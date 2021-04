DØDS-NEI: SV-leder Audun Lysbakken avslører hva han mener om aktiv dødshjelp, som kan bli en av de store sakene på SVs landsmøte denne helgen. Foto: Frode Hansen

Lysbakken om aktiv dødshjelp: − Jeg er imot

SV-leder Audun Lysbakken flagger standpunkt i to av stridssakene på partiets landsmøte: Han sier ja til utvidelse av grensen for selvbestemt abort – og nei til aktiv dødshjelp.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er ikke tilhenger av aktiv dødshjelp, men jeg har respekt for at mange ønsker å utrede det. Det er ikke om vi skal si ja eller nei vi skal ta stilling til, men det er en utredning. Så den debatten tenker jeg at skal få gå på landsmøtet, sier Lysbakken.

På SVs landsmøte, som begynner på fredag, skal partiet stemme over et forslag om å utrede aktiv dødshjelp i Norge.

Et betydelig mindretall i programkomiteen ønsker at SV i neste stortingsperiode skal gå inn for en slik utredning.

Lysbakken sier til VG at han ikke har tatt stilling til om en utredning er riktig vei å gå, men kommer med en klar melding om hva han mener om aktiv dødshjelp:

– Jeg er imot å åpne for aktiv dødshjelp, sier han.

– Hvorfor det?

– Jeg mener at det er såpass store etiske utfordringer rundt det at jeg ikke føler tiden er moden.

Vil utvide abortgrensen

SV-landsmøtet skal også behandle forslag om å avskaffe abortnemndene og å utvide grensen for selvbestemt abort.

Dermed kan partiet slå følge med Rødt, Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet som på sine landsmøter har vedtatt å avskaffe nemndene – og å utvide grensen for fri abort fra dagens 12 uker.

Mens Rødt vil ha en ny grense på 22 uker, vil MDG og Ap ha en ny grense på 18 uker.

ABORT-JA: SV-nestleder Kirsti Bergstø har ledet partiets programkomité. Her sammen med partileder Audun Lysbakken. Foto: Gisle Oddstad

SV skal i programmet ta stilling til to ulike formuleringer som begge peker i samme retning, nemlig en avskaffelse av nemndene og en utvidelse av retten til selvbestemt abort.

Mindretallet i programkomiteen vil eksplisitt slå fast at SV vil utvide grensen for selvbestemt abort til uke 22.

– Er du for selvbestemt abort fram til uke 22?

– Vi er tydelig for en utvidelse av selvbestemmelsen, på linje med det som Ap har gått inn for i helgen. Så ønsker vi å fjerne nemndene. En av de tingene landsmøtet skal diskutere nå er hvordan det skal gjøres for den lille perioden og de få abortene som er etter uke 18, sier Lysbakken.

Alternative forslag i SV om utvidelse av grensen for fri abort Flertallet i SVs programkomité vil ha følgende formuleringer om abort: Jobbe for ei ny og betre abortlov der kvinna si rett til sjølvbestemt abort skal styrkast og utvidast.

Avskaffe abortnemndene. Det er kvinna som skal avgjere om ein abort skal gjennomførast, enten dette er sjølvbestemt abort eller seinabort etter abortlovas kriterium. Nemndene må bli erstatta med tilbod om ei rådgivande teneste bygd på medisinsk og psykologisk kompetanse som støttar kvinna i hennar situasjon, der kvinna skal ha det avgjerande ordet. Mindretallet i SVs programkomité vil ha følgende formuleringer: Jobbe for ei betre abortlov der kvinna si rett til sjølvbestemt abort styrkast. Det er kvinna som skal avgjere om ein abort skal gjennomførast, enten dette er sjølvbestemt abort eller seinabort etter abortlovas kriterium. Kvinna skal sjølv bestemme om ho vil ta abort fram til det som er satt som grense for lovleg abort i dagens lov, definert ved levedyktigheit. I gjeldande forskrift er dette satt til veke 22.

Erstatte nemndene med eit frivillig tilbod om ei rådgivande teneste bygd på medisinsk og psykologisk kompetanse som støttar kvinna i hennar situasjon, der kvinna skal ha det avgjerende ordet Vis mer

– Tiden har kommet

– Det er mange partier som nå går i retning av å utvide grensen for selvbestemt abort. Tror du på en endring av abortloven i neste periode?

– Ja, det gjør jeg, fordi tiden er moden. Jeg tror det er ganske stor støtte blant norske kvinner for å gjøre det nå, og de mange historiene om hvordan nemndsystemet opplever er det som driver frem denne endringen.

Lysbakken mener nemndsystemet er gammeldags.

– Historiene om kvinner som sier at det oppleves ydmykende og som en ekstra belastning, gjør i hvert fall veldig inntrykk på meg. Jeg mener det er et sterkt argument for å fjerne nemndene, sier han og fortsetter:

– Så ser vi på erfaringene fra ulike land at selv om de har litt ulike abortlover, litt ulike grenser og litt ulike systemer, så er tallene omtrent de samme. De fleste aborter tas tidlig uansett. Dette er en debatt som tiden har kommet for, og jeg tror det er realistisk at noe vil skje.

SV-lederen forklarer hvorfor han ikke vil ta stilling til de konkrete forslagene som ligger på bordet:

– Jeg har ikke flagget standpunkt i alle saker, for jeg er den som skal markere de sakene når landsmøtet er ferdig.