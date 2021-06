Elvin (4) ser frisk ut – men han er det ikke

HOKKSUND (VG) Elvin er fire år og ler og leker som andre barn, men han har en sykdom som kommer krypende. Foreldrene står i dag frem med sin sønn for å vise konsekvensene av at en pille ikke gis til norske pasienter.

Av Bjørn Haugan og Jil Yngland (foto)

– Han hadde ti tær og ti fingre da han ble født og vi var glade over at fødselen hadde gått fint og at vi hadde fått en frisk sønn, sier Tine Jønsson (33).

Men den lykken varte ikke lenge.

Etter to dager viste det seg at noe var galt.

– De oppdaget at Elvins første avføring – barnebeket – hadde stivnet i tarmen og ikke kom ut. Da bar det i ambulanse til Rikshospitalet.

– Han ble operert og det viste seg at han hadde denne sjeldne sykdommen som bare åtte til ti personer får i året i Norge, sier Tine.

De visste ikke hva cystisk fibrose (CF) var, men har fått erfare det gjennom fire år. CF er en medfødt arvelig sykdom, som sakte, men sikkert svekker lungene og andre organer.

KAMP FOR PILLER: Fire år gamle Elvin ser frisk ut, men han er syk. Her om dagen fikk han besøk av Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Jil Yngland

Vi besøker familien hjemme i Hokksund sammen med Frp-leder Sylvi Listhaug og Morten Wold, Frp-stortingsrepresentant fra Buskerud, som har engasjert seg i kampen for de CF-syke.

I hagen løper fireåringen rundt, hopper på trampolinen og leker med alt det kan lekes med.

– Vi kjemper for at vår sønn skal få et normalt liv, kunne utdanne seg, få jobb, betale skatt og gi andre bidrag til samfunnet, i stedet for å bli ufør, som mange CF-pasienter blir når de blir voksne, fordi de blir for syke til å jobbe, sier pappa Robin Jønsson (32).

– På kort sikt gjør vi det for Ellen Winther og andre som kan dø hvis de ikke får tilgang til en medisin som faktisk kan gjøre dem ekstremt mye bedre på kort tid, sier Robin Jønsson.

Han snakker om CF-syke Ellen Winther fra Svelgen på Vestlandet og familien Grytdal/Mossige fra Oslo, som VG tidligere har omtalt.

Mens Danmark, England og andre land har gitt gratis piller – amerikanske Trikafta – til CF-syke som gjør at de kan leve normalt, har Norge foreløpig sagt nei.

FÅR STØTTE: Ellen Winther sliter med 22 prosent lungekapasitet og får full støtte fra familien Jønsson på Hokksund. Foto: Helge Mikalsen

Ellen Winther har ikke råd til å betale for tablettene, som koster over 2,8 millioner kroner i året, men det har foreløpig familien Grytdal/Mossige. De bruker 7500 kroner dagen på tre piller for at deres datter på 13 år kan bli frisk.

Datterens lungekapasitet har økt fra 66 til 89 prosent på få måneder etter at hun begynte å ta pillene.

Lungene til Ellen Winther trenger hjelp hele døgnet og lungekapasiteten har gått fra 36 til 22 prosent.

– De tablettene er det siste lille håpet jeg har igjen. For meg er det enkelt; det er tablettene eller døden, sa Winther da VG besøkte henne.

Hun hadde fått avslag på sin søknad om å få pillene på blå resept.

– En viktig årsak til at vi står frem i dag er å vise frem denne lille friskusen vår. Han er i dag relativt frisk, men vil etter hvert bli like dårlig som Winther, sier Tine Jønsson.

VURDERER FLYTTING: Tine og Robin Jønsson forteller at de vurderer å flytte til Danmark hvis pillen som kan hjelpe deres sønn, ikke kommer på blå resept i Norge. Foto: Jil Yngland

– Det er hjerterått å se på at folk kan dø fordi beslutningsprosessen i Norge går så mye tregere enn i andre land. Både Beslutningsforum og produsenten må ta seg sammen, før liv går tapt, sier Robin Jønsson.

