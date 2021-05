Erna Solberg: Tror på mer åpning mot slutten av mai

Det såkalte R-tallet i Norge ligger nå på 0,7. Det gir statsministeren håp om ytterligere lettelser i coronatiltakene mot slutten av denne måneden. Snart håper regjeringen også på å ha et sertifikat klart for de som er vaksinert.

Folkehelseinstituttet (FHI) estimerer nå et R-tall på 0,7 siden 12.april. Det går frem av FHIs ukesrapport. Det betyr at hver smittede i gjennomsnitt smitter 0,7 andre og trenden i smittespredningen er synkende.

Det ble kjent minutter før regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen onsdag ettermiddag.

– Selv om mye går i riktig retning har vi fortsatt relativt høye smittetall. Men jeg tror vi kan si nå at vi er i rute for å kunne åpne ytterligere mot slutten av mai. Men vi må holde ut litt til, sier statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

Til stede på regjeringens pressekonferanse er statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V), samt helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Vaksinesertifikat

Solberg forteller at regjeringen ønsker å bruke coronasertifikat til å åpne opp mer, og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien.

– Vi ønsker å lage et sertfikat som på en sikker måte kan dokumentere hvem du er, om du har fått vaksine, nylig hatt negativ test eller hatt corona. Det kan vi bruke til å åpne opp samfunnet mer og tidligere, sier statsministeren.

Hun forklarer at regjeringen foreløpig ikke har en fullstendig liste over hva de vil bruke det til, men sier det vil kunne brukes både for å gjøre unntak fra smittevernregler i eget land og i forbindelse med reiser til andre land.

– Den som handler om reising må vi se i sammenheng med arbeid i EU med felles europeisk rammeverk. Når vi åpner grensene igjen, må vi ha et system vi kan stole på, der folk ikke kan jukse og legge frem falsk dokumentasjon.

Juni

EU tror et slikt sertifikat vil kunne være klar i juni, men Solberg sier at dersom Norge har et sertifikat på plass før EU, og andre land de stoler på har det samme, vil det kunne åpnes for reising til og fra EU før en fellesordning er på plass.

Etter planen skal det være ferdig tidlig i juni opplyser statsministeren om det norske sertifikatet.

– Her i Norge ser vi i første omgang for oss at det kan brukes til offentlige arrangementer, cruise og andre typer pakketurer. Og til å øke antallet som kan delta på arrangementer utover sommeren, ifølge Solberg.

Hun advarer likevel mot at det både tekniske og juridiske problemer kan oppstå før man konkluderer rundt endelig bruk av et slikt sertifikat.

– Denne planen er ikke endelig. Det kan komme endringer.

Ytterligere lettelser

Statsministeren forteller på pressekonferansen også om planer for ytterligere lettelser for folk som er beskyttet mot viruset, enten gjennom vaksine, eller fordi de har vært smittet av coronaviruset i løpet av de siste seks månedene.

– Vi innfører nå en definisjon på de som kan kalles «beskyttet». Det er de som er fullvaksinerte, som har fått én dose og det har gått tre til 15 uker etter de fikk dosen og at de har oppholdt seg i Norge de siste 10 dagene. Samt personer som har hatt covid-19 de siste seks månedene, forklarer Solberg.

På forhånd var det ventet blant annet at man ville utrede mer om planene for vaksinesertifikat, samt at Raja vil legge frem retningslinjer for årets store kulturelle arrangementer, som musikkfestivaler, spel og idrettsarrangementer.