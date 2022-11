KLEMMEN: Halvorsen sier hun er glad i å få en klem av de som jobber hos Frelsesarmeen. Her får hun også en klem av Støre.

Rørt Støre møtte Mette (41): − Det er veldig sterkt

Selv om Mette Halvorsen (41) får hjelp av velferdsstaten, må hun til Frelsesarmeens slumstasjon for å hente mat på Jonas Gahr Støres vakt.

– Det har vært vanskelig å være en mor. Jeg er mammaen som aldri får fulgt opp. Det er som å putte sønnen sin ute i havet på en båt uten årer, sier Mette Halvorsen (41) til Jonas Gahr Støre, mens en tåre renner nedover kinnet.

Statsministeren kremter, og blir blank i øynene.

De sitter i den åpne kafeen på Frelsesarmeens slumstasjon på Grünerløkka. Det lukter nystekte vafler fra kjøkkenet. De som har kommet innom for en gratis lunsj, en prat og en kaffekopp har begynt å forlate lokalet.

Halvorsen er uføretrygdet og alenemamma til tre barn på 16, 14 og 9 år. Hun har kommet innom en gang iblant tidligere, men i det siste har blir kortere mellom besøkene. Nå henter hun mat én gang i uka.

– Det er så flott å komme ned her og møte de som jobber her, å kjenne på den tryggheten og å få en god klem, sier hun.

TØFT: Tårene triller når Halvorsen snakker om hvordan den økonomiske situasjonen påvirker hva hun kan gjøre for barna.

Flere søker hjelp

For stadig flere familier som sliter med økte matpriser, strøm og raske rentehopp, strekker ikke lenger pengene til. Hittil i november har Frelsesarmeens slumstasjon registrert 146 helt nye mottagere.

I det siste har de også sett mer til en ny gruppe mennesker. Det er folk som har både jobb og leilighet, forteller slumstasjon-sjef Irene Mathisen.

– Folk har kanskje en buffer på at renta kan øke noe, men så øker jo alt, og da går det ikke. Vi har flere som sier de ikke får hjelp av Nav fordi de eier leilighet, sier hun.

– Føler jeg mister kontroll

Etter at Støre har fått en omvisning på slumstasjonen, forteller Halvorsen ham om hvordan hun ikke får den hjelpen og veiledningen hun trenger fra Nav.

– Det er forferdelig vanskelig. Det tar så mye krefter å manne seg opp til å komme til Nav, fordi du føler du er så nedtrykt fra før av, sier hun.

Spiralen som har gjort at hun havnet her startet da bruktbilfirmaet hun eide gikk konkurs i 2012. Hun ble sittende igjen med en stor gjeld. Siden ble hun utsatt for en alvorlig arbeidsulykke, som gjorde at hun måtte igjennom to store operasjoner.

I dag har hun ti skruer i nakken, to plater i halsen, og er hundre prosent ufør. Hun har måttet selge bilen som hun ikke hadde råd til å ha lenger.

VIKTIG STØTTESPILLER: Halvorsen sier hun setter stor pris på varmen og støtten hun får fra slumstasjon-sjef Irene Mathisen og andre hos Frelsesarmeen.

Regjeringen har innført strømstøtte til alle husstander. Halvorsen får uføretrygd, bostøtte og barnetrygd.

Likevel sitter hun igjen med mellom ni og elleve tusen kroner i måneden, som skal dekke mat, klær, transport og andre utgifter til henne og de tre barna.

Hun kvier seg for å be for ofte om å bli kjørt eller hentet steder av de hun kjenner.

– Jeg er helt alene, og har ikke noe stort nettverk rundt meg. Da er det ikke lett å bruke de få personene og be dem om hjelp hele tiden. Men det er fremtiden man har blitt så usikker på, jeg føler jeg mister kontroll, sier Halvorsen.

Hun var usikker på om hun våget å stå åpent frem og fortelle statsministeren om sin situasjon, men sier hun gjerne ville være et ansikt på det som rammer flere nå.

– Jeg sitter med gjeldssondering etter firmaet. Så kom corona, og i den perioden gikk jeg fra et 16 år langt forhold til å stå alene uten den andre inntekten. Og det ramler bare, det raser, for du står der helt på bar bakke. Hvordan skal man ha råd til bilen, til lege, eller til medisiner?

