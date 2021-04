KONGELIG SMELL: Dette bildet er tatt ved den nordligste saluttstasjonen, Vardøhus, i forbindelse med dronning Sonjas fødselsdag i 2008. Hun fyller år 4. juli. Foto: ACKERMANN, SYNNØVE / SCANPIX

Forsvaret beholder Mette-Marit-salutten

Forsvarets kommandantskap foreslo i mars at salutten på kronprinsessens fødselsdag kunne kuttes. Forsvarets ledelse har imidlertid bestemt at den videreføres.

Av Andrea Rognstrand

Forsvarsstaben har vurdert at det er «naturlig å opprettholde saluttering» i forbindelse med kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag 19. august.

Det går frem av et dokument VG har fått innsyn i, der Forsvarsstaben har vurdert en rekke forslag knyttet til saluttene og kommandantstrukturen i Norge.

Har vurdert andre lands salutter

I mars foreslo nemlig Forsvarets fellestjenester (FFT) og Forsvarets kommandantskap at man ikke lenger skulle avgi salutt for kronprinsessen og at det burde gjøres en vurdering om å kutte salutten 7. juni. Den markerer unionsoppløsningen.

De opprinnelige forslagene ble omtalt i en artikkel i Forsvarets forum.

Årsaken til at salutten på Mette-Marits fødselsdag ble vurdert kuttet, er at andre nordiske land og Storbritannia bare avgir salutt for majestetene og tronfølgeren.

FÅR SALUTT: Kronprinsesse Mette-Marit får fortsatt salutt fra Forsvarets saluttstasjoner på bursdagen sin 19. august. Dette bildet er fra et besøk i Düsseldorf i 2019. Foto: Ola Vatn / VG

Viderefører syv salutter

Når det gjelder salutteringen 7. juni, forklarte oberst Knut Henry Thorvaldsen i Forsvarets kommandantskap til fagbladet at de la følgende vurdering til grunn:

– Forsvarets kommandantskap har vurdert at det sannsynligvis ikke er fornuftig å videreføre saluttering for 7. juni inn «i evigheten». Det er nå 116 år siden unionsoppløsningen fant sted og det er mulig å planlegge å terminere salutten en gang i fremtiden, kanskje i 2025 eller 2030.

Forsvarsstaben skriver imidlertid at de «anser det som lite ønskelig å terminere saluttering 7. juni».

Dermed videreføres syv salutter i løpet av året. De avgis på fødselsdagene til kongen, dronningen, kronprinsen og kronprinsessen, i tillegg til på frigjøringsdagen 8. mai, nasjonaldagen 17. mai og 7. juni for unionsoppløsningen.

Syv festninger og to stasjoner

Forsvaret har etablert kommandantskap ved de syv festningene Akershus, Bergenhus, Vardøhus, Kristiansten, Fredriksten, Kongsvinger og Oscarsborg. Ved alle disse er det saluttstasjoner.

I tillegg er det saluttstasjoner etablert på Setermoen og på Haakonsvern. På Skansen i Bergen er det et saluttbatteri som bare avgir salutt 17. mai.