Sønnene har lang historikk med politiet: − Jeg har gjort alt for barna mine

Tobarnsmoren flyttet til Mortensrud for å skape en trygg oppvekst for barna. Nå er hun svært bekymret for sønnene og vil aller helst flytte derfra.

– Jeg forlater ikke Mortensrud, forteller tobarnsmoren.

Det er fredagskveld, lett snødrev i lufta og mørkt da VG møter henne i boligområdet som ligger øst i hovedstaden.

Det er viktig for moren at vi treffer henne akkurat her. Hun er bekymret for den yngste sønnen sin, og sier hun er nødt til å holde seg i nærheten.

Kvinnen har pent sminkede øyne og lakkerte negler i en dyp rød farge. Det mørke håret er samlet i en hestehale. Hun treffer oss etter arbeidstid - lederstillingen hun har på arbeidsplassen krever at hun er til stede på dagtid.

VG har valgt å ikke skrive navnet hennes, av hensyn til sønnene.

For første gang vil hun fortelle om hvordan det er å være mor til noen av dem som har kjennskap og tilknytning til det kriminelle miljøet på Mortensrud.

Et nettverk og miljø politiet har kjempet mot i flere år.

Ute om kveldene

Denne kvelden er det mange utendørs på Mortensrud. Noen er ute på dagens siste luftetur med hunden, men for flere av ungdommene her har kvelden så vidt begynt. Mange kommer til å være ute til langt på natt.

– De er ute for lenge. Min sønn er en av dem, for han har en innetid han ikke respekterer. Er man ute lenge nok, så kommer man i problemer før eller senere, sier moren.

Hun forteller at familien flyttet til Mortensrud da eldstemann var liten.

– Da bodde vi egentlig på Stovner, men på den tiden var Stovner ganske urolig. Vi kom til hit for å få et roligere liv for barna. Da var Mortensrud et trygt sted, sier kvinnen.

Siden den gang har kvinnen merket en endring i lokalmiljøet.

Sønn i fengsel

Den eldste sønnen hennes soner en lengre dom i fengsel. Han ønsker ikke å snakke med VG.

– Jeg har alltid gjort alt for barna mine og jeg gjør fremdeles alt for dem. Ingen er perfekte, men som mor gjør jeg det jeg kan. Likevel føler jeg meg maktesløs, forteller hun.

Tobarnsmoren sier hun går med en følelse av å være i konstant beredskap. Venner av sønnene har mistet livet i skyteepisoder.

Hun er redd for å få den samme telefonen.

– Absolutt. Det er jeg bekymret for. Jeg ønsker å flytte herfra sammen med sønnene. Få en ny start.

Drap og drapsforsøk

De siste årene har Mortensrud vært preget av flere voldshendelser og rivalisering mellom kriminelle nettverk og aktører.

Det har resultert i flere drap og drapsforsøk.

I 2019 ble Halil Kara (21) skutt og drept utenfor Prinsdal grill. Drapet ble knyttet til konflikten mellom de kriminelle nettverkene på Mortensrud og Holmlia.

Kort tid senere ble Hamse Hashi Adan (20) skutt og drept utenfor Lofsrud skole.

I sommer fikk politiet melding om at en mann i 20-årene var skutt utenfor Mortensrud-kirke. Mannen i 30-årene, som meldte seg til politiet, er tidligere dømt for to skyteepisoder.

Skuddsikker vest og kniv

– En periode gikk den yngste sønnen min med skuddsikker vest. I begynnelsen tror jeg han gjorde det for å tøffe seg, men etter hvert har det blitt en del episoder, forteller tobarnsmoren.

Flere VG har snakket med, forteller at det ikke er uvanlig at ungdommer ned i 14-årsalderen bærer kniv for sin egen beskyttelse.

– Mange av guttene her har opplevd vold. Også min yngste sønn. Han har både vært offer, men også den som har angrepet. Ungdommene sier at de frykter for livet sitt, fortsetter hun.

Kvinnens yngste sønn bekrefter at mange går med kniv når de beveger seg utendørs.

– Det er egentlig ganske vanlig, men man går ikke med det for å skade andre, men i tilfelle andre kommer for å skade oss. Vi må beskytte oss mot dem, forteller han til VG.

– Hvem er «dem»? spør moren.

– Det kommer an på. Det kan være folk vi ikke liker og som ikke liker oss. Hva skal vi gjøre hvis de har kniv og vi ikke har det? svarer sønnen.

«Blikking»

Oppgjør mellom de kriminelle nettverkene har ført til flere alvorlige voldsepisoder.

Ifølge sønnen til kvinnen som møter VG, kan situasjoner raskt eskalere til grov vold.

