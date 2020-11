NØDETATER: To elsparkesykler blir hentet ut etter brann i et leilighetsbygg Sofienberggata på i Oslo mandag. Foto: Ane Muladal, VG

Brann i elsparkesykkel i Oslo – én til sykehus

Brannvesenet ble varslet via at automatisk brannvarslingsanlegg etter at det begynte å brenne i batteripakken til en elsparkesykkel som sto i en gang.

I 12-tiden mandag melder Oslo politidistrikt på Twitter at nødetatene er på vei til Sofienberg der det er meldt om brann i leilighetsbygg.

Både politi og ambulanse er på stedet i 12.20-tiden. Ifølge brannvesenet skyldtes utrykningen at en elsparkesykkel har begynt å brenne.

– Vi ble varslet via automatisk brannvarslingsanlegg og var derfor raskt fremme på stedet. Jeg har ingen opplysninger om at det har oppstått skade på bolig, sier vaktkommandør Arvid Nordstrand hos 110-sentralen til VG.

Oslo politidistrikt opplyser til VG at de fikk melding om at det var utløst et sprinkleranlegg i en blokk og at det var røykfullt i trappen.

– Det viser seg at det er en elsparkesykkel som har hatt røykutvikling. To beboere i leiligheten har sannsynligvis fått i seg litt røyk. En person kjøres til legevakt og en til sykehus for kontroll, sier operasjonsleder Marita Aune til VG.

Publisert: 09.11.20 kl. 12:29 Oppdatert: 09.11.20 kl. 12:42