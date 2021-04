Foto: Solberg, Trond

Ny VG-måling: Folket er splittet om fri abort til uke 18

Arbeiderpartiets landsmøte skal denne helgen stemme over et forslag om å avskaffe nemndene og å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. En ny VG-måling viser at folket er splittet i saken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nesten én av to spurte i en fersk VG-måling svarer at de vil beholde dagens abortlov. Den gir kvinner full selvbestemmelse fram til 12. uke. Etter det må man søke til en nemnd bestående av to leger om å utføre aborten.

Men et stort mindretall på 39 prosent svarer at de ønsker å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker.

Spørsmålet om å avskaffe nemndene og å utvide grensen for selvbestemt abort er et brennhett tema i flere av de politiske partiene denne våren.

Mens Rødt og Miljøpartiet de Grønne allerede har vedtatt å utvide grensen til henholdsvis 22 og 18 uker, skal Arbeiderpartiet denne helgen stemme over et forslag om å utvide grensen til uke 18.

Senere denne våren landsmøtene i SV, Senterpartiet og Venstre også stemme over lignende forslag.

les også Aps fylkeslag trosser Støre: Vil utvide abortgrensen til uke 18

Flertallet av Aps velgere sier nei til 18 uker

Blant velgerne til Rødt, SV, MDG og Venstre er det et flertall som sier ja til utvidelse av grensen for selvbestemt abort. Blant velgerne til Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet er det derimot et flertall som vil beholde dagens abortlov.

Også blant Arbeiderpartiets velgere vender flertallet tommelen ned for å utvide grensen for fri abort. Mens 51 prosent av Ap-velgerne sier de vil beholde dagens abortlov, svarer 42 prosent at de vil utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker.

Striden om dette går også tvers gjennom ledelsen i Ap: Partileder Jonas Gahr Støre sa fredag at han ønsker en utredning om saken, med sikte på å kvitte seg med nemndene. Nestleder Hadia Tajik helelr derimot i retning av at en utredning ikke er nødvendig, og at nemndene kan vrakes nå, og abortgrensen utvides til 18 uker.

Blant KrFs velgere er det et flertall som vil at abortloven skal bli strengere.

les også Vil ha selvbestemt abort fram til uke 22

IKKE OVERRASKET: Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ap-topp er ikke overrasket

Arbeiderpartiets fremste helsepolitiker Ingvild Kjerkol er en sterk forkjemper for å avskaffe nemndene og å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

Hun sier følgende om resultatet fra målingen.

– Jeg synes ikke tallene er overraskende. Det er stor oppslutning om dagens abortlov. Grensen for å avbryte et svangerskap er i uke 18. Det synes jeg er viktig å holde på. Diskusjonen nå går på hvordan beslutningen skal tas for disse vanskelige senabortene, sier Kjerkol

Hun legger til det at 39 prosent svarer at de vil endre loven er et «ganske høyt».

– For meg er det så enkelt at det å ta beslutninger på vegne av kvinner og familier i en sårbar situasjon, hvor kvinnen blir satt på gangen mens beslutningen tas, det hører ikke hjemme i helsetjenesten i 2021, sier Kjerkol.

les også Abortstrid på MDGs landsmøte: Vil ha 18 uker selvbestemt abort

OMKAMP: På Aps landsmøte i 2019 tok AUFs Marta Hofsøy, helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol og Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen kampen for å avskaffe nemndene og å utvide grensen for fri abort til uke 18. Landsmøtet sa da nei til forslaget, men i år blir det omkamp. Foto: Trond Solberg

Kjerkol sier at Erna Solbergs regjering har utfordret abortloven i flere runder:

Hun nevner spørsmålet om reservasjonsrett til leger for henvisning til abort, diskusjonen om abortlovens paragraf 2C, som handler om abort ved alvorlig sykdom hos fosteret – og i spørsmålet om å nemndbehandle såkalt fosterantallsreduksjon.

– Nå handler det om å skape et kringvern om abortloven og kvinners selvbestemmelse – og å oppdatere dette til 2021-standard, sier Kjerkol.

De unge vil utvide

Bakgrunnstallene til målingen viser et stort aldersspenn i svarene. De under 45 år vil utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker, mens de over 45 år vil beholde dagens abortlov.

Størst oppslutning om dagens abortlov finner man blant de over 60 år. Her vil hele 58 prosent beholde dagens lov, mens 27 prosent vil utvide grensen.

Det er også stor forskjell mellom menn og kvinner. Blant menn vil 41 prosent beholde dagens abortlov og 43 prosent utvide grensen, mens 54 prosent av kvinnene vil beholde dagens abortlov, mens 35 prosent vil utvide grensen.

SIER NEI: Ap-leder Jonas Gahr Støre støtter ikke forslaget om å avskaffe nemndene og å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Ikke noe bankende hjerte for nemndsystemet

– Det ser ikke ut som det er noe folkekrav å avskaffe nemndene og utvide grensen for selvbestemt abort, Kjerkol?

– Folkebevegelsen våknet til liv i alle de rundene Erna Solberg utfordret abortloven. Å si at det ikke er noe folkekrav å ivareta kvinners selvbestemmelse, det er jeg ikke enig i.

– Det var ikke det jeg sa. Jeg sa at det ikke ser ut som det er noe folkekrav å avskaffe nemndene og å utvide grensen for selvbestemt abort?

– Men det er heller ikke noe bankende hjerte for selve nemndsystemet. Dere har stilt spørsmål om grensen for abort. Å utvide abortgrensen har ikke folk så veldig lyst til. For meg handler det mer om å beholde grensen for abort i dagens lov, men å plassere beslutningen der den hører hjemme: Hos kvinnen selv, sier Kjerkol.

les også Aps helsetopp: Vil ha 18 uker selvbestemt abort

– Ja, det er det byrået har stilt spørsmål om: Om man vil utvide grensen for selvbestemt abort?

– Det kan hende det ville ha kommet et annet svar om man mener at en nemnd skal ta beslutningen – eller om kvinnen skal gjøre det selv, sier Kjerkol.