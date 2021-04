MANGE: Smittetrykket i Stavanger er fortsatt høyt. Det siste døgnet er det registrert 40 nye smittetilfeller i kommunen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Smitten stiger på Nord-Jæren: − Trenden går feil vei

Smittesituasjonen på Nord-Jæren forverrer seg. Nå hever Stavanger universitetssykehus beredskapsnivået.

Av Vilde Elgaaen

Selv om den nasjonale smittetrenden er synkende, kan man ikke si det samme for hele landet.

I Stavanger ble det registrert 40 nye smittetilfeller det siste døgnet, og hele 17 av tilfellene er barn under ni år, opplyser kommunen.

– Vi har slått ned smitte raskt i Stavanger-regionen tidligere, og vi skal gjøre det igjen, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til VG.

Til sammen er det registrert 65 nye smittede det siste døgnet blant kommunene på Nord-Jæren.

– Trenden går feil vei i vårt område, konkluderer smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe ved Stavanger universitetssykehus.

Sykehuset velger derfor å heve beredskapsnivået til gult.

Frykter flere innleggelser

– Spesielt den siste uken har vi hatt en betydelig økning i antallet positive. Det er over 60 nye smittede hver dag denne uken. Dette er alvorlig, sier Klepp.

Under torsdagens pressebrifing fortalte Klepp at antall smittede i forrige uke lå på rundt 30. Den store økningen reflekteres i antall innleggelser, poengterer han.

– Vi skal helt tilbake til perioden rundt jul for å se lignende tall. Forskjellen er at vi nå har et mutert virus, som har økt risiko for sykehusinnleggelser og alvorligere sykdom – også blant de yngre.

GULT: Stavanger universitetssykehus hever beredskapsnivået fra grønt til gult. Foto: Jarle Aasland

I Sandnes er det registrert 12 nye personer med personer coronasmitte, mens tallet for Randaberg er ni. I Sola kommune er det registrert fire nye tilfeller det siste døgnet.

Klepp påpeker at det er flest som smittes i de yngre aldersgruppene, men at det vil føre til at foreldre og venner smittes hvis man ikke begrenser kontaktene.

– Det er smitteklynger på flere skoler. Fortsetter økningen, vil man risikere godt over 100 daglige smittede om en ukes tid. R-verdien er godt over 1, sier smittevernoverlegen.

Smitte blant barn

– Det er dette vi hadde håpet å unngå. Etter flere uker med jevne litt for høye tall, har det nå spredd seg mer. Smitten starter ikke i skolene, men det sprer seg dit, sier smittevernoverlege i Stavanger, Runar Johannessen, til Stavanger Aftenblad.

Ordfører Kari Nessa Nordtun sier til VG at de har innført tiltak for å få bukt med spredningen.

– Vi ser nå at det er en betydelig grad av smitte blant barn i vår region. Derfor har vi innført rødt nivå i skoler og barnehager, og anmoder sterkt om at barn begrenser fritidsaktiviteter til én aktivitet per barn.