– Det kommer an på hvordan humøret er, og om de ser på oss på feil måte, sier han.

Fenomenet omtales av både politiet og ungdommene selv som «blikking», og går ut på se på noen på en stygg og dømmende måte.

De mange voldsepisodene har ført til at politiet nå har satt i gang en ekstra innsats blant annet i bydelen Mortensrud er en del av.

Områder med utfordringer

Mortensrud ligger i bydel Søndre Nordstrand, et område med store utfordringer, og blant de bydelene politiet øst i hovedstaden er mest bekymret for.

Dette er bydelen med flest barn og hvor det er vanligst med tre eller flere barn per husstand. Barnefattigdom og trangboddhet dominerer.

Tobarnsmoren er opptatt av å få frem at ungdommene som vokser opp her, ikke skal stemples som kriminelle og trøblete.

– De er kjærlige, sier hun.

Føler seg sviktet

Hun blir oppgitt over hvordan mange av sønnenes venner opplever stigmatisering.

– De driver med ting som ikke er så bra også, og jeg prøver ikke å sitte her og skylde på systemet, men de har opplevd mye svikt, sier hun.

Kvinnen peker på at flere har problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og ifølge henne er det mange som ikke tør å opplyse i søknaden om at de bor på Mortensrud i frykt for å bli forhåndsdømt.

– De møter mye motstand. Min eldste sønn er en av dem. Jeg maste mye på at han skulle få seg en jobb, og vi sendte mange søknader. Uten jobb er veien kort til å bli kriminell, forklarer moren.

Stoler ikke på noen

Yngstesønnen forteller om følelsen av å bli mistenkeliggjort og forskjellsbehandlet.

Følelsen av å ikke kunne stole på noen. Verken på lærerne, politiet eller fastlegen.

– De ser på oss som kriminelle, og da tenker mange at så lenge man blir sett på som kriminell og behandlet som kriminell, så kan man like gjerne være kriminell, sier sønnen.

Da blir lojaliteten til vennegjengen sterk.

– Jeg stoler kun på kompiser. Vi står sammen, og det blir tett, sier gutten.

Sønnens syn på politiet og autoriteter er en oppfatning flere ungdommer deler.

Tobarnsmoren er opptatt av at det må jobbes mer forebyggende. At innsatsen og relasjonsbygging må inn tidligere.

– Tillit er kjempeviktig og nøkkelen til alt. Klarer man ikke bygge det, så har man bommet skikkelig. Da blir lokaliteten gruppevis og de blåser i om de blir medskyldig hvis man dekker over for kompisen, sier hun.

– Mange timer i uka brukes

Hans Magnus Gjerlaug er avsnittsleder ved kriminalforebyggende seksjon i den geografiske driftsenheten Oslo-politiet kaller enhet øst.

Han forteller at politiet sjeldent lykkes med å få en endring hos ungdommene hvis det ikke er en relasjon i bunn.

– Det er viktig for oss å formidle at ungdommene våre er noen som vi er med og ikke mot. Mange timer i uka brukes til å etablere gode relasjoner med ungdommer slik at sjansen for at vi får mulighet til å prege og hjelpe til endring blir bedre og større, sier avsnittslederen.

Han forteller at de som jobber forebyggende hos politiet bruker mye av tiden, også fritiden, på å få et godt forhold til ungdommene.

– Søker sjeldent hjelp mellom 08 - 16

–Det kan handle om alt fra å trene sammen, ha samtaler, spise noe, hjelpe med praktiske ting, ta telefonen når de ringer på natta eller forklare og henvise til de riktige hjelperne i bydel eller andre etater, sier han.

– Våre ungdommer søker seg sjeldent til hjelp mellom 08 og 16 på hverdager, påpeker Gjerlaug.

Samtidig må politiet også sørge for trygghet for alle.

– Og da må loven håndheves og det sanksjoneres mot dem som gjør ran, bruker vold, truer noen eller går rundt med våpen, forteller Gjerlaug.

– Ikke tid til meg selv

Som alenemor har tobarnsmoren lite tid til overs.

Det meste av fritiden går med til å følge opp sønnene. Jevnlig har hun samtaler med forebyggende enhet hos politiet og med barnevernet.

Samtidig stilte hun opp for det lokale idrettslaget, hun har vært FAU-representant på skolen og bidratt som frivillig ute på kveldstid sammen med andre foreldre.

Ved siden av lederstillingen på jobben, har hun også tatt utdanning.

– Jeg kan kort og godt si at jeg ikke har noe særlig tid til meg selv. Jeg har ingen besteforeldre i området som kan hjelpe til. Av og til er det tungt, sier kvinnen.

