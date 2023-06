Snusmysterium løst: − Det er veldig, veldig mange bokser

Snus til en verdi av to millioner kroner var sporløst borte. Nå kan eierne puste lettet ut.

VG skrev i mai om snusleverandøren Snus365 som fikk sjokk da tyver hadde tatt seg inn i lageret deres på Slemmestad i Asker. De kom seg unna med 27.000 bokser snus til en verdi av to millioner kroner.

Søndag fant Øst politidistrikt en container med en større mengde snus på Sofiemyr i Nordre Follo kommune.

Fredag klarte politiet å snuse opp hvor boksene kom fra.

– Vi kan bekrefte at snusen som er funnet er fra Snus365, og jobber nå med å innhente eventuell videoovervåkning fra funnområdet. Det er fortsatt ingen mistenkte i saken, sier politiadvokat Jelena Corovic i Enhet Vest/Oslo politidistrikt til VG fredag.

Daglig leder i Snus365, Morten Iversen

Ikke overrasket

Daglig leder i Snus365, Morten Iversen, er ikke overrasket over at snusen i containeren tilhører dem.

– Hvor mange containere fulle av snus ligger det rundt omkring liksom, spør Iversen lattermildt.

Iversen og Snus365 er glad for at boksene med snus endelig er funnet. Nå håper han politiet klarer å spore opp tyvene.

– Kanskje de klarer å finne ut hvem som har eid eller leid containeren. Det er jo også den bilen fra tyveriet, hvem eier den?

I mai bekreftet politiet overfor VG at gjerningspersonene benyttet en varebil i gjennomføringen av tyveriet.

Iversen forteller at politiet ikke har full oversikt over hvor mange bokser med snus som har ligget lagret i containeren. Han gir derimot en pekepinn på omfanget:

– Det er veldig, veldig mange bokser. Det er så mange at politiet rett og slett ikke har hatt kapasitet til å telle dem.

RAMPONERT: Slik så lageret til Snus365 etter at tjuvradene hadde vært på ferde.

Verdiløse bokser

Selv om alle boksene nå kan være funnet har ikke Snus365 noe behov for å få snusen returnert.

– De har ligget i en metallcontainer i årets varmeste måned. Den snusen er nok ødelagt, forteller Iversen.

Han påpeker også at det er umulig for Snus365 å være sikre på at snusen ikke er tuklet med.

– Vi vet ikke om tyvene har gjort noe med snusen. De boksene er helt verdiløse for oss, sier han.

Avslutningsvis kommer han med en oppfordring til alle som vurderer å kjøpe stjålet snus.

– Det må du ikke finne på. Den vet du ikke hvor har vært.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post