UENIGHET PÅ TOPPEN: Fellesforbundsleder Jørn Eggum og LO-leder Peggy Hessen Følsvik er uenige i striden om fremtidig Avtalefestet pensjon.

Internt drama i LO: Full strid om pensjonen til 900.000 nordmenn

ARENDAL (VG) LOs nest største forbund, Fellesforbundet, og LO sentralt er i strid om pensjon.

Kortversjonen LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, og LO er i strid om Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor for over 900,000 ansatte.

Forhandlingene mellom LO, NHO regjeringen om å fornye ordningen har ikke lykkes til nå.

På landsmøtet i Fellesforbundet i oktober, vil grasrota i forbundet argumentere for å beholde dagens AFP-ordning.

23 av 25 av innkomne forslag ønsker å beholde den gamle ordningen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ønsker en fornyet AFP-ordning, men forhandlingene har pågått i mange år uten en løsning. Vis mer

Det har foregått en årelang kamp om å fornye ordningen for over 900 000 ansatte med Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

LO og NHO har ikke lykkes i forhandlingene om å fornye ordningen, fordi den er svært kostbar.

Etter år med lite fremdrift, settes saken nå på spissen fordi det er landsmøte i Fellesforbundet i oktober.

Innspillene fra grasrota i Fellesforbundet er unisone: De vil beholde dagens ordning.

– Det er fordi store grupper hos oss risikerer å tape betydelig på en reformert AFP-ordning. Våre tillitsvalgte løfter også fram usikkerhet knyttet blant annet til bedriftenes kostnader og medlemmenes opptjening av AFP, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.

– 23 av 25 vil beholde dagens ordning

Og kravet er unisont:

– Det har kommet inn 25 forslag om AFP. 23 ber om at vi skal beholde den gamle ordningen og tette noen usolidariske hull. Bare ett forslag vil ha den løsningen LO jobber for. Vi har altså fått en klar marsjordre om at det er gammel ordning grunnplanet vil ha, sier Eggum til VG.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ønsker sammen med NHO en fornyet ordning, men forhandlingene har pågått i mange år uten at de har funnet et løsning.

Eggums situasjon er kilen.

MØTE TIL UKEN: Eggum sier de skal møte LO-lederen til uken, om AFP.

Han vil helst ikke havne i konflikt med LO sentralt, men han vet meget godt at han vil bli overkjørt på landsmøtet til høsten, hvis han ikke står på at dagens ordning er den beste, når grasrota er så enstemmig i sine innspill til landsmøtet.

– Det er et unisont krav så langt. Vi har derfor innkalt LOs leder og sjeføkonom til vårt forbundsstyremøte i neste uke, for at de skal få anledning til å redegjøre for om det finnes grunnlag for en ny AFP-ordning, som kan skape mer begeistring enn det de har fått til så langt. Vi avventer den informasjonen for å se om de kan komme frem til løsninger med NHO og regjeringen, sier Eggum.

Uføre

Han trekker frem det han mener er en stor svakhet i arbeidet med ny ordning, nemlig at de uføre ramler utenfor.

– For Fellesforbundet er det problematisk at det eneste kvalifiseringskravet i en reformert AFP-ordning er at de uføre ikke har mulighet til å oppnå AFP, sier han.

Vinner Fellesforbundet frem, ligger det an til at AFP ikke havner på forhandlingsbordet i vårens lønnsoppgjør.

LO-lederen: – Viktig

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier det er viktig å få på plass en revidert AFP-ordning.

– For LO er det viktig å få på plass en ny og rettferdig AFP-ordning, hvor langt flere skal ha rett til avtalefestet pensjon i tråd med LOs kongressvedtak fra 2022. Det betyr at vi må ha en ordning som tetter hullene og som gir våre medlemmer, som har slitt seg gjennom et langt arbeidsliv, muligheten til å gå av med en verdig pensjon.

Hun sier at dagens ordning har noen svakheter og mangler.

– Blant annet at mange ikke får AFP, på tross av at de har jobbet lenge i bedrifter med tariffavtale og AFP. Det viste blant annet en felles utredning mellom LO, NHO og myndighetene.

FRYKT FOR BLÅ SEIER: LO-lederen sier det er viktig å få på plass en revidert ordning før 2025.

– Ikke unormalt

Hun sier det er viktig å verne om og utvikle AFP-ordningen.

– LO-kongressens vedtak er tydelig på at AFP er en viktig ordning for arbeidsfolk. Vi erfarte at høyrepartiene under Solbergs regjeringstid, svekket ordningen. De har vært tydelige på at de ikke ønsker å bidra med mer penger inn i AFP-ordningen.

Følsvik sier at deres frykt er at det setter AFP under press.

– De rødgrønne partiene derimot, ønsker å bidra til at partene i arbeidslivet kan bli enige om en ny avtalefestet pensjon. Derfor er det viktig at dette kommer på plass innen 2025.

Hun sier at Fellesforbundets veivalg er viktig.

– Det er ikke unormalt at vi har grundige diskusjoner i LO-familien, om viktige spørsmål som pensjon. Fellesforbundets stemme vil veie tungt i disse debattene. Til syvende og sist er det LOs representantskap som avgjør hvilke krav vi skal fremme til neste års tariffoppgjør, sier Følsvik.

Sier også nei

Leder i NHOs største forening, Fellesforbundets motpart i lønnsoppgjørene, Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, sier de er enig med Fellesforbundet.

– Vi ønsker ikke å gå inn i forhandlinger om en ny ordning, sier han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post