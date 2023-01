KARMØY: Åstedet for hendelsen er på fastlandssiden av Karmøy kommune.

Person pågrepet etter knivhendelse

Politiet melder om en alvorlig voldshendelse ved en McDonald’s restaurant i Karmøy kommune. Én person er pågrepet.

En person er skadet i forbindelse med en knivhendelse ved McDonalds på kjøpesenteret Oasen i Karmøy kommune, opplyser politiet til TV Haugaland.

– Tilstand på vedkommende er ukjent, og den skadede blir tatt med av ambulanse, sier operasjonsleder Jostein Reiestad i Sør-Vest Politdistrikt til TV-kanalen.

Han sier det foreløpig er for tidlig å si noe konkret om hva som har hendt.

Politiet opplyser på Twitter like over klokken 14.30 at de fikk melding klokken 13.45 om en alvorlig voldshendelse ved Oasen Storsenter.

– En person er pågrepet, skriver politiet.

Politiet har også varslet at det vil bli sendt ut en pressemelding i forbindelse med hendelsen.

Artikkelen oppdateres.