Støre: Må gå igjennom ordningene

Etter å ha lyttet til Halvorsen, og hørt hva de ansatte på slumstasjonen forteller om de nye problemene de står overfor, sier statsminister Støre til VG at han setter stor pris på at hun forteller sin historie.

– Det er veldig sterkt, og jeg kjenner jo den smerten hun sitter med. Men også pågangsmotet hennes til å få dette til å gå rundt med veldig trange rammer, sier han.

– Mette får jo egentlig alle de tingene hun skal få av sikkerhetsnettet i dag – likevel må hun hit. Og det er ikke Frelsesarmeen som skal være sikkerhetsnettet?

– Nei, men vi skal takke Frelsesarmeen for at de er her og møter folk med verdighet. Det vi snakker om her er egentlig et plaster, men det er i alle fall noe vi kan gjøre nå, sier han, og viser til at regjeringen ga 20 millioner ekstra til organisasjoner som Frelsesarmeen før jul.

SPENT: Halvorsen sier hun er glad Støre ville komme og se arbeidet til Frelsesarmeen, men håper også det føles opp med handling.

Regjeringen er under stort press for å møte «nyfattigdom» med nye tiltak. Både organisasjoner og partier er utålmodige.

– Folk opplever at det haster at dere gjør noe med dette?

– Det gjør vi og. Vi klarer ikke å løse det fra en uke til en annen, men vi skal jobbe med det. Det er prioritet én, det vil jeg si. Det er derfor vi er her.

– Men hva skal dere gjøre med det?

– Trygdene blir justert hvert år basert på lønnsutviklingen, men nå har prisene økt mer, og vi må gå igjennom ordningene og se om de treffer det som er behovene. Når du møter hjelpeapparatet i Nav må du møte mer enn bare et skjema – det vet jeg at det gjøres mye arbeid med nå, sier Støre

– Gjør inntrykk

Under samtalen fortalte Halvorsen også hun at skulle ønske hun kunne jobbet litt på en tilrettelagt måte selv om hun er ufør, men at hun er «livredd for å gjøre noe feil og risikere å miste alt».

Støre sier det ikke må være slik at å jobbe helt eller delvis setter noen i en vanskeligere situasjon med støtteordningene de får.

– Det er noe du må få igjen for. Men det er ikke alle som kan jobbe, og det skal ikke være noe du må gjøre ut av nød.

Han sier det gjør spesielt inntrykk å høre om hvordan Halvorsen opplever at økonomien gjør det vanskelig for henne å være en god mamma til sine tre barn.

– Jeg har også tre barn, man kan tenke seg hva det betyr. Jeg har ikke opplevd det hun har opplevd, men hun formidler det på en god måte. Hun vil være der for barna sine og føler at det er presset, og det gjør inntrykk, sier Støre.

HJELPER FLERE: Irene Mathisen sier de på slumstasjonen ofte hjelper folk med å forstå hvordan og hva folk kan få hjelp til av nav. De deler også ut fritidsaktivitet-klippekort, mat, og gir veiledning.

Bekymret for renta

Støre viser samtidig til det slumstasjon-sjef Irene Mathisen forteller om at flere av de nye familiene og personene som søker hjelp nå, gjør det på grunn av prisøkning og høy rente.

– Det er det som er krevende å formidle i den tiden som er nå: At vi må holde igjen på ting som vi ellers ønsket å gjøre. Hvis ikke kan statens pengebruk bidra til at prisene øker enda mer, sier han.

– Hvis prisstigningen biter seg fast, så er det de som kommer her som vil merke det i aller størst grad. For mange av dem kan det være det som tipper det over og gjør at det ikke går.

HAR HÅP: Halvorsen sier Frelsesarmeens slumstasjon har blitt et lyspunkt i hennes hverdag, men hun håper hun blir mindre avhengig av hjelp i fremtiden.

Etter at Støre har dratt videre, sier Halvorsen til VG at hun ikke vet helt hva hun skal tenke.

– Man får litt, og så blir man tatt fra det andre igjen. Men jeg synes det var lovende å se Støre i dag, virkelig, og jeg håper det kanskje kan bli en litt lettere fremtid.

– Så du er glad for at han kom, men du må se noe han gjør for å bli overbevist?

– Ja, helt riktig. Det spiller ingen rolle hvem det er, men noen må ta tak i situasjonen. Hvis Jonas har lyst til å bidra til at vi skal få en litt lettere hverdag med mindre bekymring for barna, så er det fint.