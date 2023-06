LISTETOPP - IGJEN: Den ekskluderte Frp-politikeren Lars Petter Solås får likevel ikke fritak fra valglistene i Oslo til høsten.

Frp håper velgerne i Oslo vil forholde seg til ny «listetopp» fremfor Solås

Den ekskluderte Frp-politikeren Lars Petter Solås blir listetopp i Oslo til høsten. Frp håper likevel velgerne vil stemme på andre kandidater.

NTB

Kommunaldepartementet har vedtatt at Solås ikke får fritak fra valglistene i Oslo til høsten.

Dermed blir han stående på førsteplass på Oslo Frps valgliste, bekrefter valgansvarlig i Oslo kommune Karina Miller overfor NTB.

– Nå må Oslo kommune sette ham tilbake på listen sånn at han står på topp for Frp, sier Miller.

Solås har vært Frps toppkandidat i Oslo, men ble ekskludert fra partiet etter «uønsket atferd» på et nachspiel etter partiets landsmøte. I ettertid har han dannet en ny, uavhengig gruppe i Oslo bystyre.

Ny listetopp mister førsteplassen

I slutten av mai vedtok valgstyret i Oslo at Solås skulle bli strøket fra Frps valgliste i Oslo. Dermed rykket andrekandidat Magnus Birkelund (37) opp til førsteplass.

Nå blir han altså forbigått av Solås. Frp håper likevel velgerne vil stemme på andre kandidater enn Solås.

Les også Lars Petter Solås (Frp) etter landsmøte-nachspielet: - Jeg har dummet meg ut Lars Petter Solås (Frp) unnskylder for landsmøte-nachspielet, der han blant annet skal ha tatt en journalist i skrittet.

– For Fremskrittspartiet vil det være Magnus Birkelund som er den øverste kandidaten på vår valgliste i Oslo. Vi håper velgerne vil forholde seg til Fremskrittspartiets politikk og kandidater som er medlem av partiet, sier Frps assisterende generalsekretær Helge Fossum til NTB.

Han bekrefter at Solås fortsatt er fratatt medlemskapet i Frp. På spørsmål om hvordan Frp forholder seg til at han nå blir listetopp for partiet, svarer Fossum:

– Det er opp til velgerne. Vil man ha Frp-politikk, er det Frp-ere som er best til å målbære den.

Mener departementet overkjører Oslo

Solås fikk altså først tillatelse til å trekke sitt kandidatur, før valgstyret i Oslo mottok en klage. Saken måtte derfor behandles på nytt. Kommunaldepartementet var klageinstans og tok den endelige avgjørelsen.

«Valgstyret i Oslo kommunes vedtak om godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget i Oslo fra Fremskrittspartiet, opprettholdes med den endring at Lars Petter Solås skal stå som kandidat», heter det i vedtaket.

Les også Solås får fritak fra Frp-lista ved valget i Oslo Den ekskluderte listetoppen Lars Petter Solås blir strøket fra Fremskrittspartiets valgliste i Oslo.

Fossum i Frp er skuffet.

– Vi synes det er leit at departementet har overkjørt Oslos valgstyre og med det sørger for at det ikke er partiets egne kandidater som står på toppen av valglisten, siden Lars Petter Solås ikke er medlem i Fremskrittspartiet lenger, sier Fossum.

– Departementet har overkjørt Oslo, som har fattet et vedtak helt i tråd med praksis både i Oslo og flere andre store kommuner og fylker, fortsetter han.