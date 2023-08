To uvær slo seg sammen: Slik ble ekstremværet «Hans» til

To ulike stormer og uvær kom fra Storbritannia og Italia. De slo seg sammen og skapte ekstremværet «Hans» på vei mot Norge.

Kortversjonen Ekstremværet «Hans» er en kombinasjon av to kraftige værsystemer fra Italia og Storbritannia, kjent som «Petar» og «Antoni» ved Meteorologisk institutt i Norge.

«Petar» forårsaket betydelige skader i Hellas og Slovenia som resulterte i minst syv dødsfall og tusenvis av evakueringer. «Antoni» førte også til alvorlig flom i flere britiske lokalsamfunn.

Værsystemene møttes og fusjonerte over Sverige og Norge, noe som førte til «Hans».

«Hans» svekkes nå, men meteorologene advarer om at uværets ettervirkninger vil fortsette inn i neste uke, da regnvannet langsomt skal renne nedover langs vassdragene. Vis mer

Ekstremværet «Hans» har overrasket flere av kollegaene til Pernille Borander ved Meteorologisk institutt. Få har sett så kraftige værsystem komme fra sør tidligere.

Men «Hans» ble ikke født i et vakuum. Han er en kombinasjon av to andre ganske kraftige værsystemer.

– Før helgen kom en storm med kraftig vind over Storbritannia, som de kalte «Antoni». Samtidig kom sterke regnbyger over Italia med lyn og torden, som de kalte «Petar», forklarer Borander.

Disse to uværene flyttet seg, og etter hvert slo de seg sammen over Sverige og Norge.

– Du kan si at «Antoni» pluss «Petar» er lik «Hans», sier meteorologen.

BRIGHTON: Store bølger traff Palace Pier i den tradisjonsrike badebyen på Englands sørkyst.

I Italia ble tre regioner rammet.

Syklonen «Petar» med regn og lyn

– «Petar» var veldig ustabilt, med kraftige byger og tordenvær. Det startet nord i Italia, men flyttet seg østover til Hellas.

I Hellas varslet de at lyn og hagl kom sammen med nedbørsmengdene, og at det også ville ramme Makedonia nord for Hellas.

Over Hellas økte «Petar» i styrke. I løpet av helgen ble Slovenia rammet av flom og lyn, som førte til at minst syv personer mistet livet og flere tusen ble evakuert.

VENEZIA: Byen med kanalene ble rammet av flom på Markusplassen i forrige uke.

EUs president Ursula van der Leyen var på besøk hos flomrammede denne uken. Også Østerrike og Kroatia ble rammet av dette uværet.

«Antoni» blåste kraftig i Storbritannia

Stormen «Antoni» kom først til Irland, så til England. Det var det første uværet sterkt nok til å få et navn.

Med 43 mm nedbør var det like mye på ett døgn som halve august måned. Det var likevel vinden som var mest plagsom, ifølge Borander.

Samtidig førte det til flom flere steder.

LONDON: Elven Themsen gikk over sine bredder i hovedstaden på grunn av stormen «Antoni».

Loftus ble rammet for andre gang på tre år. En innbygger fortalte Sky News at han er frustrert over at byen ikke klarer å forebygge flom gjennom bedre avløpssystem. Heller ikke responsen på ulykken var til hjelp.

– Å levere sandsekker på døren syv timer etter hendelsen er bare fullstendig bortkastet tid. Alle bare krangler, ingen gjør noe, og nå er vi rammet av flom igjen, sier Paul Jones-King til Sky.

Han tok bilder av sandsekkene og den oversvømte gangen i huset sitt.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

I Storbritannia varslet meteorologene vindstyrker på oransje nivå, som er det nest høyeste, akkurat som i Norge.

– Da restene av «Antoni» og «Petar» møttes midt på kontinentet, slo de seg sammen og beveget seg mot Skandinavia, sier Borander.

På vei mot Norge

Det var da alarmen gikk hos Meteorologisk institutt og hos Norsk Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Sverige fikk nedbør som ble varslet på gult nivå, men de har hatt ekstremt høy fare for flom og varslet rødt nivå for vannstand, likevel.

– Dette så vi begynte å nærme seg i helgen.

– Når oppdaget dere hvor det var på vei?

– Værprognoser er sikret tre dager fram i tid. Vi kunne se at ting var i gjære før helgen, og at det var et potensial for kraftig regnvær, sier Borander.

PREVALJE: Hus ble revet med av vannmassene i Slovenia, der minst syv har mistet livet på grunn av vannmasser og lyn i helgen.

De satte inn ekstra mannskap i helgen, og lørdag begynte varslene å gå ut.

– Vi holdt fortsatt litt igjen på å varsle rødt farenivå, fordi det var litt usikkerhet fortsatt. Rødt er et ekstremt farevarsel, da skal man være sikker på utfallet.

Det viste seg å stemme allerede dagen etter, sier Borander.

Samtidig påpeker flere brukere i sosiale medier at nedbørsmengden som var varslet, ikke er mer enn det som regnes som normalt på Vestlandet.

Det handler ikke bare om hvor mye regn som kommer, men også hvor det kommer.

Rødt nivå i øst er ikke engang gult i vest

Mens 80 mm nedbør gir rødt varsel på Østlandet, må man over 120 mm før det varsles gult farenivå i vest, grovt regnet.

Langs bratte fjellsider på Vestlandet vil store mengder regn renne raskere bort. Både naturen, menneskene og infrastrukturen er herdet når det kommer til nedbør.

I det flatere landskapet på Østlandet blir vannet værende mye lenger, det renner saktere og samler seg i større områder. Hverken natur eller mennesker har innstilt seg på vannmengdene.

ZAGREB: Redningsmannskap berget hunder og kjæledyr ut av vannmassene i Kroatia.

«Hans» er i ferd med å dø ut, sier Borander, men hun advarer mot å tenke at faren er over når det slutter å regne.

Ikke over ennå

– «Hans» vil svekkes i dag og noen små rester vil bevege seg nordover på torsdag. Men han er høyst til stede på bakken! Vi må hanskes med de vannmengdene som kommer helt inn i neste uke, sier meteorologen.

Onsdag ble 1500 innbyggere i Ringerike kommune evakuert. Samtidig har vann trengt inn i et kraftverk i Våler. Deler av demningen har brutt sammen. Torsdag rigger Drammen til for flom.

Store vannmengder samler seg i elver, demninger og stryk. Det skal renne nedover langs vassdragene før det til slutt når hav og sjø. Det vil ta lang tid, advarer Borander.

– Glasset, eller nærmere sagt bakken, er allerede fylt opp. Det har rent over allerede, så selv små mengder vann kan gi store utslag.