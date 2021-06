STYGG ELSPARKESYKKEL-ULYKKE: Bildet til venstre viser venstrebeinet til Suzanne Aabel (40) fotografert på sykehuset etter ulykken. Til høyre ligger hun hjemme i leiligheten sin i Oslo 23. juni. Foto: PRIVAT

Vil aldri mer kjøre elsparkesykkel: − Smerten var grotesk, uutholdelig og konstant

Hun skulle bare kjøpe fiskeboller og kjøre hjem. I stedet endte radioprofil Suzanne Aabel (40) med to brukne leggbein. Nå ønsker hun obligatorisk kurs for elsparkesykkelbrukere.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg pleide å være fryktløs, men jeg er helt traumatisert. Smerten var grotesk, uutholdelig og konstant. Jeg skal aldri kjøre elsparkesykkel igjen, sier Suzanne Aabel over telefon til VG.

Tirsdag skrev VG om norske leger som frykter flere dødsulykker. En av dem som opplever at hun var farlig nær, er Aabel.

Radio Rock-profilen, som også er kjent fra realityshowet «Bloggerne», ligger langstrakt ut hjemme i leiligheten på St. Hanshaugen i Oslo. Etter en elsparkesykkel-ulykke 9. mai, lå hun på sykehus i to uker og måtte gjennom tre operasjoner. Den siste på 17. mai. Ulykken ble først omtalt av Avisa Oslo.

Nå har hun vært hjemme i en drøy måned med et bandasjert venstrebein – som så vidt begynner å komme seg etter en heftig sårinfeksjon. Men fortsatt er det en lang vei igjen til hun kan bevege seg fritt.

BEINSKADE: Suzanne Aabels bein etter at det var lappet sammen igjen. – Jeg har blitt filetert som en fisk på hver side fra kneet og ned til ankelen. Foto: PRIVAT

– Jeg ligger 23 timer i døgnet. Det er forferdelig, man blir psykisk knekt. Jeg har dostol på badet, går med krykker og har fått beskjed om at det kan ta ett til to år før jeg kan gå normalt igjen. Hvis jeg noen gang kommer til å gjøre det, det vet ikke legene ennå, forteller Aabel.

– Et ormebol av trikkeskinner

Siden ulykken har 40-åringen postet jevnlige oppdateringer på Instagram. Hun legger ut de brutale bildene og videoene av skaden til skrekk og advarsel.

– Jeg vil få frem hvor farlig elsparkesykkelkjøring kan være. Hva slags krefter som er i sving. Skaden min hadde jeg ikke trodd skulle la seg påføre i annet enn en bilulykke.

– Ormebol av trikkeskinner

Det var på vei hjem fra søndagsjobbing fra Jernbanetorget i Oslo sentrum det gikk galt. Aabel ville kjappest mulig hjem. Hun skulle handle fiskeboller på veien; åtte minutters ventetid på bussen – og et bussbytte – føltes for omstendelig. I stedet hoppet hun på en elsparkesykkel.

– 50 meter fra startpunktet møtes et ormebol av trikkeskinner i et knutepunkt før de løper i ulike retninger. Det regnet litt og veien var slik at jeg måtte bryte trafikkreglene for å kjøre tryggest mulig. Derfor kjørte jeg midt i veien istedenfor mellom fortauskant og trikkeskinn, forklarer Aabel.

– Oslo by er ikke tilrettelagt for elsparkesykkelbruk. Man tvinges ofte til å bryte reglene for å være trygg i trafikken selv.

IMMOBIL: –En kompis har bygget rampe så jeg klarer å komme meg ut i hagen. Jeg har så smått begynt å lage radio igjen, men måtte få hjemmestudio, sier Suzanne Aabel. Foto: PRIVAT

– Beinet hang og slang

Det gikk galt da hun måtte krysse trikkeskinnene.

– Jeg hadde ikke stor fart, så jeg måtte dra litt på for å komme over. Da akselererte forhjulet i trikkeskinnene. Jeg kjørte i UGGs, litt tunge boots, og var på vei av sykkelen da den akselererte og svingte samtidig. Det neste jeg ser er venstre bein knekke rett av.

