil Yngland

De rødgrønne partiene jobber allerede nå for å danne et nytt byråd bestående av Ap, MDG og SV, med en samarbeidsavtale med Rødt. Dette kan være på plass allerede i løpet av en uke, opplyser sentrale kilder til VG.

Tre ting var på plass da Berg ga beskjeden: Det var på det rene at Rødt faktisk ville felle et rødgrønt byråd, hun hadde fått full støtte fra byrådslederen, og Berg ligger uansett godt an til å få plass på Stortinget til høsten.

Ved å gi klar beskjed om at hun ikke er aktuell for et nytt byråd, løste Berg et potensielt stort problem for byrådslederen: Å danne nytt byråd med Berg som én av byrådene, ville vært vanskelig å få støtte til, så den raskeste måten å få på plass et nytt rødgrønt byråd, er at Berg tas ut av kabalen.

Hvis de rødgrønne partiene skal lykkes i å få på plass et nytt byråd i løpet av så kort tid som en uke, er de avhengige av at flere ting klaffer:

Ordfører Marianne Borgen (SV) må raskt gi dem muligheten til å danne nytt byråd.

MDG må finne en ny byråd for miljø og samferdsel kjapt.

De tre partiene må stå fast på den nåværende byrådsavtalen, og ikke forhandle en ny.

Rødt må gå med på å beholde den eksisterende samarbeidsavtalen, i stedet for å gå i nye forhandlinger.

– Håpet i det lengste

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Berg onsdag kveld eller torsdag morgen. Da VG traff henne på rådhustrappen onsdag, bekreftet hun at beslutningen kom sent:

– Vi håpet i det lengste at Rødt skulle la være å stille seg bak kabinettsspørsmålet som ble stilt. Det var jeg overrasket over at de ikke gjorde, og det er veldig synd at de har bidratt til å felle det rødgrønne byrådet, sa Berg da.

Hun uttalte også i et intervju med VG at hun håper det går raskt å få på plass et nytt byråd bestående av Ap, SV og MDG – bare da uten henne selv som en del av byrådet.

– Vi i MDG er klare for å raskt få på plass et nytt rødgrønt byråd, og heldigvis er sammensetningen i byrådet den samme som den var ved valget i 2019. Så det ser vi fram til, sier Berg.

PS: Byrådslederens kontor opplyser at Raymond Johansen ikke har mulighet til å kommentere saken, og viser til hans begrensede rolle som leder av et forretningsministerium.