Ap-LANDSMØTE ANNO 2021: Troms Ap har laget en landsmøtesal med storskjerm i Tromsø. Her er fylkesleder Nils-Ole Foshaug på talerstolen fra et tilstøtende rom, mens (fra venstre) Martin Henriksen, Marta Hofsøy, Tom Einar Karlsen, Cecilie Myrseth og Bjørn Inge Mo følger med. Foto: Terje Bringedal

Ap i nord: Aksepterer ikke utsettelse av Nord-Norgebanen

TROMSØ/OSLO (VG) Arbeiderpartiet programfester nå Nord-Norgebanen. Fylkesleder Nils-Ole Foshaug i Troms sier at partiledelsen vil være forpliktet til ikke bare å utrede, men også å bygge jernbanen nordover.

– Vi aksepterer ikke noen trenering av denne saken. De som står i veien får flytte seg, sa Foshaug fra talerstolen i Tromsø til Ap-landsmøtet torsdag ettermiddag.

Fra før har både Fremskrittspartiet, MDG, SV og Sp ført jernbane nordover fra Fauske inn i sin politikk. Nå gjør banen come-back i Ap-programmet etter å ha blitt forbigått i stillhet i en årrekke.

Mini-landsmøtesal

På et hotell i Tromsø har Troms Ap har rigget sin egen kohort, et slags mini-landsmøte med storskjerm på et hotell sentralt i Tromsø.

Av 11 delegater, åpnet smittevernreglene for at seks personer kunne sitte sammen i samme møterom, med to meters mellomrom, i Tromsø.

I et tilstøtende konferanserom har de rigget en talerstol og et kamera, hvor de har fått sine strengt tilmålte minutter til landsmøtet.

Fylkesleder Foshaug hadde fått tildelt to minutter i den generelle politiske debatten på Ap-landsmøtet, fra klokken 15.42 torsdag, ifølge kjøreplanen.

De to minuttene skulle brukes på å snakke opp Nord-Norgebanen, hadde Troms Ap bestemt.

TALERSTOLEN: Ap har landsmøte på nett. I Tromsø har Nils-Ole Foshaug gått på talerstolen. Foto: Terje Bringedal

Hundreårsplanen

– Nord-Norgebanen er et hundre år gammelt krav fra nord, sier Foshaug til VG.

– På 20-tallet var min bestefar med og gikk opp en trasé for jernbane over Finnmarksvidda, forteller han.

– Vi er partiet som vil bygge hele landet, men vi er ikke kommet i mål når det gjelder jernbaneutbygging. Det skal vi gjøre nå. Nord-Norgebanen er ikke bare viktig for den nordligste landsdelen, men et viktig grep for å utvikle hele landet og sikre ei bærekraftig framtid, sa fylkeslederen i sitt landsmøte-innlegg.

– Fisk ut og varer inn, sier han.

Pris: Over 100 milliarder

Kravet om jernbane fra Fauske til Narvik og videre til Tromsø, med en sidearm til Harstad, vil trolig koste 100–140 milliarder kroner, ifølge anslag.

– Nord-Norgebanen er utredet flere ganger, og jeg legger ikke skjul på at det kommer vanskelige avveininger som økonomi, arealbruk og trasevalg. Men nå sier Ap at vi ikke bare skal utrede, men vi skal gjøre det med sikte på å realisere, sier Martin Henriksen, stortingsrepresentanten fra Troms som har ledet Aps nordområdeutredning.

I programutkastet som landsmøtet skal vedta lørdag, står det at Ap vil ha et «beslutningsgrunnlag for Nord-Norgebanen i Nasjonal transportplan, som avklarer trasé- og teknologivalg, klimaeffekt, kostnader og fremdrift, slik at vi bringer prosjektet fremover med mål om å realisere Nord-Norgebanen.»

Omtalt i NTP

Solberg-regjeringen og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) omtaler også Nord-Norgebanen i Nasjonal Transportplan.

– Regjeringen vil gjennomføre en konseptvalgutredning innenfor statens prosjektmodell, som må gjennomføres for alle samferdselsprosjekter før de eventuelt kan prioriteres, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) til VG.

– Slik Ap formulerer seg i programmet, fremstår det som nokså likt det regjeringen skriver, sier Noresjø.

«I tillegg til å se på forlengelse av jernbanen fra Fauske til Tromsø, skal også delstrekninger utredes, herunder Fauske–Narvik, Narvik–Tromsø og Narvik–Harstad. Konseptvalgutredningen er planlagt ferdigstilt i 2023. Etter dette skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring og høring av konseptvalgutredningen, før regjeringen tar stilling til anbefalingene», skriver regjeringen i transportplanen som ble sendt til Stortinget før påske.

Fylkesleder Foshaug i Troms sier det er naturlig å tenke seg at strekningen Narvik til Tromsø kommer først i køen.

