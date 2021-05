Det er 15 år mellom disse to bildene: Nå forteller Frp-Siv hvorfor hun hopper av politikken

Siv Jensen (51) gir seg som toppolitiker fordi det ble for mye «jobb, jobb, jobb, jobb». Men hun åpner for å kunne bli toppsjef i et større selskap.

For femten år og en dag siden, gikk en strålende fornøyd nyvalgt Frp-leder Siv Jensen ut av døren til landsmøtethotellet på Gardermoen, med en stor blomsterbukett.

Lørdag kveld gikk hun ut av den samme døren, også denne gangen med blomster - etter å ha gått av som Frp-leder.

– Jeg husker jeg var full av veldig mange følelser den dagen for 15 år siden. Jeg var spent, litt urolig og veldig stolt og full av forventninger, sier Siv Jensen.

– Berikende

Hun sier hun var bevisst på en ting til.

– Det eneste jeg var ganske sikker på var at det kom til å bli hardt arbeid og at det ville bli mange dager hvor jeg våknet opp til nye saker jeg måtte forholde meg til.

PÅ KNE FOR SJEFEN: Lite visste daværende TV2-reporter Kjetil Løset om at damen han intervjuet, den dagen hun ble partileder i 2006, skulle bli hans sjef. Løset er i dag kommunikasjonssjef i Frp. Foto: Linn Cathrin Olsen

Hun har ikke sagt for mye om alt hun har ofret, men nå som hun har gått av, erkjenner hun at det har blitt for mye.

– Jeg har vært forsiktig med å si at jeg har ofret mye, fordi jeg har opplevd det som et privilegium å få ha hobbyen min som jobb.

– I det store kommer jeg altså til å huske tilbake på disse årene som berikende og fantastiske, hvor jeg har fått jobbe med og truffet mange utrolig fine mennesker, sier Jensen.

– Jeg har gått glipp av mye i mitt private liv

Men det har hatt sin pris.

– En av grunnene til at jeg bestemte meg for å gi meg, er at jobben er så altoppslukende at alt annet må vike:

– Jeg har gått glipp av for mye i mitt private liv, knyttet til familie og venner. Det dreier seg om øyeblikk som er viktige for folk som står meg nær; som jeg har måtte uteblitt fra, gå tidlig fra, kommet for sent til - eller tilbrakt store deler av i telefonen, fordi jobben alltid går foran.

– Du sier at du ikke vet hva du skal gjøre i fremtiden, men det du nå sier tilsier at det er litt vanskelig å se for seg at du vil gyve løs på en veldig arbeidskrevende jobb, eksempelvis som toppsjef i et større selskap?

– Nei, det er det ikke. Det er forskjell på privat sektor og politikk, for å si det rett ut. Jeg er ikke arbeidssky, jeg har lyst til å jobbe masse. Men det er forskjell på å jobbe masse og å jobbe hele tiden.

– 16–18 timers arbeidsdag

Hun forteller om ekstrem arbeidstid.

– Jeg har i realiteten jobbet hele tiden. Jeg har jobbet 16–18 timers arbeidsdager, blitt vekket om natten, jobbet i helgene, jobbet i ferien: Jobb, jobb, jobb, jobb. Det slipper de aller fleste.

– Hvor mange dager i året er det du ikke har jobbet?

– Det er ikke mange.

– Når du nå går ut og forlater landsmøtehotellet, skal du droppe resten av landsmøtet?

– Nei, jeg skal hjem og delta hjemmefra, digitalt, som menig delegat.

Gir regjeringsære til Carl I. Hagen

I fellesintervjuet med statsminister Erna Solberg (H) i VG lørdag sa Jensen at hun hadde planlagt inntreden i regjeringen allerede fra da hun var nestleder i partiet frem til hun ble Frp-leder i 2006:

Altså over syv år før hun tok Frp inn i regjering i 2013.

– Det fremstår som litt underlig?

– Nei, det er det ikke. Carl og Terje Søviknes og jeg, som var i partiledelsen på det tidspunktet, var enige om at vi skulle berede grunnen og lage de strategiske dokumentene og gjøre Frp klar for mulig regjeringsdannelse.

Søviknes sitter og hører det hun sier, og nikker bekreftende.

Hun har alltid blitt sett på som den som tok partiet inn i regjering, noe Carl I. Hagen aldri klarte.

REGJERINGSNYTT: Siv Jensen gir i dag Carl I. Hagen kreditt for at de endte i regjering. Foto: Hallgeir Vågenes

Det er riktig, men i dag gir hun ham kreditt for å ha tatt initiativet.

– Det var Carl som partileder som satte i gang det arbeidet. Terje og jeg var de som førte det meste i pennen, sier hun i dag.

– Jeg advarte Erna mange ganger

Hun brukte landsmøtetalen sin til å fortelle om en del av seierne da fikk i regjering og om skillet da først Venstre og så KrF kom inn i regjering.

ADVARTE: Siv Jensen sier hun advarte Erna Solberg mange ganger. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg advarte Erna mange ganger om at det ble for grått og kjedelig. Jeg sa at nå må det bli litt mer sprut. Det ble det ikke.

– Blir det et glass med rødvin i kveld?

– Nei, det blir bobler.