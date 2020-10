Foto: Gabriel Aas Skålevik

Dette er tiltakene i Bergen

Byrådet i Bergen kommune innfører nå strengere coronatiltak på grunn av stigende smittetall.

– Det glidende gjennomsnittet er 36 smittet per dag. Det er det høyeste siden pandemien startet. Alvoret må vi nå ta inn over oss, sier Byrådsleder Roger Valhammer under dagens pressekonferanse.

Fredag varslet byrådet i Bergen lokale innstramminger etter at det har vært en smitteøkning i kommunen de siste ukene.

Regjeringen varslet i går flere innstramminger. Byrådet i Bergen vurderer at de nasjonale innstrammingene ikke er tilstrekkelig alene i kommunen gitt smittesituasjonen.

Dette er tiltakene som blir innført i Bergen natt til torsdag denne uken:

Forbud mot private samlinger med mer enn ti personer, med unntak for kohorter for barnehage- og barneskolebarn.

Påbud om munnbind på kollektivtransport det man ikke kan holde en meter

Påbud om munnbind på offentlige steder hvor en ikke kan opprettholde meteren

Forbud mot mer enn 50 deltagere på offentlig arrangement uten fast sitteplass

Skjenkestopp og stopp av innslipp ved utesteder ved midnatt

Krav om gjestelister på serveringssteder, også der det ikke er alkoholservering

Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha det

Byrådslederen sier at han støtter anbefalingen til regjeringen om å redusere antall nærkontakter.

Helsebyråd Beate Husa sier at de ikke ønsker å innføre mer inngripende tiltak enn det som er anbefalt, og at de nå legger frem tiltak som de mener er målrettet.

– Antallet smittet har beklageligvis ikke gått ned siden fredag da vi varslet nye tiltak, sier hun.

77 registrerte tilfeller siste døgn

Tirsdag melder Bergen kommune at det er registrert 77 nye smittetilfeller i kommunen det siste døgnet, som er det høyeste tallet registrert noensinne.

Det er stor variasjon i de rapporterte tallene fra dag til dag, og de vil bli korrekt fordelt ut ifra prøvetakingsdato i løpet av et par døgn. Derfor kan dette tallet endre senere.

Årsaken til at det registreres flere tilfeller nå enn det ble gjort under den første coronabølgen i mars, er fordi at det er vesentlig flere personer som blir testet.

