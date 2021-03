STATSMINISTER: Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Kristiansen

Solberg om virusanalyser: − Kan være flaskehalser på personell

Statsminister Erna Solberg (H) innrømmer at mangel på personell kan ha påvirket analysekapasiteten for coronaviruset negativt.

VG kunne tirsdag fortelle at Danmark tester like mange på en dag som Norge tester på en uke.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er kritisk til at ikke mer er gjort etter et helt år med pandemi.

– Jeg mener den er en flaskehals for oss nå, fordi med en så høy smitte så er veldig omfattende testing en viktig strategi. Her ligger vi etter, rett og slett. Det gjør oss sårbare, sier Støre til VG.

Statsminister Erna Solberg innrømmer overfor VG at det er svakheter ved systemet.

– Det kan være flaskehalser på personell til å ta disse testene, sier hun, men legger til at de har økt kapasiteten ved laboratoriene.

RIVALER: Jonas Gahr Støre og Erna Solberg på hver sin side av SV-leder Audun Lysbakken etter onsdagens spørretime i Stortinget. Foto: Tore Kristiansen

Nær makskapasitet

Like før regjeringen innførte det høyeste tiltaksnivået i hele Viken, meldte Helse Sør-Øst at analysekapasiteten ved OUS var sprengt.

I en e-post til VG skriver viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst Jan Frich at hele helseregionen har kapasitet til å analysere 190.000 prøver i uken, som tilsvarer rundt 6,3 prosent av befolkningen i regionen.

I uke 11 analyserte Helse Sør-Øst over 165.000 prøver.

– Flere laboratorier meldte for en drøy uke siden at kapasiteten var sprengt – og særlig i Viken kunne det ta lang tid å få testsvar. Hvordan er kapasiteten i dag?

– Samlet sett har regionen en analysekapasitet som overstiger antall tester som tas. Noen ganger er det behov for å sende prøver til andre laboratorier enn det nærmeste, for å sørge for gode svartider og en god utnyttelse av den kapasiteten som er bygget opp, sier Frich.

Han opplyser at det kontinuerlig jobbes med tiltak som kan øke kapasiteten i laboratoriene.

HELSEBYRÅD: Aps Robert Steen er helsebyråd i Oslo kommune. Foto: Hanna Thevik

Støre støtter Oslo

Jonas Gahr Støre er kritisk til analysekapasiteten i Norge.

Han gir samtidig sin fulle støtte til Oslo kommune og sin partifelle, helsebyråd Robert Steen, som i helgen varslet at de vil teste alle elever og lærere hver uke for å kunne holde skolene åpne.

Steens løsning vil føre til at en tredjedel av befolkningen testes hver uke. Det vil innebære at omkring 230.000 personer testes ukentlig i hovedstaden.

I dag er kravet til regjeringen at kommuner må kunne teste 5 prosent av sin befolkning.

– Når vi nå er i en situasjon hvor smitten øker og vaksinene ikke er der, så er testing en hovedstrategi. Hvis Erna Solberg slår seg til ro med det som er i dag og sier det er passe, så tar vi det til etterretning. Jeg stiller kritiske spørsmål til det, sier Støre.

SVARER STØRE: Statsminister Erna Solberg. Foto: Tore Kristiansen

– Jonas sier alltid vi er bakpå

Erna Solberg sier at danskene tester mange, mange flere i skolen enn Norge for å forklare den store forskjellen i tall på coronatester.

Hun sier at de tester for å åpne skolene igjen, mens Norge stort sett har holdt skolene åpne det siste året.

– Jonas sier alltid at vi er bakpå. Men sannheten er at vi faktisk klarer å holde ganske godt tritt. Vi hadde en utfordring på et tidspunkt på noen steder i landet med at man ikke hadde fulgt opp de kravene vi hadde satt til testkapasitet fra kommunene sin side. Men det er løst for lenge, lenge siden, sier Solberg.

– Robert Steen vil gjerne screene flere i Osloskolen og mener det krever en regelendring. Er det noe du kommer til å støtte?

– Dette ser Helsedirektoratet på. Så må vi bare se hva som er mest effektivt og fungerer bra og hva som er god kvalitet. Det viktigste er å teste målrettet, hvis det skal ha beskyttelse for å hjelpe oss.

– Ikke for å nå tall i avisen

Hun sier at de har økt kapasiteten på laboratoriene og løftet mange nye teknologier.

Hun drar frem satsingen på hurtigtester, som ikke krever laboratoriekapasitet.

– Er du fornøyd nå?

– Vi har altså fire millioner hurtigtester som vi kan bruke. De hurtigtestene betyr at vi ikke går på labkapasiteten løs. Vi kan iverksette mer testing av den typen. Men det er viktig at vi gjør det systematisk og at det har et formål. At det er i bekjempelse av spredning av pandemien. Ikke for å nå et tall til avisen, sier Solberg.