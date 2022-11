ANGREP: Den seks år gamle rottweileren angrep det ett år gamle barnet, som døde hjemme hos den tiltalte kvinnen.

Nabo om hundeangrepet: − Det føltes som en time

ØSTRE INNLANDET TINGRETT (VG) Det ett år gamle barnet døde etter et hundeangrep i fjor sommer. Naboen så angrepet fra huset sitt, og løp til for å hjelpe.

– Jeg lå og så på TV da jeg hørte noen lyder som jeg ikke skjønte hva var, sier naboen til den tiltalte kvinnen.

Hun vitner i saken hvor en kvinne i 50-årene er tiltalt for uaktsom forvoldelse av død etter at en 1-åring døde i et hundeangrep hjemme hos henne.

Naboen forteller at hennes første tanke var at rottweileren til tiltalte hadde fått tak i en annen hund.

– Grunnen til at jeg tenker det, er fordi det har skjedd før. Men jeg kunne ikke forestille meg at det var et barn.

Hun løper gjennom hagen og over veien bort til terrassen, forklarer hun. Der ser hun at hun hunden har angrepet barnet.

– Jeg tenkte umiddelbart at her må jeg gå inn og prøve å hjelpe til.

Hun kaster seg inn i det hun anslår er noen minutter med intens kamp sammen med tiltalte.

– Det føltes ut som en time, sier kvinnen, tydelig preget fra vitneboksen.

Naboen beskriver hunden som i et modus.

– Han ble rett og slett et rovdyr

Les kommentar fra retten på VG+: Alles verste mareritt

Det var i juni i fjor, hjemme i et hus i Brumunddal, hundeangrepet skjedde.

Den nå tiltalte kvinnen i 50-årene satt barnevakt for 1-åringen en sommerdag. Ute i hagen på baksiden av huset, gikk de to hundene hennes løse – en rottweiler og en golden retriever.

Kvinnen hadde satt opp en provisorisk provisoriskProvisorisk betyr midlertidig eller foreløpig. grind mellom verandaen og stuen, og verandadøren stod åpen. Kvinnen fortalte i retten mandag at hun så gutten gå inn i huset. Da hun gikk inn like etterpå, så hun at rottweileren hennes hadde gått til angrep på gutten.

Til tross for grinden får rottweileren tak i gutten og biter ham flere ganger, står det i tiltalen. 1-åringen dør på stedet av skadene. Hunden avlives kort tid etterpå.

Mandag møtte den tiltalte kvinnen i Østre innlandet tingrett, hvor spørsmålet om hun har vært uaktsom står sentralt. Hun nekter straffskyld, og var svært preget under rettens første dag.

Påtalemyndigheten mener at kvinnen lot gutten være uten tilsyn, og at hunden som angrep barnet, var løs uten at den var forsvarlig inngjerdet. Den provisoriske grinden var en av tingene aktor tok opp i retten mandag.

Saken oppdateres.