BLE TRUFFET: I denne vognen satt tvillingene i da ambulansen kom nedover Åsengata. Foto: Gisle Oddstad

Tvillingmor om ambulansekapringen: − Jeg husker at jeg skrek og tenkte «nå døde de»

OSLO TINGRETT (VG) En 36 år gammel kvinne vitner i retten om dramaet som utspilte seg da barnevognen med hennes åtte måneder gamle tvillinger ble påkjørt av ambulansekapreren.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: Nå nettopp

Den fornærmede kvinnen forklarer i retten at hun var ute på trilletur med sine åtte måneder gamle tvillinger da barnevognen ble truffet av ambulansen som var kapret av den 33 år gamle mannen som nå står tiltalt i Oslo tingrett.

Hun var på vei oppover Åsengata på Torshov da hun la merke til flere politibiler.

– De kjører fort og jeg tenker at det har skjedd noe i nærheten. Så ser jeg en ambulanse som kommer nedover. Det er et smell og jeg opplever situasjonen som kaotisk, forklarer kvinnen.

– Jeg snur vognen for jeg tenker at jeg vil ikke gå opp dit der det åpenbart har skjedd noe, fortsetter hun.

Hun går tilbake med ryggen til ambulansen, men hører at den kommer i full fart.

– Jeg snur meg og ser at han svinger opp på fortauet. Det går veldig fort og jeg reagerer med å dra vognen så mye jeg kan inn mot plenen. Jeg ser bakover, men ambulansen gjør ingen tegn til å vike unna, sier tvillingmoren som er tydelig preget av å fortelle om opplevelsen.

– Så treffer ambulansen barnevognen så den fyker ut av hendene mine og lander på plenen ved siden av meg. Jeg husker at jeg skrek og tenkte «nå døde de», sier hun med skjelvende stemme.

Tvillingene ble lagt inn på sykehus og begge ble fysisk skadet, men det går bra med dem i dag, forteller moren.

Hun beskriver ambulansens hastighet som høy og sier at hun oppfattet det som at ambulansen gasset på på vei nedover gaten og at den svingte mot henne og barnevognen.

– Jeg tenkte «hvorfor svinger han opp der?» Det var ikke noen grunn til å svinge av veien. Det var bare jeg som gikk der.

Ambulansekapreren er blant annet tiltalt for syv drapsforsøk, tre av dem gjelder den 36 år gamle kvinnen og hennes tvillinger.

33-åringen erkjenner å ha kjørt ambulansen, men nekter straffskyld for drapsforsøk. Han mener selv han bare forsøkte å komme seg unna politiet fordi han var i besittelse av nærmere 47 liter av det narkotiske stoffet GBL.

Tidligere mandag fikk retten høre fra et eldre ektepar som var nær å bli påkjørt av ambulansen.

Det er satt av tre uker til rettssaken. Den tiltalte mannen avgir sin forklaring onsdag.