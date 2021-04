HAR BLITT ENIGE: Anniken Huitfeldt (Ap) og Astrid Willa Hoem sitter i Aps redaksjonskomité, som fredag kveld klarte å samle seg om et forslag. Foto: Martin Lægland

Enige om abort-kompromiss: Vil ha 18-ukersgrense

Etter harde forhandlinger har redaksjonskomiteen i Ap blitt enige om et abortforslag. De vil avvikle nemndene og gi kvinnen siste ordet frem til uke 18.

– Dette er et stort gjennomslag for AUF. Vi gikk inn i landsmøtet med at en av våre viktigste saker var å avvikle nemndene. Dette feires på zoom i kveld hos AUFerne, sier Astrid Willa Hoem, leder i AUF, til VG.

– Det betyr å avvikle nemndene. Vi vil ha en forskjell på uke 12 og 18, men også etter uke 12 så er det kvinnen som skal ha siste ord, sier redaksjonskomité-leder Anniken Huitfeldt til VG.

Ja eller nei til å skrote abortnemndene og å utvide grensen for selvbestemt abort fra dagens 12 uker til 18 uke, er en av de store stridssakene under Arbeiderpartiets landsmøte.

Vil utrede nemnd-alternativ

Nå har redaksjonskomiteen har blitt enige om et forslag som samler komiteen:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»

– Vi ville ha på plass et system rundt en kvinne som tar abort senere, sier Huitfeldt til VG.

– Betyr dette selvbestemt abort frem til uke 18?

– Det er jo en forskjell før og etter uke 12, for vi ønsker at hvis man skal ta en abort, også mellom uke 12 og 18, så skal det være selvbestemt abort. Men da må det sikres et mye større opplegg rundt kvinnen, så hun får bedre medisinsk oppfølging.

– Hva slags type opplegg kan det være?

– Det har ikke vi ferdig utredet, men veldig mange av de som sitter i nemnder i dag, utgjør det oppfølgingstilbudet. De samtaler, de forteller hva det handler om og om medisinske konsekvenser.

Forslaget blir votert over lørdag morgen klokken 09.

Med dagens abortlov har kvinner full selvbestemmelse ved abort fram til 12. uke. Etter det må kvinner søke en nemnd bestående av to leger for å utføre aborten.

KOMPROMISS: Anniken Huitfeldt og Astrid Hoem ble enige fredag kveld. Foto: Martin Lægland

«Utrede» sentralt i forhandlingene

Et mindretall i den forberedende programkomiteen ville gå inn for 18 uker, mens flertallet, med Ap-leder Jonas Gahr Støre i spissen, ville utrede dagens nemndsystem.

Dette er kjernen i striden som redaksjonskomiteen jobbet med i flere timer.

VG kjenner til at det fredag kveld har vært harde dragkamper i kulissene om å finne et kompromiss om abort – og at ett ord sto i sentrum for forhandlingene, nemlig «utrede».

Dette ordet er fortsatt med i kompromissforslaget.

En rapport fra Abortregisteret i Folkehelseinstituttet (FHI), som ble presentert i mars, viser at det er en svært liten andel av det totale antallet aborter i Norge som blir behandlet av en nemnd.

Blant de nemndbehandlede søknadene, er det igjen svært få kvinner som får avslag.