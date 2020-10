Smitterekord i Drammen: Vurderer å forby innendørs arrangementer med over 20 personer

Ordfører Monica Myrvold Berg at de innfører flere omfattende tiltak som følge av dramatisk smitteøkning.

– Nå er det alvor. Det er på høy tid å finne frem dugnadsånden. Vi ser en utvikling som er svært bekymringsfull, sier Berg under en pressekonferanse torsdag.

28 nye tilfeller har blitt registrert det siste døgnet - mer enn dobbelt så mange som man har registrert på en enkelt dag tidligere.

– Vi snakket mye om dugnad tidligere i vår, den dugnaden må vi finne tilbake til. Det kan bli en mørk høst med noen skikkelig tøffe tak, sier ordføreren.

Tiltakene gjelder fra 30. oktober, og i rundt to uker til og med søndag 15. november.

Hun opplyser også om at kommunen vurderer et forbud mot innendørs arrangementer med over 20 personer. Dette er strengere enn den nasjonale regelen om maksimalt 50 personer under arrangementer på offentlig eller innleid sted.

Her er de nye tiltakene:

Antall personer i omgangskretsen bør ikke overstige ti personer. Dette er i tillegg til kohorter på barnehage og barneskole.

Det oppfordres til å holde en omgangskrets på maks ti personer i uken.

Arrangementer innendørs uten faste sitteplasser bør ikke ha mer enn 20 deltakere. Det oppfordres også til å ikke «mingle» mellom sitteplassene sine på slike arrangementer.

Anbefalingen om å bruke munnbind ved trengsel og når man ikke kan holde én meters avstand på kollektivreiser til og fra Oslo videreføres for voksne og for ungdommer fra ungdomsskolealder.

Kommunen anbefaler hjemmekontor for de som har mulighet til å jobbe hjemmefra.

