SMITTESPORING: Finnmarkssykehuset får hjelp av Folkehelseinstituttet med å spore smitten som har satt minst 120 ansatte i karantene. Foto: Finnmarkssykehuset

20 ansatte coronasmittet ved Hammerfest sykehus

Søndag er Hammerfest sykehus så og si tomt for pasienter etter at Finnmarkssykehuset iverksatte ytterligere smitteverntiltak fredag.

Totalt 20 ansatte har fått påvist coronasmitte, opplyser sykehuset i en digital pressekonferanse søndag ettermiddag

Fredag iverksatte Hammerfest sykehus rød beredskap etter at fire pasienter og 19 ansatte var bekreftet smittet. Minst 120 ansatte er i karantene.

Et av tiltakene var at sykehuset iverksatte midlertidig innleggelsesstopp. Innleggelsesstoppen skal etter planen vare i to uker.

– Vi er godt i gang med utskrivning av pasienter, og sykehuset er nå så og si tomt, sier administrerende direktør i Finnmarkssykehusene, Siri Tau Ursin, søndag.

Ursin opplyser at det er 12 pasienter igjen på sykehuset.

– Noen skal overføres til andre sykehus, mens noen blir skrevet ut til egne hjemkommuner. Enkelte pasienter vil ikke bli flyttet av ulike årsaker, sier hun.

Et av tiltakene sykehuset innførte fredag var at gravide som har planlagt fødsel i Hammerfest, vil bli ivaretatt av Kirkenes eller UNN.

– Nå har vi justert litt. Vi åpner opp muligheten for at man kan komme til Hammerfest sykehus og føde, men at man skal ta barseltiden et annet sted.

På spørsmål om de klarer å sikre tilstrekkelig helsehjelp til befolkningen svarer sykehuset at de har god beredskap.

- Jeg har ikke inntrykk av at det er en stor bekymring. selvfølgelig vil vi nok få litt irritasjon knyttet til forsinkelser, og det har vi forståelse for. Men det får vi ta etter hvert.

Kommunikasjonssjef Eirik Palm opplyste til VG fredag at det ikke dreier seg om at sykehuset er fullt:

– Vi har inntaksstopp for å redusere smittefaren, sa han.

Publisert: 25.10.20 kl. 17:43

