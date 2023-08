KRITIKK: I et internt notat rettes det kritikk mot partileder i Industri- og næringspartiet (INP).

Avis: Kaller INP-lederen «diktator» i internt notat

I et dokument skrevet av Oslos fylkesleder i Industri- og næringspartiet (INP) får partistifter og leder Owe Ingemann Waltherzøe krass kritikk.

Det skriver VårtOslo.

I et dokument avisen har fått tilgang omtaler fylkesleder for INP i Oslo, Inger Thorbjørnsen, sin egen partileder som «diktator».

–Hvis dere skriver dette, er vi ferdig som parti. Jeg har bedt VårtOslo om å destruere dokumentet, som er et internt arbeidsdokument. Det skal ikke leses av noen, sier Thorbjørnsen til Oslo-avisen.

Hun bekrefter til avisen at det er hun selv som har skrevet dokumentet, men hevder det var ment for intern bruk.

Industri- og næringspartiet (INP) ble stiftet i 2020 og beskriver seg selv som et sentrumsparti. I VGs siste partibarometer lå INP an til å få to mandater dersom det hadde vært stortingsvalg nå. På Nettavisens måling for juni var INP større enn MDG.

– Han hørtes gal ut

VårtOslo har ikke publisert hele dokumentet, men har trykket flere sitater hvor Thorbjørnsen omtaler partileder Waltherzøe.

I sitatene skriver Thorbjørnsen blant annet at «vi har en leder som fungerer som en diktator» og at «han hørtes gal ut» i to telefonsamtaler. Thorbjørnsen omtaler også Waltherzøe som en løgner, manipulator og baksnakker.

Partilederen lovet å kommentere sitatene, men ombestemte seg etter han fikk dem tilsendt, skriver avisen.

– Hun har skrevet litt i frustrasjon, helt sikkert. Jeg ikke noe annet å si enn at det er Inger Thorbjørnsens innerste tanker over tid, forteller partilederen til VG.

Han sier at Thorbjørnsen har vært med i partiet «et tosifret antall år», og at dette er en samling av notater fra den tiden.

– Vi har bygget et nytt parti. Det gjøres ikke bare med smil og latter, det er også enkelte harde tak innimellom, sier han.

I sitater publisert av VårtOslo skriver Thorbjørnsen at Waltherzøe har byttet ut fylkesledere som ikke godkjenner vedtektene hans.

– Jeg tror det er tre eksempler på fylkesledere som av ulike årsaker har funnet at dette ikke var noe for dem. Men det er ingen som blir byttet ut mot sin vilje.

Han vil ikke spekulere i hvorfor han er blitt omtalt som en «diktator» av fylkeslederen i Oslo.

– Det må du nesten høre Inger om. Jeg vet at hun har beklaget, og mener ikke det det står der.

VG har ikke lyktes i få en kommentar av Thorbjørnsen.

