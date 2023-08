SVIGERSØNN: Pål Reiulf Olsen med fakturaen fra Lillestrøm kommune.

Enslig kvinne (83) fikk regning for 10.000 liter vann om dagen: − Hun er sjokkert

Den 83 år gamle kvinnen bor alene i huset. Lillestrøm kommune mener at hun gjennom seks vinteruker brukte like mye vann som 60 husholdninger.

– Jeg sperret opp øynene da jeg så regningen, sier Pål Reiulf Olsen til VG.

Han snakker på vegne av sin kreftsyke svigermor. Kommunen mener at hun fra 28. november 2021 til 8. januar 2022 brukte 10.000 liter vann hver dag.

En vanlig husholdning bruker omkring 160 liter dagen.

– Det kunne ikke være mulig, sier svigersønnen om regningen.

Lillestrøm kommune har avslått kravet om redusert forbruksgebyr. Kommunen tror det må ha vært lekkasje på den private stikkledningen fra huset.

Romerikes Blad omtalte saken først.

Den halvårlige regningen på kommunale avgifter dumpet ned i postkassen i februar. For avfall, feiing, vann og avløp ble 83-åringen avkrevd ca. 45.000 kroner med moms.

13.500 kroner var a konto a kontoEn uspesifisert delbetaling av en forventet kostnad. I etterkant foretas ofte en spesifikk beregning av hva som representerer skyldig beløp. gebyr for vann og avløp for første halvår 2023. Grunnlaget var fjorårets angivelige forbruk, omkring 420 kubikkmeter vann.

Bruker normalt 78 liter

Vannmålerloggen viser at 414 kubikkmeter ble brukt over 41 døgn. Fra 9. januar og ut året var det samlede vannforbruket 25 kubikkmeter.

Kvinnen skal altså ha gått fra å bruke 10.000 liter i døgnet til å bruke i snitt 78 liter.

– Hun er sjokkert og skjønner ingenting, sier Olsen om svigermorens reaksjon.

Han klaget på regningen. Han skriver at svigermoren lever et rolig, tilbaketrukket liv i eneboligen hvor hun har bodd siden 1960.

– Av naturlige årsaker er hennes vannforbruk stabilt og lavt, skriver svigersønnen.

Olsen tror forklaringen er at kommunens entreprenør koblet seg på svigermorens utekran i forbindelse med oppgradering av vann og avløp i boligfeltet.

Lillestrøm kommune viser til at det prosjektet ble avsluttet 1. mai 2021, en påstand Olsen bestrider – han mener arbeidene med rør i veien fortsatte inn i 2022.

Skylder på lekkasje

Kommunen konkluderer med at det unormalt høye forbruket skyldes en lekkasje på vann- og avløpsledningen fra huset ut til den kommunale hovedledningen.

Grunneier er ansvarlig for denne stikkledningen.

Kommunen avslår følgelig å redusere vannregningen.

– Fakturaen må betales i sin helhet, med mindre vi mottar dokumentasjon på at høyt vannforbruk skyldes arbeider utført av Lillestrøm kommune, heter det i avslaget.

Det mener Olsen er å snu saken på hodet.

– Det er grovt urimelig at Lillestrøm kommune pålegger en eldre kvinne bevisbyrden for at hun ikke har hatt et ekstremt vannforbruk, sier Olsen.

Kommunen taus

Han er overbevist om at det ikke har vært noen lekkasje.

– Om det hadde vært en lekkasje, ville vannet bare fortsatt å renne ut til skaden på ledningen var utbedret, sier kvinnens svigersønn.

Men stikkledningen har ikke vært reparert.

Pål Reiulf Olsen mener at det må være kommunens entreprenør som har utløst det høye vannforbruket. Er ikke kommunen enig, ber han dem vise timelig skjønn.

Saken skal opp i Lillestrøm kommunes klageutvalg, trolig 30. august.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken så lenge den er til politisk behandling, sier avdelingsleder for vann- og vannmiljø i Lillestrøm kommune Birger Marøy til VG.