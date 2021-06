ULYKKESSYKLER: Ulykker etter bruk av elsparkesykler øker i antall i Norge. Foto: Terje Bringedal

Leger frykter dødsulykker: − Faren er stor for livstruende skade

Knuste kjever, knekte tenner og hodeskader. Skadene etter elsparkesykkel-ulykker øker i antall. Nå etterlyser leger landet over strengere regelverk.

Av Silje Kathrine Sviggum

– Faren er stor for livstruende skade. Det burde være forbudt å kjøre sparkesykkel i alkoholpåvirket tilstand, sier Thomas Geisner, leder for Regionalt traumesenter på Haukeland universitetssjukehus, over telefon til VG.

Etter en dramatisk elsparkesykkel-vår både i Bergen og Oslo etterlyser han politisk handlingsvilje på nasjonalt nivå.

Nylig ble stortingsflertallet enige om en ny lov om trafikkregler for elsparkesykler. Loven, som blant annet regulerer fart, parkering og antall personer på elsparkesykkelen, sier ikke noe om promillegrensen.

– Promillegrensen må stortingspolitikerne ta stilling til. Det kan ikke overlates til folk som allerede er beruset å vurdere om det er lurt å kjøre sparkesykkel eller ikke, sier Geisner.

Frykter «ny pandemi»

Hittil i år har 20 elsparkesyklister i vestlandshovedstaden pådratt seg så alvorlige skader at de har trengt behandling av traumeteamet. Saken ble først omtalt av Bergens Tidende.

Geisner sier til VG at han og kollegene frykter dødsfall om trenden fortsetter.

– Jeg vil gå så langt som å si at dette kan bli en ny pandemi. Det er allerede en epidemi i Norge, men elsparkesykler finnes jo i større byer over store deler av verden. Derfor tror jeg dette vil bli et globalt fenomen, sier Geisner.

ADVARER: Thomas Geisner, leder for Regionalt traumesenter på Haukeland universitetssjukehus, ønsker forbud mot å kjøre elsparkesykler i promille. Foto: PRIVAT

En fersk undersøkelse fra 2021, gjort av Transportøkonomisk institutt, viser at 43 prosent av elsparkesykkel-brukerne har kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Over halvparten oppgir at de «nesten alltid» kjører uten hjelm.

Skadelegevakten i Oslo har siden januar 2019 registrert over 2500 ulykker. Drøye 200 av disse betegnes som alvorlige. 40 prosent av pasientene er kvinner, mens 60 prosent er menn.

I Oslo var 48 prosent av pasientene journalført som alkoholpåvirket, men skadelegevakten anser det som sannsynlig at det reelle tallet er høyere.

Sjansen for å skade seg på en elsparkesykkel er ti ganger større enn ved bruk av vanlig sykkel. Det viser en rapport fra Statens vegvesen fra 2020 om skader på sykkel og elektrisk sparkesykkel i Oslo.

Roger Josefsen, overlege ved nevrokirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus, sier til VG at han finner det uforståelig at ikke myndighetene regulerer mer.

ØNSKER LOVENDRING: Roger Josefsen, overlege ved nevrokirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus, vil ha påbud om hjelm og forbud mot promillekjøring for elsparkesykkelbrukere. Foto: PRIVAT

– Situasjonen er veldig alvorlig. Det er merkelig at vi har tillat å leie ut elsparkesyklene uten at det er krav om hjelm. Det er også rart at man kan være fører og være påvirket av alkohol, sier Josefsen til VG.

– Samfunnet og politikerne bør gjennomgå ulykkene. Da vil de få svar på om de burde forby utleie eller regulere mer. Elsparkesykler må ha samme regler som andre kjøretøy. Det er ikke tillat å kjøre med promille på vanlig sykkel.

Bunadsangst

En ringerunde til helseforetak og legevakter i Oslo og Trondheim viser samme problemet. Elsparkesykler gir nye skadetyper. Ulykkene skjer ofte nattestid i helger og helligdager.

Pasientene er ofte beruset og fortvilet. 17. mai-helgen fikk Geisner og teamet hans inn pasienter som var livredde for at legene skulle klippe opp bunaden.

– Vi klarte å unngå bunadsklipping, men ofte må vi jo klippe klærne av folk. Pasientene er smertepåvirket og engstelige. Etterpå ser vi at de er skamfulle og flaue. Mange er unge som har foreldrene som sine nærmeste pårørende.

Verre enn trampolineskader

Av 19 innleggelser tatt imot med traumeteam på Haukeland universitetssykehus nasjonaldagshelgen, var 8 forårsaket av elsparkesykkelulykker.

– Så langt i år har hatt 20 pasienter, mot tre i 2020 og én pasient i 2019. Det var først da utleiefirmaene kom tidligere i år at dette ble et problem, sier Geisner.

Han sammenligner med trampolineulykker, men skadene er alvorligere.

– Omfanget er større, og vi ser ofte knusningsskader av ansiktet, hodet og kjevene.

– Er du fristet til å bruke elsparkesykkel selv?

– Jeg tar aldri elsparkesykkel, nei. Ikke døtrene mine på 17 og 21 år heller. De benytter heller bysykkel. Du får ikke den samme farten og dårlige kontrollen.

Dødsulykker

Hittil har Norge hatt to dødsulykker knyttet til bruk av elsparkesykkel: Den første i september i fjor da en mann i 40-årene omkom i en ulykke på en gang- og sykkelsti i Finnfjordbotn i Senja kommune. Den andre fant sted i Rykkin i Bærum i november da en mann i 60-årene falt på elsparkesykkel og omkom.

– Vi har flere pasienter har blitt satt helt ut av spill og fått opphold i studier og jobb. Dette er et ferskt fenomen, så det er vanskelig å si noe om langtidsskadeeffekten ennå, understreker Thomas Geisner.

– Er det farlig å kjøre elsparkesykkel?

– Folk kjører i alle fall i trikkeskinner, i fortauskanter og biler. Eller går på trynet når de skal stoppe. Selv ser jeg ikke det store behovet for elsparkesyklene. Det er viktig at vi ikke slutter å gå i det daglige, at vi går eller tar bussen for daglig og viktig trim.

Bedring etter tiltak

I Trondheim melder Ragnhild Skorstad, seksjonsleder ved skadepoliklinikken på St. Olavs hospital, om en bedring i situasjonen etter de fleste av byens elsparkesykler ble stengt for bruk fra klokken 22.

– Vi hadde mange skader høsten 2020 da bruken tok av. Nå er det bare én sparkesykkelleverandør som har sykler som virker etter klokken 22. Skadeantallet har dalt betydelig, sier Skorstad.

– Det er jo typisk at folk bruker syklene i beruset tilstand på vei hjem etter festligheter, så tiltaket har virket.

BRUKER BEINA: Anne Fische, enhetsleder hos Trondheim interkommunale legevakt. Foto: PRIVAT

Fartsbegrensninger i den brosteinsbelagte bydelen Bakklandet, har også hatt effekt, mener Anne Fische, enhetsleder hos Trondheim interkommunale legevakt.

– Jeg har vært imot elsparkesyklene. Det skulle ikke vært mulighet i det hele tatt for å kjøre dem om natten. Det er om da vi har de mest alvorlige skadene, sier Fische til VG.

– I snitt har vi et par elsparkesykkel-ulykker daglig. Det er trist å se at ungdom som bare vil komme seg raskt hjem ender opp med store skader i ansiktet og utslåtte tenner. «Jeg skulle bare hjem», er det som går igjen.

Selv holder hun seg unna elsparkesyklene, og poserer bare foran noen for VGs skyld.

– Jeg går dit jeg skal. Det er litt tryggere.

I Tromsø er situasjonen så langt bedre enn sørpå.

– Lederen for akuttmottaket rapporterer om null pasienter med skader etter elsparkesykler i år. Her oppe har vi jo nettopp fått syklene, og vi har også snø store deler av året, sier kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev VG at det hadde skjedd én dødsulykke på elsparkesykkel i 2020. Det korrekte tallet er to. Den første ulykken skjedde i Senja kommune, den andre i Bærum. Feilen ble korrigert 23. juni klokken 02.20.