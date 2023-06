Kommentar

En bauta er borte

Hanne Skartveit Politisk redaktør.

LO-LEDER: Yngve Hågensen er en av de mektigste LO-lederne gjennom tidene. Og en av de viktigste, skriver Hanne Skartveit.

Yngve Hågensen var mannen fra små kår. Som så de store linjene.



Barnehjemsgutten fra Finnmark, som nådde helt til topps i det norske samfunnet. Mannen som aldri sluttet å banne. Som alltid møtte andre mennesker med varme og oppriktighet. Og som aldri ga seg.

Hågensen var ikke redd for strid og uenighet. Men han var opptatt av at det går an å være uenig uten å være uvenner. Det er verdt å merke seg, i dagens tidvis opphetede debattklima.

Yngve Hågensen er en av de mektigste LO-lederne gjennom tidene. Og en av de viktigste. Få, om noen, har preget norsk økonomi og norsk arbeidsliv som ham. Gjennom 1990-tallet bar han Norge gjennom en av landets verste økonomiske kriser.

Gjennom 1980-tallet og inn på 1990-tallet hadde både rentene og arbeidsledigheten økt dramatisk. De høye tallene var noe nytt og fremmed i etterkrigstidens Norge. Samtidig var forholdet mellom arbeidsgiverne og fagbevegelsen svært betent, etter noen vonde konflikter.

Hågensen fryktet at ledigheten skulle bite seg fast. Han hadde sett hvordan særlig unge som ikke kom inn i arbeid, ofte endte opp utenfor arbeidslivet. De kom aldri inn igjen. Det hadde store kostnader, både for den enkelte og for samfunnet.

Som LO-leder tok Hågensen initiativ til å samle arbeidsgiverne, fagbevegelsen og staten til et inntektspolitisk samarbeid. Arbeidstakerne skulle dempe sine lønnskrav, mot at arbeidsgiverne sikret arbeidsplassene, og staten bidro med studieplasser og arbeidsmarkedstiltak. Samarbeidet mellom de tre partene fikk navnet «solidaritetsalternativet».

2005: Her partileder Jens Stoltenberg sammen med Thorbjørn Berntsen og Yngve Håkonsen på Arbeiderpartiets landsmøte i april 2005.

Hågensen er solidaritetsalternativets far. Selv sa han at dette var det han var mest stolt av i sin tid som LO-leder. Han satt i LO-ledelsen i 24 år, 12 av dem som øverste leder.

Veien dit var ikke enkel. Han lanserte seg selv, gjennom et sommerintervju i Dagbladet. Dette var høyst uvanlig. For første gang i historien var det avstemning på LO-kongressen om ledervervet. Hågensen vant, på tross av at eliten i både LO og Arbeiderpartiet ville ha Nils Totland, den andre kandidaten. Og på tross av en ryktestorm og stygge personangrep mot Hågensen i forkant.

Forholdet mellom Hågensen og daværende Ap-leder Gro Harlem Brundtland var lenge anstrengt. På et tidspunkt møttes de to på Brundtlands feriested, Mylla i Nordmarka, og snakket ut. Hågensen beskrev i ettertid dette møtet som åpent og ærlig. De gikk til kjernen, og fikk en gjensidig forståelse av hverandres roller, og hverandres personlighet og væremåte.

1990: Her er Hågensen sammen med Gro Harlem Brundtland.

Denne erkjennelsen var viktig når de to braket sammen i samarbeidskomiteen, der Aps ledelse og LOs ledelse møtes jevnlig. Det kunne gå hardt for seg. Men alle som så de to lederne i disse årene, kunne observere at de tross ulikt temperament og bakgrunn, næret en dyp respekt for hverandre.

Hågensen kom fra et helt annet sted enn de aller fleste andre samfunnstopper. Fortellingen om hans liv kunne vært en roman.

Hågensen ble født i Vardø i 1938. Da han var to år gammel, sendte moren ham og storebroren på barnehjem. Først i Vardø, før hele barnehjemmet måtte flykte sørover. De endte i nærheten av Fåberg, i Gudbrandsdalen.

Her fikk også Yngve Hågensen et glimt av moren sin. De voksne på barnehjemmet hadde fått vite at moren var på vei sørover, med tog. Derfor var Yngve og broren Reidar på togstasjonen i Fåberg, en sen natt.

GJEST I PODKAST: I 2018 var Hågensen gjest i Hanne Skartveits podkast.

– Da skulle toget stoppe, slik at vi kunne vinke til henne fra vinduet. Det var den kontakten jeg hadde med henne, tror jeg. Reidar forteller at hun besøkte oss på barnehjemmet, noen ganger mens vi var i Finnmark. Men det var før jeg var seks år, så det husker jeg ikke noe særlig av, fortalte han da han var gjest i podcasten min for noen år siden.

Brødrene ble gjennom årene sendt til flere ulike barnehjem. På et tidspunkt endte de opp på et barnehjem i Oslo. Det var ikke et bra sted.

Storebror Reidar ble kastet ut derfra. Brødrene ble splittet, Yngve ble sendt til et guttehjem i Asker, 11 år gammel. Det var først samme dag han skulle dra, at han fikk vite at han skulle flytte. Med en ferdigpakket koffert og to kroner i hånden, fikk han beskjed om å dra ned til Kontraskjæret og ta en gul buss det sto Hønefoss på. Alene.

På Vøyenenga skulle han gå av bussen, ta til høyre, opp noen bakker i to-tre kilometer, til han kom det et skilt med Vøyen gård. Der visste de at han skulle komme. På guttehjemmet bodde det 70 gutter. Hågensen likte seg der, og bodde på gården til han gikk ut av folkeskolen.

I HAGEN I 1996: Yngve Hågensen og hunden Bobben koser seg i hagen hjemme hos Hågensen torsdag.

Først da han nærmet seg konfirmasjonsalder, fikk han og moren kontakt igjen. Han hadde bare godt å si om henne.

– Jeg ville aldri klandre mora mi. Det gjorde jeg aldri. At vi kom på barnehjem, kunne jeg ikke skylde henne for. Hun satt der med tre gutter, og var enke og krigen kom.

Hågensen har sagt at han gjennom oppveksten lærte å stå på egne ben, og å stå alene. Først da han hadde passert 30 år, åpnet han seg opp for et annet menneske. Da traff han Astrid, som ble kona han gjennom 42 år, frem til hun døde brått.

Da jeg mot slutten av vår samtale tilbake i 2017 spurte ham hva som blir historien om ham, svarte han:

– Jeg håper det blir han som aldri ga opp kampen for arbeid for alle.

Og det er det som blir stående etter Yngve Hågensen. Mannen som aldri ga opp. Som alltid sto på arbeidsfolks side. Stilte makten til veggs. Og tok ansvar. Ikke bare for seg og sine medlemmer. Han var opptatt av at alle skulle med. At ingen skulle bli stående igjen, med lua i hånden.

PODKAST: Her kan du høre Hanne Skartveits møte med Hågensen i 2017.

