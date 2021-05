Hør Krimpodden: Kunstkuppet i Bergen

To biler begynner å brenne i Bergen. Samtidig tar innbruddstyver seg inn i kunstmuseet. De blir fanget på overvåkningskamera.

Tyveriet fra Bergenske Kunstindustrimuseum 5. januar 2013 var spektakulært. Via at nabobygg kommer tyvene seg inn et vindu. På videoen ser vi at én av mennene knuser glasset i et av montrene med uvurderlige kunstskatter fra Kina. Noen av vasene nederst faller ned.

De virker så målrettet at det nesten er rart å se på.

– Det var veldig tydelig at dette var forberedt. det var kassene hadde rom til disse her forskjellige krukkene og sånt, sier Erik Markestad som jobber på museet i Krimpodden.

Tyvene plukker gjenstandene forsiktig ut. 23 antikke kunstgjenstander. Setter dem i eskene de har hatt med seg inn. Og siden er kunsten forsvunnet!

En app utviklet av Interpol skal hjelpe med å bringe stjålne kunstskatter tilbake. Ved å legge ut bilder og info håper politiet å strupe det svarte kunstmarkedet og få hjelp til å finne de forsvunnede skattene.

– Da kan det være at du løser en sak, sier politioverbetjent i Økokrim, Kenneth Didriksen.