MARGBOLT I BEINET: Røntgenbilde av Suzanne Aabels venstrebein etter operasjonene. I midten sees margbolten som holder beinet på plass. Foto: PRIVAT

På vei ned i fallet ser Aabel to beinpiper stikke ut av leggen. Hun skjønner umiddelbart at det er skinnbeinet og leggbeinet som sees i et åpent brudd. Hele venstrefoten henger og slenger, kun festet av det hun beskriver som «noen muskler og kjøttrevler».

– Jeg kjente at beinet ikke hang fast. Så begynte jeg bare å skrike. Jeg fikk panikk.

Sliter med flashbacks

De neste øyeblikkene spilles fremdeles i loop som en fragmentarisk lysbildefremvisning i hodet hennes. Småting kan sette henne rett tilbake til ulykken. Tvinge tårene frem i øynene.

Når hun skal sovne, holdes hun våken av bildene av den svarte asfalten og de glisende trikkeskinnene.

Da ser hun den beroligende, fremmede mannen, som satte seg ned ved siden av henne for å hjelpe. Husker hvordan hun holdt øyekontakt med ham, og prøvde å stenge ute alt som tappet energi.

Hun minnes en annen, ukjent mann som filmet med mobilen et stykke lenger borte. De uutholdelige smertene. Trikken som måtte stoppe og vente fordi hun lå midt i veibanen.

Aabel anslår at det tok 15 minutter før ambulansen var på plass.

– Jeg fikk 10 milligram morfin av ambulansepersonellet, men det hjalp ingenting. Jeg skrek og skrek hele veien til akuttmottaket på Ullevål sykehus.

Hun sammenligner smertene som den mest intense fasen under en fødsel.

– Men dette var mye verre. Under en fødsel er man motivert og har noe å se frem til etterpå, mens jeg var livredd, hyperfokusert og trodde at jeg kom til å miste beinet. Heldigvis er de helt magisk dyktige på ortopedisk avdeling på Ullevål.

Psykologhjelp og hundeterapi

Aabel forteller fandenivolsk og lattermildt til VG at psykologen hennes har fått noe nytt å bryne seg på.

Hun kommer seg gjennom hverdagen ved hjelp av smertestillende, assistanse fra sønnen Michael (12), hjelp fra barnefaren, moren, venner og kos fra hunden, en Cardigan corgi ved navn Mr. Boggins (2).

TRØST: Mr. Boggins (2), en vanligvis energisk Cardigan corgi, holder Suzanne med selskap. Foto: PRIVAT

Radioprofilen legger ikke skjul på at hun opplever situasjonen som knalltøff. Begge leggbeina er nå tvunget tilbake i posisjon og en lang rehabilitering venter.

– Legene banket en margbolt inn i beinet for å få rettet opp skadene.

Den tidligere elsparkesykkel-entusiasten har nå blitt motstander.

– Det er gøy å kjøre elsparkesykkel. Det går jo fort, man får adrenalin. Men de er ustø og bybildet er ikke lagt opp til at det er trygt å kjøre dem. Ulykken har ødelagt hele neste året mitt.

Ønsker obligatorisk kurs

På vei til kontroll på sykehuset så hun en dag en kvinne kjøre i en rundkjøring, med et kattebur foran seg på elsparkesykkelen og en handlepose festet på styret. Rett bak kom bussen. Det gikk bra, men Aabel betegner slik kjøring som galskap.

Sønnens sparkesykkel – en gave fra henne selv – har hun solgt. Fra sykehussengen.

– Jeg støtter helhjertet legevakten i Oslo som vil ha forbud mot elsparkesykler mellom midnatt og klokken 5 om morgenen. Jeg mener også at aldersgrensen bør være minst 16 år. Det bør være krav om et slags kurs man må gjennomføre. En type sertifikat, som mopedlappen, mener Suzanne Aabel.

– Hva har du lært av dette?

– Man får en ekkelt nådeløs og brå bevissthet om at livet kan forandre seg på ett sekund.

les også Leger frykter flere dødsulykker: – Faren er stor for livstruende skade

les også Lan Marie Berg strammer inn elsparkesykkelbruken

les også Lovregulering nå!

les også Strengere regler for elsparkesykler: – Hvorfor skal fotgjengere ta støyten?

Se VGTVs reportasje fra 2020 om elsparkesykkel-motstandere: