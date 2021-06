SIKKER: Anne Spurkland sier du har vaksine eller infeksjonen å velge mellom. Foto: Mattis Sandblad

Vaksineekspert: − Enten får du vaksine eller covid

De aller fleste som velger ikke å ta vaksinen, kommer til å få corona, mener immunolog Anne Spurkland.

Av Line Fausko

– Enten får du vaksine eller covid. Det er det som er valget. Hvis du ikke tar vaksinen, får du covid før eller siden, det er ganske sikkert. Den smitten blir ikke borte anytime soon, sier immunolog, professor og forfatter Anne Spurkland til VG.

For selv om smittetrykket går ned med en stadig mer vaksinert befolkning, kan også vaksinerte bli smittet, og dermed smitte videre.

– De som er vaksinert, kan bli smittet og de kan smitte deg. Det er ikke sikkert de kommer til å merke noen symptomer. Kanskje har de sluttet å bruke munnbind og å holde avstand. Slik smittes det videre, sier Spurkland.

Smitte vil finnes

I Norge har nå 40 prosent fått minst en vaksinedose, ifølge VGs oversikt.

Rundt en av tre er fullvaksinerte. Målet er å sikre at nok folk er beskyttet slik at epidemien vil ebbe ut. Sjansen for å møte på viruset vil derfor være mindre enn når det er smittebølger.

Men så lenge det finnes en del som ikke er vaksinert eller immune, vil det fortsatt være spredning av viruset her og der, i likhet med influensaviruset som sirkulerer hvert år.

Og de som av ulike grunner har valgt å ikke vaksinere seg, eller ikke kan det, risikerer å bli smittet, sier eksperten.

– Er det sikkert, da, når det er lite smitte i samfunnet?

– Alle som velger ikke å ta vaksinen, er i prinsippet fortsatt utsatt. Hvis mange nok takker nei til vaksinen, vil det bety mulighet for fortsatt smittespredning, sier hun og legger til at sjansen derfor er høy nok til å kunne si at valget står mellom vaksinen og covid.

– Ikke mellom vaksinen og ingenting.

Økt smitte i Israel

Israel, som ruver helt i verdenstoppen i vaksinering, ser nå en smitteøkning.

Over halvparten av Israels innbyggere har fått to doser vaksine – Pfizer eller Moderna, de samme vaksinene som brukes her til lands.

Ifølge landets helsedepartement er rundt 70 prosent av alle som tester positivt, smittet av delta-varianten, som først ble oppdaget i India.

Halvparten av de smittede det siste døgnet er barn. De kaller derfor inn landets barn mellom 12–15 for å bli vaksinert. Myndighetene gjeninnfører også enkelte smitteverntiltak.

Deltavarianten truer også gjenåpningsplanen til flere europeiske land.

Både norske FHI og andre lands fagfolk mener varianten gir mer alvorlig sykdom enn alfa-varianten. En dose vaksine ser ut til å bare gi en beskyttelse på 33 prosent mot denne varianten. FHI tror derimot den gir en høyere beskyttelse mot alvorlig sykdom.

I Storbritannia har den ført til 2,2 ganger flere sykehusinnleggelser enn alfa-varianten.

Må forberedes på smitte i fremtiden

Færder kommune har nylig hatt et delta-utbrudd der syv av dem har vært fullvaksinerte. Det er ikke overraskende, og noe man må forberede seg på fremover, har FHI tidligere sagt til VG.

FHI-overlege Sara Viksmoen Watle sa til VG at vi må være forberedt på at smitte vil skje fremover. Men det er heller ikke noen krise, fordi de fleste vil være vaksinerte.

Sirkulasjon av virus til og med kan ha positiv effekt - for vaksinerte, mente hun. Det er fordi virus vil «booste» immunresponsen og opprettholde beskyttelsen du har fått fra vaksinen.