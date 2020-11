Trondheim: − Vi må være strengere på grensen

Trondheim kommune anbefaler munnbind i rushtrafikken og ønsker strengere kontroll ved innreise, men avventer med nye påbud til vi har fått nye nasjonale tiltak.

Ordfører Rita Ottervik sier at utviklingen de ser i kommunen nå krever to ting av folk i Trondheim:

– Først og fremst må vi være knall tydelige på at smittevernrådene overholdes. Så er vi nødt til å se til at vi stopper smitte der den kommer fra. Nå ser vi at vi får inn mye smitte fra rødt land, derfor må vi sette inn innsatsen der, sa Ottervik innledningsvis i pressekonferansen tirsdag formiddag.

– Vi må være strengere på grensen. Nå er det alvor, understreker ordføreren.

Ferske tall fra Trondheim viser at kommunen har 12 nye smittede siste døgnet.

– Vi vil innføre munnbindpåbud på flybussen, og sterkere oppfølging for reisende fra utlandet, også de som kommer i transitt fra Oslo, sier hun.

Ordføreren påpeker blant annet at det vil være viktig å sørge for at de nasjonale karantenekravene for reisende fra røde land overholdes, samt at informasjon er tilgjengelig for dem som kommer til landet og som ikke er norskspråklige.

Avventer nye tiltak

Mandag uttrykte kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, bekymring for at trønderne ikke fulgte nasjonale tiltak, samtidig som smitten øker.

Han varslet at kommunen nå ser på å innføre nye, lokale tiltak denne uken.

Under pressekonferansen i dag opplyste Trondheim kommune imidlertid at de avventer med å innføre lokale tiltak frem til regjeringen har lagt frem nye, nasjonale tiltak denne uken.

Anbefaler å unngå kollektivreiser

Det gjennomføres rundt 90.000 kollektivreiser i Trondheim i løpet av en dag, og nå oppfordres alle i kommunene til å vurdere grundig om reisen er helt nødvendig.

I tillegg er oppfordringen fra kommunen å spre rushtrafikken, ved å reise på andre tidspunkter samt å vurdere andre måter å reise på.

Også avstand ved av- og påstigning oppfordrer kommunen til å sørge for god plass mellom hver enkelt.

STRAMMER INN PÅ GRENSEN: Mye av smitten i Trondheim kan spores tilbake til innreisende fra røde land. Nå vil ordføreren jobbe for at flere testes på grensen, og at karanteneregelverk overholdes. Foto: Geir Otto Johansen / Øystein Hernes

Etterlyser nasjonalt system for testing på flyplasser

Kommunedirektør Morten Wolden er bekymret for situasjonen vi ser i dag.

– Det er en bekymringsfull utvikling, selv om vi sammenlignet med Oslo og Bergen har lave tall.

Han mener utenlandssmitte er det viktigste for kommunen å ta tak i nå.

– En betydelig andel av smitten i Norge er utenlandssmitte. Mange som kommer fra røde land etterspør en lovhjemmel for at de skal teste seg. Tall viser at i snitt er det 65 prosent av dem som kommer til Værnes som frivillig tester seg, påpeker Wolden og legger til:

– Det er ikke godt nok. Vi trenger et trenger et nasjonalt system, knyttet til lovhjemmel for testing på flyplasser, sier han blant annet.

De siste dagene har han vært i kontakt med blant andre Stjørdal kommune og Avninor om importsmitte og testregime fra dem som kommer inn til flyplassen.

– Stjørdal kommune har hatt kontakt med flyselskapene som flyr til Værnes for en sterkere anbefaling om at de som ankommer flyplassen tester seg og en forklaring på hvor testingen foregår, sier Wolden.

MÅ TA GREP: Kommuneoverlege Tove Røsstad uttrykte i dag at hun er bekymret for at smitten kan øke ytterligere dersom man ikke tar grep allerede nå. Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto) / Adresseavisen

Kommuneoverlege: – Vi har kontroll

Kommuneoverlege, Tove Røsstad, uttrykker også at hun er bekymret for at smitten har økt.

Hun peker på økningen mellom uke 32 og uke 44, hvor det ukentlige smittetallet har gått fra 32 til 60.

– Vi vil fortsatt si at vi har kontroll, men vi ser en økende tendens til ukjente smitteveier. Vi ser også at veldig mange av dem som har vært smittet kan spores tilbake til smitte som kommer fra utlandet.

– Dette er grunn til å skjerpe inn de reglene som vi har nå.

STRENGERE PÅ GRENSEN: Mandag uttalte kommunedirektør Wolden til VG at de vil fokusere på å stoppe smitten fra utlandet, blant annet gjennom å se på ulike tiltak på flyplassen. Foto: Gorm Kallestad