Beslutningsforum er det offentlige organet som vurderer om medisiner skal frigis på blå resept.

Jønsson mener det bør være tre trapper fremover.

– Det viktigste er at de aller sykeste må få medisin nå. Så må alle med CF få, slik at de kan få tilgang til denne revolusjonerende medisinen som gjør dem nesten helt friske. Så bør det legges inn et press for alle grupper med sjeldne sykdommer. Det er mange fortvilte der ute som ikke får hjelp.

SPILLER: Fireåringen slapper av med TV-spill. Foto: Jil Yngland

Frp-leder Sylvi Listhaug nikker engasjert. Hun har tidligere vist til at det i Danmark tar i gjennomsnitt 154 dager før legemidler er innført, i Norge 522 dager.

Hun sier Jønsson-familiens åpenhet og engasjement er viktig.

– Vi bruker 400 milliarder på å hindre at folk dør av corona. Det har vært riktig pengebruk, men da kan vi også bruke noen millioner på å redde CF-syke ved å gi dem en medisin vi vet redder livene deres.

POLITISK STØTTE: Tine Jønsson er glad for at Frp kjemper deres kamp. Foto: Jil Yngland

Listhaug sier at Frp i forbindelse med sluttbehandlingen av revidert budsjett i Stortinget fredag har fått gjennomslag for 100 millioner kroner til kjøp og bruk av nye medisiner og behandlingsmetoder til bruk i klinisk utprøving.

– Vi foreslår også at Trikafta, som på norsk heter, Kaftrio, skal tas i bruk for pasienter med CF som trenger det. Vi ser dessverre ikke ut til å få flertall for det.

– Helseminister Høie sier slike politiske initiativ svekker deres forhandlingsposisjon med produsenten?

– Noen ganger er det slik at vi ikke kan høre på de politisk korrekte argumentene. Menneskeliv kan gå tapt og vi har noe som kan hindre det. Da kan vi ikke nøle, sier Listhaugs partikollega, Morten Wold.

– 2,8 millioner kroner er mye penger?

– Hvis det kan redde liv, er det verdt det, sier Listhaug.

Robin Jønsson sier de vil vurdere å flytte til Danmark.

– Hvis medisinen ikke gjøres tilgjengelig i Norge, blir vi på sikt nødt til det, slik at Elvin kan leve et normalt liv.

Familien har allerede opplevd at sykdommen kommer krypende. Lungekapasiteten til Elvin er foreløpig ikke mye svekket, det kommer med alderen, men i hverdagen er livet er langt fra normalt.

Pappa Robin forteller om 4-åringens utvikling.

– Han har siden han ble født vært gjennom 20–30 antibiotikakurer, for å forebygge at han blir syk. Han må ha to fysioterapitimer i uken og hver sjette uke må han på sykehus for å ta en slimprøve av lungene.

– Problemet med så mange antibiotikakurer, er at man utvikler resistens. Og på et tidspunkt går man tom for kurer, sier moren.

Hun sier at en bivirkning av antibiotika rammer huden – han ble solbrent i mars – og at han må ha assistent i barnehagen i 80-prosentstilling, som nå skal økes til 90.

Fireåringen må også ta 15 enzympiller daglig for å døyve all maten; sykdommen gjør at han må spise 20–30 prosent mer enn andre, for å holde energinivået oppe. Unger på fire er ganske kresne, så det er tidvis et strev å få i ham nok mat.

FIRE ÅR: Det er en tapper ung gutt som møter oss i familiens hjem i Hokksund. Foto: Jil Yngland

Og så har sykdommen vært en av årsakene til at huset er fullt av pappesker.

– Vi har kjøpt et større hus ikke så langt unna, som vi flytter til, slik at vi får etablert et aktivitetsrom. Han er avhengig av å trene mye for bremse sykdomsutviklingen, sier faren.

