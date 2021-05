GLOBAL URETTFERDIGHET: Verdens fattige krever rettferdig fordeling av coronavaksiner. Her et bilde fra en protest i Lahore i Pakistan 29. januar i år.

Rapport om økte forskjeller: − Pandemien vil ikke gå over før alle er vaksinert

Coronapandemien har økt forskjellene mellom fattig og rik, slår en ny rapport fast.

Av Frank Haugsbø



– I fattige land er mange mer redde for å dø av sult, enn av covid, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp til VG.

Sammen med Tankesmien Agenda lanserte organisasjonen i forrige uke rapporten «Ulikhetspandemien». Den slår fast at pandemien har skapt større forskjeller globalt, både mellom land og innad i land.

– De fattige er blitt fattigere, og ulikhetene har økt. De som i utgangspunktet var dårligst stilt, er blitt rammet hardest, mens elitene mange steder har tjent på pandemien, sier Westhrin.

ADVARER: Henriette Westhrin er generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Foto: Norsk Folkehjelp

Rapporten slår fast at arbeidsledigheten har økt dramatisk i mange land etter at pandemien rammet. Tallet på ekstremt fattige har økt, og menneskerettssituasjonen er blitt forverret, sier Westhrin.

– De som har en løs tilknytning til arbeidsmarkedet rammes hardest, mens noen skor seg. Mulighetene for å utnytte folk har økt, særlig i land der mange har en løs tilknytning til arbeidslivet. Der øker forskjellene.

Westhrin understreker at i mange land fungerer sivilsamfunnet, definert som de frivillige organisasjonene, og fagbevegelsen, som en motvekt mot overgrep og autoritær politikk.

– Vi ser at sivilsamfunnet blir slått ned i mange land. Mens rike land med økonomiske muskler kan bruke staten til å dempe konsekvensene av pandemien, kan ikke de fattige landene gjøre det. Der er det ingen krisepakker for næringslivet, eller store kontantoverføringer. Mange land har ikke de mulighetene. Folk har ikke noe sikkerhetsnett når de mister inntektsgrunnlaget, og de fratas grunnleggende rettigheter.

I rapporten er folk i Norsk Folkehjelp sine samarbeidsorganisasjoner i flere land intervjuet. Alle er anonymisert, av sikkerhetsgrunner.

– I fattige land er det ofte umulig å holde en meters-regelen, og dårlig tilgang på rent vann gjør det vanskelig å vaske hendene. Folk bor tettere, og er utsatt for stor risiko.

Ifølge FN forsvant 114 millioner jobber som følge av koronapandemien i 2020. I vinter advarte Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) mot økende fattigdom og en tapt generasjon.

I noen land er 90 prosent av befolkningen avhengig av den uformelle økonomien, ifølge rapporten.

– Folk selger gjerne varene sine på markedet, på gaten eller de selger til turister. Når dette stenges ned, mister de inntektsgrunnlaget sitt.

FLERE FATTIGE: Pandemien har rammet mange fattige land hardt. Dette bildet er fra Syria. Foto: Norsk Folkehjelp

Westhrin mener det må settes i verk kraftige tiltak for å bedre situasjonen for de fattigste.

Norsk Folkehjelp mener den norske regjeringen ikke har gjort nok i utviklingspolitikken for å demme opp for pandemiens ulikhetsskapende effekter.

– Dypere forskjeller og fattigdom vil sette internasjonalt utviklingsarbeid flere år tilbake, og dermed koste hele verden dyrt.

I rapporten foreslås fire tiltak for å hjelpe de fattigste landene; støtte offentlige og universelle velferdsordninger for alle, øke støtten til sivilsamfunn og fagbevelgelse, rettferdig finansiering og styrket internasjonalt samarbeid om vaksiner.

Les mer om tiltakene i faktaboksen under:

Disse tiltakene foreslås Støtte offentlig og universelle velferdsordninger for alle – Det trengs mer ressurser for å skape gratis offentlig velferd til alle. Vi ser i mange land at helsevesenet er todelt, i en privat og en offentlig sektor. De offentlige sykehusene er ofte overfylte og har dårlig kvalitet, samtidig som private sykehus kan stå tomme. Vi må også satse mer på å hjelpe land til å utvikle systemer for å få på plass ordninger som arbeidsledighetstrygd eller barnetrygd. Dette har vist seg å være et effektivt tiltak mot fattigdom. Øke støtten til sivilsamfunn og fagbevegelse – Det må komme en større satsing på støtte til fagbevegelse og sivilsamfunn. Det trengs aktører som utfordrer makten og avdekker korrupsjon og maktmisbruk. Mange regimer strammer til. Rettferdig finansiering – For at utviklingsland skal komme seg så fort som mulig på fote igjen etter pandemien, må inntektene til de fattigste økes. Her er spesielt skatt- og gjeldspolitikk viktig. Norge bør øke innsatsen både i bistandsprogrammet «Skatt for utvikling» og i kampen mot kapitalflukt og skatteparadis. I tillegg må gjeld slettes. Gjeldsbyrden i fattige land har skutt i været under pandemien og ført til gjeldskriser på toppen av pandemi og økonomisk krise. Styrket internasjonalt samarbeid om vaksiner – Pandemien går ikke over før befolkningen i alle land har tilgang på vaksiner. Norge har gjort mye for å sikre vaksiner til de fattigste landene gjennom det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax, men det er ikke nok. Nå ligger det an til en vaksinedekning i den fattigste delen av verden på 20 prosent. I dag har man sikret finansiering for 3–4 prosent. Problemet er at det er for få vaksiner. Vis mer

