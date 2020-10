IKKE IMPONERT: Bistandsadvokat Ståle Kihle sier politiet sin etterforskning er full av blindspor og kommer til å bli henlagt. Foto: Frode Hansen, VG

Hagen-barnas advokat kraftig ut mot politiet: − På villspor

Bistandsadvokat Ståle Kihle sier de tre voksne barna til Anne-Elisabeth og Tom Hagen har «levd i en grusom situasjon i to år». De beskriver den savnede moren som «hjertet og navet i familien».

Forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen nå har vært etterforsket i to år. Fortsatt har ikke politiet svar på hva som skjedde da hun forsvant fra huset i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018.

De to døtrene og sønnen til Anne-Elisabeth og Tom Hagen er i ferd med å miste håpet om å få svar på hva som skjedde, sier Ståle Kihle til VG.

– Denne saken går mot henleggelse, og en krangel om henleggelseskode.

Han har vært involvert i saken siden han ble oppnevnt som bistandsadvokat for de voksne Hagen-barna i mai i år. Han overtok rollen da Svein Holden ble Tom Hagens forsvarer, og ikke lenger kunne representere hele familien.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, men nekter for at han har noe med konas forsvinning å gjøre.

– De tre barna oppfatter siktelsen mot Tom som et sidespor, de vet at han er uskyldig. Det har de visste hele tiden, sier Kihle.

Barna til Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen, frykter det aldri vil få svar på hva som skjedde med moren. Foto: Privat

– Politiet ikke i nærheten

Bistandsadvokat Ståle Kihle har hele tiden vært tydelig på at både han og hans klienter har vært skeptiske til politiets etterforskning. Dette har han vært klar på overfor både politiet og pressen.

– Etterforskningen er etter mine klienters oppfatning en skandale. Politiet har klistret en drapsanklage på en mann, som kommer til å være merket for livet av dette. Dette vil også gjelde for hans familie, sier Kihle til VG.

Han er ikke imponert over hva politiet har kommet frem til nå etter to års etterforskning, der politiet har brukt alt de har av verktøy, også hemmelig avlytting av Tom Hagen.

– Til tross for dette er ikke politiet i nærheten av å ha fellende bevis for sin drapshypotese. Politiet har hverken bevis for at Anne-Elisabeth Hagen har vært utsatt for et drap, at det er begått i Sloraveien, og langt mindre at Tom Hagen står bak, mener han.

Etter at han i august fikk innsyn i store deler av etterforskningen, er det ikke noe av det han har sett som kommer til å bidra til noen løsning, slik han vurderer det. Han mener saken er full av blindspor og arbeid som ikke fører frem.

– Mine klienter mener politiet er på villspor. Ingenting av det de gjør nå vil føre til at deres mor blir funnet. Det de frykter mest nå, er at politiet aldri skal klare å løse saken. Det er ikke til å legge skjul på at deres håp om løsning nå, er veldig lite, sier Kihle til VG.

– Det å aldri få svar, er det verste for dem, sier bistandsadvokaten.

De tre voksne barna har vært tydelige på at de har full tillit til faren, og at de ikke har fnugg av mistanke om at han står bak morens forsvinning.

– Slik er det fortsatt, sier Kihle til VG.

FULL TILLIT: Barna til Tom Hagen har fortsatt full tillit til faren. Foto: Gisle Oddstad

I forbindelse med toårsdagen har bistandsadvokaten også sendt ut en pressemelding. Der anklager de politiet for å ha gjort saken til et «mediesirkus», hvor offeret Anne-Elisabeth Hagen er borte.

– Disse har alle levd i en grusom situasjon i to år nå. Først sjokket den 31. oktober 2018, dernest uvissheten og fortvilelsen. Etter hvert som situasjonen bare har vedvart, har det bare blitt verre og verre for dem.

Det står videre at barna er mest opptatt av at politiet skal finne Lisbeth, eller «Mimmi» som de kaller henne.

– Mimmi er hjertet og navet i familien, en varmekilde for dem alle. En fantastisk kone, mor og bestemor. Mimmi har alltid stilt opp for alle. Hun er den som trøster, bærer og har omsorg for alle hun møter på sin vei.

Det står videre at familien «savner de daglige telefonene, de mange gode samtalene, samlingsstundene, moren og bestemoren, de store tingene, og de små tingene».

– De savner alt.

Familien reagerer blant annet på hvorfor ikke politiet etterlyste biler som er observert i Sloraveien, og den røde BMWen som har vært tema i TV 2-programmet «Åsted Norge».

Overfor VG legger ikke Kihle skjul på at det underveis har vært friksjon mellom hans klienter og politiets etterforskningsledelse.

Både familiens og deres advokater reagerte blant annet da politiet sa Tom Hagen var vanskelig å samarbeide med, og kalte ham «pjusk» etter et avbrutt avhør i juni. Det endte med at Tom Hagen ikke ville gå i nye avhør. Det har også vært strid om Tom Hagen skulle få flytte tilbake i huset, noe han fikk i september.

Fortsatt nei til avhør

Likevel er det fortsatt ikke på tale å råde de tre Hagen barna til å gå i nye politiavhør, slik politiet ønsker. Det var senest et tema da de tre Hagen-barna var i møte med politiet på Lørenskog lensmannskontor forrige måned.

Ståle Kihle har hele tiden rådet de til å ikke snakke mer med politiet enn de har gjort.

– Hvorfor ikke?

– Mine klienter har vært i gjentatte avhør hos politiet. De har ikke ytterligere opplysninger som kan bidra til å kaste nytt lys over forsvinningen og hvem som har bortført deres mor. I tillegg kommer det faktum at i deres siste, og svært omfattende avhør i august 2019, reagerte de sterkt på politiets opptreden og avhørsmetoder, sier Kihle.

Dette har også har kommet til uttrykk i et brev forfattet av et av barna og tidligere publisert blant annet i TV2.

Bistandsadvokat Ståle Kihle mener etterforskningen går mot en henleggelse. – Politiet er ikke i nærheten, sier han. Foto: Frode Hansen

Belastende anklager

– Avhørsformen og politiets sterke anklager og insinuasjoner i denne forbindelse var svært belastende, i en ellers meget vanskelig situasjon hvor deres mor hadde vært sporløst forsvunnet i nesten et år, sier Kihle.

På spørsmål om hvordan han tror det oppfattes utad at han har rådet sine klienter til ikke å gå i nye avhør, svarer Kihle at det i utgangspunktet er helt irrelevant.

– Jeg har merket meg at enkelte har ytret at dette innebærer at mine klienter ikke vil bidra til å oppklare saken. Den slags uttalelser er simpelthen skammelige, og viser manglende empati med ofrene i en alvorlig kriminalsak, sier Kihle.

– I tillegg viser det en totalt manglende forståelse for at mine klienter ikke kan bidra med noe mer for å oppklare saken, og hva de har vært gjennom i politiavhør, fortsetter han.

Han har ingen kommentar til hvor lenge han ser for seg at politiet nå vil etterforske saken, før de avslutter.

– Er det noen egne tiltak dine klienter selv vurderer for å kunne bidra til at saken blir løst?

– Det har jeg heller ikke noen kommentarer til, sier Kihle.

VG sendte torsdag formiddag spørsmål til politiet, og la frem kritikken fra bistandsadvokaten. De har fredag ettermiddag ikke svart på VGs henvendelse.

Publisert: 30.10.20 kl. 13:51 Oppdatert: 30.10.20 kl. 14:22