Moren legger til:

– Med så mange utfordringer blir det mange dager hvor vi ikke kan jobbe. Men vi har heldigvis veldig forståelsesfulle arbeidsgivere, som stiller opp for oss.

– Hvordan skjønner dere at han er syk?

– Han får dårlig appetitt og slutter å spise, har ikke lyst til å leke eller begynner å hoste. Da må han på antibiotikakur.

FÅR LITT TRØST: Armene til mamma er kjekk å ha innimellom. Foto: Jil Yngland

Og ennå har han ikke blitt «ordentlig syk», i den forstand at CF-pasientenes lungekapasitet blir svekket.

– Den utviklingen begynner vanligvis i skolealder og begynner å utvikle seg i tenårene.

De har derfor litt tid på seg. I USA gis pillene ned til seksåringer og det er forventet at aldersgrensen i Europa også vil ende der og lavere etter hvert som resultatene og forskningen bekrefter det.

– Når man høster erfaring med virkningene for voksne, er det vanlig at slike medikamenter også frigjøres for bruk av barn, sier far.

YNGSTEMANN: Å leke med mamma er ganske gøy. Han er yngst av tre søsken. Foto: Jil Yngland

– Vi står frem og kjemper denne kampen i dag, for dem som virkelig trenger disse pillene nå, som Ellen i Svelgen – og for at Elvin skal få dem når han trenger dem litt lenger frem i tid, sier mor og legger forklarende til:

– Vi ønsker på ingen måte å stå frem og eksponere vårt barn på denne måten vi gjør i dag. Men vi gjør det likevel, for å støtte opp under og vise hvor viktig denne kampen er. Så viktig er det at vi tar den belastningen.

Produsenten av pillen er amerikanske Vertex.

Administrerende direktør i Helse vest, Inger Cathrine Bryne, er leder i Beslutningsforum. Hun sier de har stor forståelse for den vanskelige situasjonen pasienter med cystisk fibrose og deres pårørende er i.

– Vi kan forsikre de om at det er et stort ønske om å innføre behandling for cystisk fibrose i Norge, og vi synes også at det er svært uheldig at prosessen trekker ut.

Hun fremholder at det er Stortinget som setter rammene for spesialisthelsetjenesten.

HAR HÅP: Inger Cathrine Bryne, leder i Beslutningsforum, sier det er pågående forhandlinger som hun håper ender med at CF-pasienter får medisinen de ønsker. Foto: Helse vest

– Beslutningsforum skal ta avgjørelser i tråd med de prioriteringskriteriene som et samlet Stortinget har vedtatt. Det vil si at nytte, ressursbruk og alvorlighet skal vurderes samlet og veies mot hverandre. Beslutningsforum kan ikke fritt innføre legemidler til priser som gjør at prioriteringskriteriene ikke kan oppfylles.

Hun gir imidlertid litt håp.

– Det er pågående forhandlinger og dialog mellom Sykehusinnkjøp HF og firmaet Vertex. Sykehusinnkjøp venter fremdeles på et nytt tilbud fra firmaet. Vi håper Vertex nå leverer et tilbud med en pris og en struktur som gjør det mulig for Beslutningsforum å innføre behandlingen.

Direktør Jeppe Torp Vestentoft i Vertex Nordiske kontor sier dialogen er konstruktiv.

– Vertex gjennomførte et møte med divisjonen for legemidler (LIS) under Sykehusinnkjøp tirsdag og har fortsatt en konstruktiv dialog med myndighetene i Norge om å gi pasientene tilgang til våre medisiner. Vi forplikter oss fremdeles til å jobbe raskt og samarbeide med LIS om en innovativ og bærekraftig løsning som er akseptabel for alle parter.

Han legger til:

– Våre medisiner har fått refusjon i over 25 andre land i verden, inkludert Finland, Danmark, Irland, Luxembourg og Storbritannia. Vi har derfor tro på at dette også er mulig å få til i Norge.