VENTER PÅ VAKSINER: Sykehusene i fattige land presses av en smittebølge med mutantvirus. Dette bildet er fra Malawi. Foto: Thoko Chikondi / AP

Westhrin mener det er nødvendig å frata de store legemiddelselskapene makt, noe også Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown har tatt til orde for.

– Norge må støtte landene som går inn for å fjerne patentbeskyttelsen, som India og Sør-Afrika. Også Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt til orde for dette. Vi må dessuten få mer åpenhet rundt prissetting av vaksiner.

Dette er Covacs * Internasjonalt vaksinesamarbeid som skal kjøpe inn og distribuere covid-19 vaksiner. * Vaksinene skal gå til lav- og mellominntektsland (brutto nasjonalinntekt per innbygger på under 4000 dollar). * Vaksinemottakere skal betale en liten egenandel for vaksinene. Rike giverland står for innbetaling av 80 prosent av kostnaden. *Covax er del av paraplyorganisasjonen Access to covid-19 Tools (ACT accelerator). Act har tre oppgaver, vaksinedistribusjon gjennom Covax, skaffe corona-tester til fattige land og distribuere medisiner. ACT ledes av Sør-Afrika og Norge * Norge var med på å grunnlegge Covax, og er også med og leder arbeidet gjennom pandemien. * Covax ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO), Vaksinealliansen Gavi og Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (CEPI). Vis mer

10. februar i år meldte WHO at 130 land, med to og en halv milliard innbyggere, ikke hadde fått en eneste vaksinedose.

– I dag tar mange til orde for at vi ikke skal gi bort vaksiner, men bruke alle selv. Det er et veldig egoistisk perspektiv. Vi burde bry oss mer om det som skjer utenfor våre egne grenser. Ellers kan vi fort havne i en situasjon der vaksinene ikke lenger virker. Folk reiser over grenser, og lav vaksinasjonsandel kan føre til økt fare for mutasjoner. Vi lever i en global verden. Pandemien vil ikke gå over før alle har fått vaksinen, sier generalsekretæren.

HAR RAMMET ULIKT: – Det er de mest sårbare som betaler prisen for denne pandemien, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Foto: Stian Lysberg Solum

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein skriver i en e-post til VG at norske myndigheters fokus er på arbeidet for en mer rettferdig fordeling av vaksiner, i tillegg til økt innsats for å bekjempe fattigdom og økende ulikhet.

– Tidlig 2020 ble det foretatt full gjennomgang av bistandsbudsjettet for å se hvordan vi kunne motvirke pandemiens konsekvenser mest mulig effektivt. Etter tett kontakt med lokale myndigheter og organisasjoner som jobber på bakken, ble de faglige anbefalingene fulgt opp gjennom kraftig økning til global helse, økt vekt på sivilsamfunnets viktige innsats, sosiale sikkerhetsnett, fortsatt prioritering av matsikkerhet og sultbekjempelse, samt et gjennomgående fokus på sårbare grupper.

Ulstein skriver at i en økonomisk krevende tid der flere giverland har kuttet i bistand, overoppfyller Norge med 1,11 prosent av brutto nasjonalinntekten (BNI).

Han sier Norge har tatt intitativ til det såkalte FACTI- panelet, som løfter nettopp disse spørsmålene internasjonalt.

– Vi har også nådd målet om en dobling av skatterelatert bistand et år før tiden, og vil igjen øke innsatsen gjennom «skatt for utvikling» etter at pandemien har begrenset mulighetene for noe av det faglige samarbeidet det siste året. Å øke den nasjonale ressursmobiliseringen er helt nødvendig for å finansiere gjenoppbyggingen etter pandemien, og det videre arbeidet for å nå Bærekraftsmålene.

Ulstein understreker at det er nødvendig å jobbe med legemiddelindustrien, men også stille krav, for å klare å sikre en mer rettferdig fordeling av vaksiner.

– Derfor lanserte jeg i fjor flere krav til vaksineprodusentene. Jeg har vært tydelig på at legemiddelindustrien må sikre teknologi- og kunnskapsoverføring for å øke produksjonskapasiteten, ha en større åpenhet om kontrakter og priser, og å praktisere en prispolitikk som siker at også lavinntektslandene har råd til vaksiner. I tillegg jobber vi nå for fullt med å sikre nok penger til den globale pandemidugnaden.