MÅ SKYTE DYR: Sauebonde Kjetil Hovden frykter nå at han må legge ned driften.

Bonde brukte øyemedisin på to sauer – må avlive hele flokken

Det har Mattilsynet konkludert med nesten tre år senere. – En ekstrem arroganse, sier sauebonde Kjetil Hovden.

Saken oppdateres.

I desember 2020 brukte sauebonde Kjetil Hovden fra Lillesand en øyemedisin på to sauer. En av dem fikk en salve med antibiotikumet kloramfenikol.







Det er et stoff som er ulovlig å bruke på produksjonsdyr produksjonsdyrDyr som skal slaktes og bli til mat for mennesker..

Tre år senere har Mattilsynet for andre gang konkludert at all sau født før 31. mars 2021 må avlives.

Det var avisen Nationen som først skrev om saken.

– Det er en ekstrem arroganse som utvises fra denne etaten, sier en nedslått sauebonde til VG.

Ifølge Hovde kom det opprinnelige vedtaket fra Mattilsynet rundt ett år etter en kontroll av dyrenes journal.

Der skal de ha funnet at kloramfenikolsalven hadde blitt brukt på to dyr. Hovde mener selv han brukte salven kun på ett dyr.

Etter å ha sendt 300 dyr til slakt siden våren 2021, skal det nå være rundt 40 mordyr igjen som rammes av det siste vedtaket.

– De har latt meg slakte og selge sauer i tre år siden denne episoden, men det er først nå de vedtar at jeg må slakte alle sauene mine. Da er de ikke så bekymret for folkehelse, altså.

– Men skjønner du at Mattilsynet kommer med dette når du bruker en ulovlig salve?

– Nei, egentlig ikke. Jeg kunne skjønt det hvis det har reelle medisinske konsekvenser, men det gidder de ikke engang å drøfte i vedtaket.

Han sier han nå frykter at han må legge ned driften som sauebonde og vil vurdere om det skal tas ut stevning eller kreve endring.

I sin siste vurdering av saken tar Mattilsynet utgangspunkt i EØS-regelverket, og konkluderer med at det ikke er lov å behandle produksjonsdyr med kloramfenikol.

«Kloramfenikol er strengt forbudt å bruke på dyr som skal til mat, og har vært forbudt siden 1995», skrev Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse hos Mattilsynet, i et generelt svar om saken til Nationen.

Ifølge Store medisinske leksikon er kloramfenikol et antibiotikum som først og fremst brukes som øyensalve og øyendråper mot infeksjoner i øynene for mennesker og dyr.

Stoffet er altså ikke ulovlig å bruke på dyr, men dyr som har fått det skal ikke slaktes og selges som menneskeføde.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post